Decile chau a los cortes y encima ganá plata: cuánto cuesta generar tu propia energía y tener 20 años de luz gratis

Entre las diversas opciones, la tecnología que recibe mayor cantidad de consultas es la fotovoltaica. Opciones y precios en el mercado argentino

Si bien todavía no se ha inventado la máquina del tiempo, los argentinos sienten cada vez que hay un corte de luz que viajan al siglo XIX: no sólo se quedan sin Internet y otras invenciones del nuevo milenio, sino que también pierden acceso a cuestiones básicas, como la heladera y el agua o el ascensor, si viven en edificios.

Todos los veranos, los usuarios tiemblan cada vez que el servicio meteorológico anuncia una ola de calor, en la que el uso masivo y de manera continua del aire acondicionado puede ocasionar un colapso del sistema eléctrico.

El último corte de suministro masivo fue en la primera semana de febrero, que dejó a 250.000 familias sin luz sólo en Capital Federal, según datos de la Defensoría del Pueblo porteña. El servicio, en la mayoría de los casos, se reestableció en un promedio de tres días.

El organismo informó ante la consulta de iProUP que los proveedores de electricidad estuvieron al tope de los reclamos durante 2019, con 2.580 trámites iniciados. Esto es el triple de las 625 quejas sobre el servicio de agua y seis veces más que las 435 por el de gas.

Plan Básico

Entre las diversas opciones, la tecnología más confiable para un hogar y el que recibe mayor cantidad de consultas es la fotovoltaica, que convierte los rayos del sol en energía eléctrica. Además, es 100% ecológica.

"Con un banco de baterías que aguante cierta cantidad de días, la tecnología solar es superior a un grupo electrógeno: no hace ningún tipo de ruido, no tiene mantenimiento mecánico y no hay gastos de nafta o de gas", afirma a iProUP José Salcedo, director de Solartec, firma que está en el rubro hace tres décadas.

Maximiliano Miodowski, gerente de Tecnología de EXO, empresa reconocida en la fabricación de computadoras que abrió su división Energy de soluciones renovables, señala que "además, no usa combustibles, que siempre es un riesgo. Aunque suele ser más cara la inversión inicial que un generador a gas, el costo de un sistema solar se amortiza con el tiempo y tiene mayor vida útil".

De esta forma, el equipamiento mínimo de generación fotovoltaica se compone de:

- Paneles solares: transforman la radiación solar en energía

- Regulador de carga: maneja la electricidad para su almacenado

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

- Batería: es la encargada de guardar la energía para su disponibilidad constante, aun en horas del día en las que no haya sol

- Inversor: transforma la corriente continua de la batería en alterna, que es la que se utiliza en el hogar

Estos sistemas muchas veces se venden en forma de kits en Mercado Libre para que cualquier usuario pueda comprarlos e instalarlos por su cuenta, a un valor que parte de los 70.000 pesos.

Por ejemplo, un equipo base genera unos 2,5 kilowatts/hora diarios. Según indica la Secretaría de Energía, esto equivale a tener conectados durante un día:

- Una heladera con freezer inverter (24 horas): 0,95 Kw/h

- Un televisor LED de 40" (3 horas): 0,6 Kw/h

- Un ventilador de pie (6 horas): 0,6 Kw/h

- Dos cargadores de celular (2 horas): 0,25 Kwh

- Dos luces LED de 9 (5 horas): 0,1 Kwh

Hay que destacar que si en lugar de una heladera inverter se posee una cíclica (las convencionales), esta instalación básica servirá exclusivamente para enchufar este artefacto: consume 2,4 Khw durante un día según informa la cartera.

Los expertos del sector aseguran que estos equipos de bajo costo muchas veces son comercializados por empresas sin certificaciones técnicas, por lo que hay que prestar atención al proveedor para evitar accidentes eléctricos.

Chau boleta de luz

Además de estos kits, hay instalaciones provistas por empresas homologadas que permiten no sólo bajar la factura de luz a cero o protegerse ante un corte del suministro, sino también vender la energía excedente y recuperar la inversión más rápidamente.

Estos últimos se llaman "On-Grid" y se conectan a la red eléctrica, en la que se inyecta la energía generada que no se está usando para recibir un ingreso por cada Kwh aportado. Por su parte, los "Off-Grid" no se enchufan al tendido general y requieren de una mayor cantidad de baterías.

"El On-Grid permite tener el sistema de inyección a la red para comercializarla y además un pequeño banco de baterías, en caso de cortes. La más famosa es la Vault, de Tesla", indica Salcedo, de Solartec, firma que instaló sistemas para yacimientos de YPF, Pampa Energía y Barrick, entre otras compañías.

