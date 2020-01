Volkswagen compra el 20% del grupo chino de baterías Guoxuan para impulsar sus coches eléctricos

La compra se enmarca en los intentos de la alemana por acelerar su expansión con vehículos eléctricos en el mercado automovilístico más grande del mundo.

Volkswagen AG se dispone a tomar una participación del 20% en el fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos Guoxuan High-tech Co Ltd para fortalecer su expansión con vehículos eléctricos en el mercado automovilístico más grande del mundo.



La operación supondría la primera propiedad directa de Volkswagen en un fabricante de baterías chino y llegaría en un momento en que el fabricante de automóviles con sede en Wolfsburgo se esfuerza por cumplir el objetivo de vender 1,5 millones de vehículos de energía nueva al año en China para 2025, incluidos los coches híbridos enchufables.



La operación sería a través de la colocación privada de acciones con descuento en las próximas semanas, según Reuters. Teniendo en cuenta que la capitalización de mercado de Guoxuan es de 2.800 millones de dólares, una participación del 20% en la empresa en la actualidad tiene un valor de unos 560 millones de dólares.



Los detalles del acuerdo están en gran parte cerrados y las dos firmas están esperando nuevas reglas reguladoras chinas sobre colocaciones privadas de acciones que proporcionen un mecanismo de precios más flexible y períodos de bloqueo de las ventas de acciones más cortos para los accionistas mayoritarios, dijo una de las personas, que habló con la condición de que se respetara su anonimato.



Después de la compra de la participación, Volkswagen se convertirá en el segundo mayor accionista del fabricante de baterías con una participación del 20%, detrás de Zhuhai Guoxuan Trading Ltd, una empresa controlada por el fundador de Guoxuan, Li Zhen, que actualmente posee el 25%.



Volkswagen no quiso hacer comentarios. Guoxuan y la Comisión Reguladora de Valores de China no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.