Esta fintech busca crecer con su plan "Ahora 4": proyecta financiar consumos por una cifra millonaria

Con un crecimiento aproximado de 500% cada año, la startup permite al usuario 'cuotificar' sus compras. Cuántos comercios utilizan su plataforma en el país

Las fintech llegaron para asentar una revolución de los mecanismos de pagos tradicionales, proceso que se aceleró con la llegada de la pandemia y el avance de las nuevas tecnologías.

En este sentido, aparecen cada vez más empresas en el sector, que llegan con soluciones innovadoras para empujar la nueva generación de las finanzas.

Una de ellas es GOcuotas, la fintech que impulsa la inclusión financiera en el país, creada por emprendedores cordobeses a fines de 2019, que permite financiar compras con cualquier tarjeta de débito.

Se trata de un medio de pago sin intereses ni costos de mantenimiento que cada vez más argentinos eligen para financiar sus compras.

Fintech: ¿cuántos pagos estima procesar GOcuotas en 2023?

Con un crecimiento promedio de 500% anual, una cifra que sostiene cada año desde su aparición, la firma apunta a incrementar esos números en 2023.

GOcuotas cuenta hoy con más de 45.000 comercios adheridos, más de 700.000 usuarios, mientras que el ticket promedio es de $17.000.

GOcuotas, la fintech cordobesa, cuenta con 45.000 comercios adheridos, más de 700.000 usuarios y planea procesar más de $1.000 millones en pagos este año

La startup otorga microcréditos, con montos aprobados que van desde $9.000 a $120.000; en función del score crediticio del cliente y permite convertir la tarjeta de débito en una de crédito a la hora de pagar.

Procesan más de $800.000.000 mensuales en consumos y, para el 2023, proyectan aumentar a más de $1.000.000.000 mensuales y escalar 10 veces su empresa, ya que ven una gran oportunidad en el mercado al ser los únicos en el país que cuotifican consumos con tarjeta de débito.

GOcuotas, la fintech que transforma tu tarjeta de débito en una de crédito

Los fundadores, Cristian Rennella, Emiliano Canova y luego se sumó Facundo Toraño, quienes cuentas con experiencia en otros rubros, se inspiraron en una compañía australiana y desarrollaron su versión propia y única en Argentina.

Ofrecen un novedoso servicio, que les permite a todas las tarjetas de débito pagar un cuarto del monto en el momento y el resto del saldo completarlo en 3 cuotas sin interés a los 30, 60 y 90 días.

"GOcuotas es una nueva forma de cuotificar las compras. Apuntamos a un público sub-bancarizado, a esas personas que no disponen de crédito, ya que en Argentina hay una amplia cantidad de personas que no accede al financiamiento bancario, o a tarjetas de crédito o directamente prefiere no usarlo", expresó Canova, CEO y fundador de la empresa.

Además, remarcó: "nuestra propuesta se centra en dar respuesta a las continuas subas de las tasas, a la escasez de la opción 'cuotas sin interés' con tarjetas de crédito y a la intención de los usuarios de no endeudarse a largo plazo".

La startup fundada en 2019, que cuenta con 25 colaboradores, abrió recientemente sus nuevas oficinas en la Ciudad de Córdoba

GOcuotas: cómo funciona su modelo de negocio

GOcuotas se monetiza a través de una comisión que le cobra al comercio que en promedio ronda el 7,5%, siendo sustancialmente menor que un plan Ahora 3 y que otras alternativas de pago del mercado, lo que los hace competitivos a nivel costo financiero para la cuotificación del consumo.

El sistema de GOcuotas es un medio de pago que actualmente está presente en casi todo el país, es muy versátil, ya que se puede utilizar en diferentes modalidades:

En comercios físicos, donde el vendedor lo ofrece y hace toda la operación desde su propio panel;

donde el vendedor lo ofrece y hace toda la operación desde su propio panel; En ecommerce.

Por otro lado, los rubros más elegidos que emplean las soluciones de la fintech son:

Indumentaria deportiva

Calzado e indumentaria

Tecnología,

Perfumería & belleza

Indumentaria para niños

Recientemente, la firma inauguró sus nuevas oficinas en Córdoba de más de 250mt2 en el Edificio Miragolf de Ciudad Empresaria. Con un estilo moderno y pensado para sus más de 25 colaboradores, tiene espacio de juegos, sala de reuniones, y espacios de trabajo compartido.