Capacitación online: el MIT lanzó varios cursos gratis para "tunear" tu perfil profesional

En épocas de cuarentena, no hay nada mejor que aprovechar el tiempo extra para seguir estudiando y perfeccionándose en diversas áreas

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) es una universidad de investigación que fue fundada en 1861 y goza de gran prestigio en todo el mundo. Se especializa en brindar educación en ciencias, tecnología y otras áreas científicas que, en épocas de cuarentena, pueden ser una buena opción para aprender desde casa.

Esta entidad, como muchas otras instituciones educativas del mundo, ofrece una serie de cursos cortos online y gratuitos a través de la plataforma educativa edX. Además, la plataforma adoptará la política de certificaciones gratuitas de cursos online como lo han hecho universidades de todo el mundo. ¿Cuáles son los mejores cursos gratuitos que ofrecen?

Solo dinero: la banca como si la sociedad importara

El nombre original del curso es Just Money: Banking as if Society Mattered, aborda los principios básicos de operación de los bancos y cómo se puede utilizar la financiación para generar cambios sociales y ambientales, así como la incidencia de la banca en el bienestar social. Es un taller introductorio, dura 16 semanas y requiere una dedicación de 3 a 4 horas semanales. Acá hay más info.

Emprendedurismo 101: ¿quién es tu cliente?

Se enseña a realizar segmentación de mercado, desarrollar perfiles de usuarios, entender al cliente y sus necesidades así como calcular el tamaño del mercado en el cual se comercializará el producto o servicio. Orientado a personas no especializadas y dura 10 semanas, se puede cursar de 2 a 4 horas semanales. Conocé más acá.

Shakespeares globales: recreando El mercader de Venecia

Este curso busca llevar la obra El mercader de Venecia al siglo XXI estableciendo paralelos con varios montajes de cine, televisión y producciones teatrales actuales. Se trata de un curso para entender la obra y el contexto social e histórico donde se desarrolla. El curso es introductorio, dura 8 semanas y requiere de 3 a 4 horas de dedicación. Más info acá.

La ciencia y el negocio de la Biotecnología

Pensado para compañías de biotecnología, especialmente startups y en él se busca comprender el funcionamiento a nivel operativo, junto con la aplicación de nuevas estructuras comerciales y métodos de financiamiento, para trabajar en el desarrollo de nuevos fármacos y terapias. El curso demanda 16 semanas y requiere una dedicación de 10 a 12 horas semanales. Para acceder a este curso, de nivel intermedio, ingresá acá.

Generando innovación en las escuelas

Centrado en la adquisición de habilidades para generar innovación en las educación teniendo en cuenta desde donde se parte y el objetivo que se busca alcanzar. Está pensado para educadores o directivos de instituciones que busquen nuevas habilidades y perspectivas. La duración es de 16 semanas y requiere una dedicación de 2 a 4 horas por semana. Acá hay más info.

Usted puede innovar: innovación del usuario y el emprendimiento

Busca enseñarle al usuario cómo "ver el mundo a través de la lente del descubrimiento y la resolución de problemas". Es un curso introductorio que dura 10 semanas y requiere de 2 a 4 horas de dedicación por semana. Más información acá.

Introducción al Pensamiento Computacional y Ciencia de los Datos

Es un curso de informática, de nivel intermedio ya que demanda conocimiento en Python. Parte del curso consisten en escribir programas para poner en práctica lo aprendido, programando una aspiradora robótica o modelando la dinámica de la población de los virus que se replican y cómo funcionan los tratamientos farmacológicos en el cuerpo de un paciente. Es un curso largo, de 11 semanas de duración y al menos de 14 a 16 horas de dedicación por semana. Entrá acá para más información.

La ciencia del calentamiento global

Una introducción a los aspectos químicos, físicos, biológicos y geológicos del sistema climático de la Tierra. Es una capacitación calificada como de nivel intermedio, que dura 14 semanas y requiere una dedicación de entre 2 y 4 horas semanales, informó el sitio Infotechnology. Para saber más entrá acá.