¿Te llaman de números desconocidos?: así podés identificar quién está del otro lado del teléfono

Una de las ventajas de la telefonía móvil es que cuando alguien te llama aparece el número en pantalla, sin embargo no siempre es posible saber quién llama

Atender una llamada desde los smartphones cambió mucho desde la época de los teléfonos tradicionales. Gracias a la tecnología, cuando el número que aparece en pantalla viene acompañado del su nombre, es fácil responder directamente o evitar la llamada.

Sin embargo puede darse el caso no saber de quién es ése número por no tenerlo guardado en contactos. La manera más directa de averiguar quién ha llamado es devolver la llamada, pero en este caso es posible caer en la trampa de quienes se dedican al spam, en especial llamando desde números en países extranjeros o con tarifas especial. Por suerte hay otras opciones para identificar quién te acaba de llamar, tanto en el caso de particulares como, especialmente, de empresas, según una nota de Hipertextual.

Google ha ido introduciendo mejoras en Android para facilitar la tarea de saber quién ha llamado al teléfono, la más destacable es ID de llamada y spam. Para comprobar si tenés esta opción activada hay que entrar en la aplicación Teléfono, pulsando en el menú desplegable Más > Ajustes > ID de llamada y spam. También se puede activar la opción "Filtrar las posibles llamadas de spam" que bloqueará directamente números de teléfono que forman parte de listas negras. Ni llamadas ni mensajes de voz. Simplemente verás ese número como llamada perdida en tu historial de llamadas.

Al igual que en dispositivos Android, cuando te llaman a tu iPhone podés decidir si responder, silenciar o rechazar la llamada. Es más, cuando recibís un número que no forma parte de tu lista de contactos, tu iPhone te dará información útil como el país de procedencia de esa llamada para evitar así responder una llamada de spam o phishing o quién llama a partir de la información de tus mensajes o de tus correos electrónicos.

Por otro lado, tu iPhone puede bloquear las llamadas no deseadas desde tu lista de llamadas pulsando en el icono de Información y luego en Bloquear este contacto. Desde Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados verás esos contactos y podrás desbloquearlos cuando quieras.

Además, desde Ajustes > Teléfono está la opción Silenciar números desconocidos. Cuando recibas llamadas de números que no están en tu lista de Contactos, en Mensajes o aparezca en el contenido de tus mensajes de correo electrónico, serán desviados al buzón de voz.

Si recibís una llamada desconocida y ese número no aparece en tus Contactos ni en tus mensajes ni en tus correos electrónicos, podés buscarlos por internet. Hay aplicaciones para ello pero se nutren de las mismas fuentes, así que resulta más práctico buscar directamente. Podés buscar en DuckDuckGo o Google o desde las propias páginas de este tipo.

En su mayoría, incluyen los números y la posibilidad de incluir mensajes. En esos mensajes, otros usuarios indican si los han llamado, quién era, si era una llamada molesta o no deseada, etc. Además, muestra la fecha del comentario para saber si es reciente o no. La app más popular para identificar números es Truecaller, gratuita, aunque con pagos opcionales, y disponible tanto para iPhone como para Android.

En cuanto a sitios web especializados en llamadas desconocidas, las más recomendables son ListaSpam, Números de Teléfono o Teledigo. Tanto la app como los sitios web anteriores están pensados para desenmascarar números de telemarketing o publicidad, si son números privados o particulares, te será más complicado descubrir su titularidad.