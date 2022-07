Llega el "Plan Ahora 4": cómo es el nuevo sistema para comprar en cuotas sin interés y sin tarjeta de crédito

Una fintech cordobesa ofrece este novedoso servicio para "comprar ahora y pagar después" en varios pagos, con ventajas para usuarios y comercios

Según datos del Banco Central, en Argentina hay unos 60 millones de tarjetas de débito , pero apenas 22 millones de crédito. La diferencia numérica en los plásticos habla también de otra brecha: la social.

Si de inclusión financiera se trata, aún resta mucho por hacer en la Argentina. En ese contexto nace GoCuotas , una plataforma que permite comprar en varios pagos usando la tarjeta de débito.

¿Cómo funcionan las cuatro cuotas sin interés de GoCuotas?

La aplicación determina un saldo disponible que simula el límite de un plástico de crédito y que puede usarse en los locales adheridos con planes de dos, tres y cuatro pagos.

"Simplemente hay que ir a un comercio o sitio web adherido y elegir como medio de pago GoCuotas y en solo 25 segundos tiene lista la operación. Es un modelo de negocios de Buy now, pay later (comprá ahora y paga después) y esto te permite justamente comprar hoy eso que tanto querés y pagarlo después", señala a iProUP Emiliano Canova, uno de los socios fundadores de GoCuotas.com.

Pero, ¿cómo se sostiene financieramente el sistema? "Para que esto sea posible a costos similares a los de un plan Ahora 3, que es subsidiado por el Estado Nacional , siempre me gusta decir que este proyecto lo hacemos entre todos. Por un lado, el usuario, a quien se le debita la primera cuota en el momento, el comercio quien nos deja posdatar el pago 30 días y nosotros que ponemos el know how y el riesgo y también la pata financiera".

Con respecto a la seguridad, las cuotas se le debitan al usuario automáticamente, pero los datos de la tarjeta no se guardan.

"Lo que se hace es tokenizarla y sobre ese token se hacen los débitos futuros a los 30 días. Nosotros al usuario final no le cobramos absolutamente nada: si compra algo de $10.000 va a pagar cuatro cuotas de $2.500. Nosotros monetizamos nuestra empresa a través de una comisión que le cobramos al comercio que en promedio ronda el 7,5%, el mismo costo de un plan Ahora 3. Somos realmente competitivos a nivel costo financiero para la cuotificación del consumo", explica Canova.

Sin embargo, aclara, "tampoco somos una competencia directa sino que somos un complemento, porque para acceder a los planes Ahora necesitás una tarjeta de crédito, en cambio con GoCuotas solo con tener una tarjeta de débito. Incluso con las de Mercado Pago o Ualá podés acceder a la cuotificación de consumo".

¿Qué beneficios ofrece para los comercios?

Según el ejecutivo, beneficios para los comercios adheridos son varios:

"Primero, llegás a más del triple de clientes , que son los que no tienen tarjeta de crédito"

, que son los que no tienen tarjeta de crédito" "Segundo, aumentás el ticket promedio . Nuestro modelo es un modelo neto de inclusión financiera y estas personas que no acceden al crédito son los que tienen sus necesidades más atrasadas y esperan que pasen los días para poder consumir. En cambio, con nuestro sistema ellos adelantan su consumo y lo pagan después

. Nuestro modelo es un y estas personas que no acceden al crédito son los que tienen sus necesidades más atrasadas y esperan que pasen los días para poder consumir. En cambio, con nuestro sistema ellos adelantan su consumo y lo pagan después "El tercer punto, que es el más importante y por el que creemos que tenemos algo que aportarle a la sociedad y a los comerciantes, es la recurrencia: ocho de cada diez personas que usan Gocuotas una vez lo vuelven a usar"

Emiliano Canova, cofundador de GoCuotas

La plataforma ya tiene cerca de 315.000 usuarios registrados y 45.000 bocas de comercio entre tiendas online y físicas. "Estamos realmente contentos porque incluso personas que tienen tarjeta de crédito usan GoCuotas porque prefieren guardarse el saldo o los que no tienen te dicen: 'Menos mal que aparecieron ustedes'", asegura.

Canova resalta también la coyuntura económica actual para destacar los beneficios de GoCuotas . "Yo creo que para las personas que viven en Argentina es algo muy muy útil sobre todo por los momentos en los que vivimos. Vemos que incluso muchas personas comienzan a consumir para ganarle a la inflación y con nosotros pueden hacerlo", explica.

Sus fundadores están orgullosos de su aporte hacia una mayor igualdad financiera. "Yo valoro dos conceptos que resumen nuestro proyecto. El primero es economía de conjunto porque esto lo hacemos entre el usuario, el comercio y nosotros. Y el segundo es inclusión financiera: nosotros le damos a una persona a la que el banco no lo mira a que tenga acceso al crédito sin la necesidad de presentar un montón de cosas que obviamente no tiene y con nosotros puede hacerlo", concluye.