El mundo de las inversiones evolucionó en los últimos años, impulsado por la creciente digitalización y el acceso cada vez más amplio a distintos instrumentos financieros. En este sentido, y en medio del Mes de la Mujer, un informe revela un crecimiento exponencial de la participación de las argentinas en el mercado.

Según datos de IOL invertironline, uno de los brokers más importantes de la Argentina, con 25 años de experiencia y 1,5 millones de clientes, se registraron más de 560.000 cuentas abiertas por mujeres en el último año.

Así surge de un reciente informe, al que tuvo acceso iProUP, en el que se enfatizó que esto estuvo impulsado por un alto interés en el ecosistema fintech.

Otro dato destacado es la fuerte presencia de mujeres jóvenes, de entre 25 y 44 años, que representan el 57,4% del total de las cuentas, seguidas por las de 18 a 24 años (17,14%). Esto no es menor, ya que, afirman desde la empresa, "refleja un interés creciente en el mundo financiero desde edades tempranas".

Cierra el Top 3 el rango de edad de 45 a 54 años (15,95%). En este sentido, la facilidad de acceso a plataformas digitales y el avance de la educación financiera han sido factores clave.

"En IOL seguimos viendo un crecimiento en la cantidad de mujeres que se animan a darle un rendimiento extra a su dinero", afirma Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL.

Al mismo tiempo, resalta que esto "muestra un cambio de paradigma dentro del sector financiero". "La autonomía económica y financiera es clave para asumir el control de nuestro crecimiento personal, profesional y hasta familiar", subraya la experta.

Cómo invierten las inversoras argentinas

Respecto a los instrumentos más usados por las argentinas, el dólar MEP lidera la lista, ya que es la opción con mayor cantidad de operaciones desde los 18 hasta más de 65 años.

Esto se explica no solo por la posibilidad de acceder a moneda extranjera en un contexto de cepo cambiario y restricciones, sino también como vía para destinar dólares a inversiones, entendiendo que, más allá de tenerlos, mantenerlos inmovilizados no es eficiente. En este sentido, IOL destaca el crecimiento del FCI (Fondo Común de Inversión) Dólar Ahorro Plus como uno de los principales instrumentos.

También ocupan un lugar destacado entre las opciones los títulos públicos, emitidos por el Estado Nacional para obtener financiamiento.

A su vez, hay espacio para las acciones, que ofrecen potencial de crecimiento a largo plazo, y las Obligaciones Negociables (ON), emitidas por empresas privadas o públicas, que han ganado terreno en el último año.

Que estos sean los principales instrumentos elegidos por las argentinas no es casualidad, ya que un dato interesante que revela el informe es que una de cada tres inversoras optan por un estilo conservador.

En efecto, IOL identificó en el documento tres estrategias principales para gestionar el capital por parte de las argentinas: