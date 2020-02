Ricardo Nissen: "Prohibiremos las sociedades de paraísos fiscales e investigaremos a las SAS"

El titular de la Inspección General de Justicia aseguró que el macrismo privilegió a los capitales off-shore. Y advirtió que controlarán más a las SAS

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, afirmó que la institución volverá "a prohibir la inscripción de sociedades que vienen de paraísos fiscales", para "que no puedan circular aquellas que alientan el fraude y el perjuicio a terceros".

"Hasta ahora, con las normas que dejó Macri, si somos argentinos y venimos disfrazados de una sociedad de las Islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal, pagamos un porcentaje mínimo de impuestos. Es una forma de defraudar al fisco nacional", resaltó.

También aseguró que controlarán sociedades comerciales que suelen estar al sistema offshore como los boliches. "Con Cromañón aprendimos, son actividades de riesgo que buscan formas de eludir responsabilidades, ahora hay que prestar atención cuando aparecen nombres como Le Brique y nadie que dé la cara como dueño", señaló en entrevista con Página 12.

"Lo que voy a investigar es una forma de sociedades que quedan habilitadas a hacer todo lo que no puede hacer una sociedad anónima y que son un signo del macrismo. Tienen un objeto tan amplio que no se las puede controlar. Son las sociedades por acciones simplificadas (SAS)", remarcó.

En este sentido, indicó que se habían creado para que los emprendedores tuvieran una sociedad con poco dinero, pero criticó que "ni siquiera se confeccionó un registro de emprendedores".

"Se implementaron a través de una ley que habilita que tengan un objeto tan amplio que no se puede controlar si el capital es suficiente para cumplir su objetivo. No inscriben balances por resolución, no se sabe qué capital tienen, con qué patrimonio podrían responder", añadió.

Además, resaltó que "esto implica la desprotección de terceros y minorías", y calificó a las SAS como "estructuras ficticias", que "se usan para no responder con el patrimonio".

"Es macrismo puro. Además pueden estar constituidas por argentinos y extranjeros para funcionar aquí o en el exterior. Son casi sociedades off shore", completó.

Nissen también afirmó que "se están constituyendo muchos fideicomisos para evadir el pago de impuesto a los bienes personales, es todo instrumento de fraude, donde con una particular ingeniería jurídica el verdadero propietario de los bienes evita responder con los bienes que aportó al fideicomiso por sus obligaciones particulares".