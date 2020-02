INSURTECH LATAM FORUM 2020: el mayor evento insurtech colaborativo del año

Después del éxito de la primer edición de Insurtech LatAm Forum, con mas de 350 expertos del sector de seguros, vuelve la segunda edición

¿Cómo el ecosistema insurtech colaborativo crece y permite simplificar la vida de los asegurados? ¿Cómo nuevos actores favorecen la inclusión aseguradora de los ciudadanos latinoamericanos? ¿Cómo la volatilidad económica se convierte en una oportunidad para transformarse gracias a la tecnología? Después del éxito de la primer edición de Insurtech LatAm Forum en 2019, con mas de 350 expertos del sector de seguros, Digital Insurance LatAm e IMS vuelven a juntarse para organizar la segunda edición.

Insurtech LatAm Forum 2020 tratará de responder las preguntas de actualidad, el próximo 17 de marzo en Paseo La Plaza en Buenos Aires (https://cmseventos.com/2020/argentina/insurtech/).

Por la mañana, en el marco del panel "La innovación en seguros en el contexto de volatilidad economica", algunos CEOs y lideres del sector acompañaran a Mauricio Zanatta, CEO de Prudential y compartirán su visión para transformar a las organizaciones e innovar en una visión ambidextra de corto y de largo plazo.

Acompañar al canal tradicional frente al desafío de la transformación digital será también una de las temáticas abordadas.

Finalmente tendremos el honor de tener a Guibert Englebienne, quien co-fundó Globant en el contexto económico complicado de los años 2000 y que compartirá con nosotros su experiencia y sus recomendaciones para el futuro.

¿Cómo permitir acelerar los procesos de pagos de siniestros? ¿Cómo acelerar el crecimiento de nuevas coberturas en seguros de agro por ejemplo? ¿Cómo usar la tecnología para abaratar el costo de coberturas y ayudar al desarrollo de micro-seguros inclusivos? En el segunda panel "Seguros Paramétricos: una solución para Argentina y LatAm", los mayores expertos de seguros paramétricos nos explicarán como ven el uso de este seguro para un desarrollo creativo y constructivo en Argentina y en LatAm. En particular, Santiago Venzano, CEO de la insurtech argentina Solapa 4 y Stephane Godier (FR), Chief Distribution & Parametric Leader for Americas de Axa nos aportarán su visión tanto desde la tecnología que de la capacidad disponible de cobertura via reaseguro o no.

¿Cómo capturar un cliente digital o un millenial? ¿Cómo el uso de nuevos canales digitales facilita la inclusión aseguradora? ¿Cómo la tecnología puede ser un medio adicional y complementario a la venta tradicional? En este tercer panel "Trabajar con Plataformas Digitales", moderado por Hugues Bertin, CEO y Founder de Digital Insurance LatAm, dos de las principales Big Techs de Latinoamerica (Carlos Cernadas, Regional Director of Business Development de Mercadolibre y Matias Casoy, Gerente general de Rappi) nos comentarán que expectativas tienen con el mercado asegurador para agregar valor a un cliente mas conectado que nunca, un asegurado que es distinto y complementario al asegurado mas tradicional que mantiene su relación de confianza con su productor y asesor de seguros.

Tendremos el honor de tener a Federico Malek, CEO de la insurtech full-stack argentina Iunigo, que ya trabaja con Cabify, Uala o Rappi y con Gabriel Lazaro (US), como VP Head of Digital de Chubb, que ambos colaboran con las bigtechs con el objetivo de poder brindar una buena experiencia al cliente con asesoramiento digital.

Durante la mañana, 2 insurtechs nos comentarán todo lo que pasó durante el ultimo año.

Por la tarde, Andy Freire será nuestro mayor Keynote Speaker y nos enseñará el Aikido al futuro con su conferencia "Aprendiendo a aprender". Esta conferencia inédita terminará con algunas preguntas alrededor del seguro del futuro.

¿Quién será el sucesor de Leverbox en el concurso de insurtechs colaborativas?

Finalizaremos el día con el concurso de las 5 insurtechs mas relevantes del momento en una competencia de 7 minutos de pitch y de preguntas-respuestas frente a un jurado de 5 expertos de los cuales participarán Silvia Torres Carbonel del IAE y Sebastian Anselmi de Leverbox (ganador del Insurtech LatAm Forum 2019).

A su vez, La conferencia una gran oportunidad de networking entre aseguradoras, intermediarios, start-ups, inversores y todos expertos de seguros.

Podrán juntarse con las mejores soluciones tecnológicas disponibles como SysOne, Quadient, Vu Security, Claims Services, Leverbox o con el sector académico como la Escuela de Seguros de Chile, Digital House o la UCA para entender que cursos podrán ser relevantes para enfrentar los desafíos que se vienen.

Este año los primeros media partners a apoyar el evento son The-Digital-Insurer (TDI), NBS bancos y Seguros, IProUp, 100%Seguros, El cronista, Apertura, insurtechlatinamerica.com, Contact Centers y Café Financiero.

El apoyo del sector se duplicó comparativamente al año anterior con RUS, Chubb, Prudential, Iunigo, Assurant, CNP Seguros, Galicia Seguros, Systran, Tecnored, la SSN, LIMRA como el apoyo de los emprendedores como Endeavor, la Camara Fintech Argentina, ASEA, NAVES (IAE). Asimismo, la participación de actores regionales sigue creciendo y superará el 10% de los asistentes.

Queda un mes para sumarse al Foro y ser protagonista del evento que se posiciona como referente en materia insurtech de la región.