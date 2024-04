Los directores del Banco Central Pedro Inchauspe y Agustín Pesce confirmaron este martes que la fecha límite para el Debin y QR Tarjeta, que habían enfrentado al organismo con el regulador, comenzarán a regir desde el 1 de mayo, al igual que el plazo fijo electrónico.

Debin y QR

El año pasado, el BCRA y Mercado Pago se enfrentaron por dos medidas que atentaban contra su negocio:

QR Tarjeta : se sumaban al sistema interoperable los plásticos, ya que la versión original sólo contemplaba saldo en cuenta bancaria o fintech

: se sumaban al sistema interoperable los plásticos, ya que la versión original sólo contemplaba saldo en cuenta bancaria o fintech Debin: este sistema para fondear cuentas se reemplazará por las transferencias pull

"Desde el 1º de mayo habrá interoperabilidad total. Hay dos señales importantes: primero, son distintas medidas que están en tiempos distintos y que decidimos darle un tratamiento integral. Pasamos estas tres medidas a una misma fecha. Nos parecía importante entenderlo bajo una mismo objetivo", anticipó Agustín Pesce en el evento Payments Day que contó con cobertura de iProUP.

Justamente en la edición 2023 de este evento, la COO de Mercado Pago, Paula Arregui, indicó que el unicornio no iba a plegarse a la medida por no encontrar un "win win" comercial que le permitiera a la empresa recuperar la inversión (se estima en u$s50 millones) por la expansión en comercios de su QR.

En este sentido, Pesce confirmó que han "mantenido diversas reuniones con diversos actores. Van a poder hacer pagos con tarjeta en cualquier QR" . Hasta el momento, estos códigos sólo son interoperables con saldo en cuenta, por lo que si se desea abonar con tarjeta, tanto el proveedor del QR como la billetera deben pertenecer a la misma empresa.

Inchauspe, en tanto, resaltó que los acuerdos comerciales que tengan las billeteras no podrán antecederse a la normativa. "El BCRA es regulador, no es moderador ni se mete en acuerdos comerciales. El cumplimiento no está atado a acuerdos entre las partes. Desde nuestro lado, hemos hecho todos los esfuerzos. La apertura de interoperabilidad de medios de pago es un objetivo del BCRA y está en línea con el estatuto", apuntó.

Pablo Wende, Pedro Inchauspe y Agustín Pesce

Con respecto al Debin, que el Central decidió en acuerdo con la industria fintech y bancaria reemplazarlo por las transferencias pull, el organismo adelantó que también comenzará a regir desde esa fecha. El unicornio había pugnado por su coexistencia, ya que posee unos 4 millones de usuarios que todos los meses envian automáticamente parte de su sueldo a la billetera para aprovechar el fondo de inversión.

"El 30 de abril tenemos tres normas que vienen de la gestion pasada y muestran la instucionalidad del BCRA en la continuidad de buenas normas públicas. Nuestro objetivo es dar una primera prórroga para ver las nuevas medidas. Nos sentamos con todos los actores que tienen que ver con la interoperabilidad, las transferencias y el plazo fijo electrónico", indicó Inchauspe.

Pesce agregó que es necesario "conceptualizar que pull es mucho más que cuentas propias: es el primer paso al open banking. Hemos empezado a estudiar. Ahora te permite traer saldo, pero también extractos" y otros productos bancarios.

Inchauspe, además, se refirió sobre otro pedido de Mercado Pago y las fintech: la posibilidad de que empleados, jubilados y beneficiarios sociales puedan acreditar sueldo y haberes, algo que habilitaba el DNU. "Es un objetivo de gobierno, pero está freezado por una medida cautelar. Se implementará llegado el momento", completó.

Cripto y plazo fijo

Inchaupe anticipó que desde mayo también entra el plazo fijo electrónico, que es transferible y fraccionable. "Es un buen producto, novedoso, interesante. Tenemos desafíos en términos de retenciones, cuándo nace el mínimo imponible: cuando se inscribe o cuando termina. La AFIP está trabajando", sostuvo.

Justamente, que el instrumento sea fraccionable y transferible permitirá ceder parte del plazo fijo a un tercero para cancelar una obligación. Según Pesce, correrá en la infraestructura del cheque electrónico, dentro de la red de COELSA, la cámara compensadora que hoy procesa las transferencias entre billeteras.

Con respecto a criptomonedas, Pesce precisó que el registro creado recientemente por la CNV "tiene que ver con las recomendaciones del GAFI y la Argentina tenía que actualizar". Inchaupe amplió con respecto a la prohibición de vender estos activos que pesa contra Mercado Pago, Ualá y la banca.

"Hay muchas de esas normativas o anomalías y la idea es dar libertad. Hoy tomamos bloques normativos y buscamos normarlizar", añadió, en alusión a que es un pendiente en el que trabajarán más adelante.

Asimismo, Inchauspe anticipó que en mayo, junio y julio se pondrán en circulación los billetes de 10.000 pesos, impresos en el exterior que la Casa de la Moneda demoraría más, en tanto que para fin de año llegarán los de $20.000. "Nos pidieron también los de $100.000, porque hay cierta teoría de equiparar con el dólar", en alusión que el billete verde más alto es de 100 dólares.

Según el directivo, las dos fechas elegidas es porque la mayor demanda de efectivo se produce a mitad y final de año, en la previa de las vacaciones y el medio aguinaldo.

Pesce anticipó que también se abrirá las extracciones de QR interoperables, algo que hoy Mercado Pago ya hace, pero extendido a toda la industria de pagos, y en la que podrán participar todos los comercios que necesiten descargar billetes.

Justo en el caso del efectivo, Pesce celebró la sintonía que hay entre el Gobierno y los actores del ecosistema. "El aumento del límite de extracción: se podría haber regulado y punto. Transmitimos la expectativa y la industria se puso a trabajar y lo llevó a 40.000 pesos", ejemplificó.

"Es clave lo público y privado. Y simplificar mucho las regulaciones", completó. Inchaupe cerró con la idea de que vuelvan las mesas de innovación, una figura de encuentro entre Gobierno e industria, que se inauguró durante la presidencia de Federico Sturzenegger en el BCRA.