Según el ejecutivo, para una vivienda promedio, "algo razonable es una potencia de 3 KW, que genera unos 12 Kwh por día. Con el banco de baterías de 48 voltios y 100 amperes, permitiría guardar 4,8 Kwh por día". Es decir, el doble del sistema básico que se vende en Internet.

Miodowski coincide en el diagnóstico. "Un inmueble de tres ambientes consume 350 Kwh al mes (11,6 por día). Lo ideal es contar con un patio o terraza, pues los paneles ocupan unos 15 metros cuadrados", explica.

Salcedo añade que debe tenerse en cuenta que en el lugar de instalación haya disponibilidad para que "los paneles miren al norte, ya que es la mejor forma de captar la energía". Y remarca que el principal requisito para conectar estos sistemas es que el cableado del hogar "esté en orden".

Además, estos equipamientos integran tecnología de avanzada que permite usar la energía acumulada automáticamente en caso de corte el proveedor eléctrico. Y hasta se conectan a Internet.

"Ofrecen monitoreo desde cualquier navegador, en celular o PC. Se puede acceder a un dashboard (panel) con la cantidad de carga, cuánto dióxido de carbono se evitó, estadísticas históricas, etc. Y si se cae el WiFi, poseen un display que muestra parámetros, similar al tablero de un auto", explica Miodoski.

Su colega de Solartec agrega que tienen funciones programables. "Si se interrumpe el suministro y vuelve a la noche, puede configurarse el equipo de modo tal que las baterías se carguen automáticamente y no arranquen de cero cuando haya sol, lo que permite que estén siempre al 100%", explica.

Ya sea mediante el modelo On-Grid u Off-Grid, el costo de implementar un generador de energía solar asciende a los $440.000.

"Equivale a un auto usado pero es una opción cada vez más considerada por los argentinos, ya que representa una pequeña parte del gasto total de una casa", grafica Salcedo.

Por su parte, el directivo de EXO agrega que estos equipos se repagan en 5 años por el ahorro del uso de la electricidad de red. "Su vida útil es de unos 25 años, es decir, tenés 20 años de energía gratis", subraya Miodowski.

En efecto, a fines de 2018 se promulgó por la Ley de Generación Distribuida de Energía Renovable, que permite volcar en la red la electricidad excedente de usuarios residenciales con instalaciones solares y acceder a ciertos beneficios fiscales.

"En EE.UU. se paga lo mismo que el usuario abona por cada Kwh. En Europa se comenzó con desembolsar el doble para fomentar el uso de renovables", asegura a iProUP una alta fuente del sector energético, aunque lamenta: "En Argentina tenemos tarifario propio: se abona al precio mayorista, es decir, el que pagan las eléctricas para revender".

Sin embargo, no pagar el costo total de la boleta ya redunda en un gran ahorro. "La factura está dividida en tres: el cargo fijo, costo de la energía y los impuestos provinciales y municipales, que representan el 40% del total", confía la fuente.

También en edificios

Los expertos consultados remarcan que los nuevos edificios también se están planeado para permitir la instalación de sistemas de energía solar con el objeto de protegerse de los cortes y asegurar que sigan funcionando ciertos servicios comunes, como los ascensores, las luces en pasillos y escaleras, y bombas de agua.

"Hay muchas variables. El ascensor requiere de una gran potencia de golpe, funciona con seis caballos. La bomba tampoco trabaja las 24 horas. En estos casos, hay que instalar sistemas en paralelo para generar una conexión trifásica", indica Salcedo.

Por su parte, Miodowski añade que "un edificio de 10 pisos, sin amenities, requiere un equipo de unos 30 Kw. Debemos pensar en precios cercanos a unos u$s2,5 por Kw".

Así, ambos especialistas concuerdan en que este tipo de equipamiento significa una inversión de $950.000. Como en el caso de las viviendas, los nuevos desarrollos inmobiliarios también están considerando esta opción, ya que sobre el valor total de la construcción equivale a algo más del precio de venta de una cochera.

Además, los directivos aseguran que estos sistemas de energía solar son escablables. Es decir, puede empezarse con una potencia menor e ir añadiendo paneles y baterías para incrementar su performance.

Los equipos de generación fotovoltaica no son a priori una opción económica, pero prometen "pagarse solos" con lo que se ahorra de factura y la posibilidad de vender energía a la red. Y que los cortes de luz queden como un recuerdo del pasado.