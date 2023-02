Las "perlitas" de la City: cuáles son las inversiones de bajo riesgo que dejan hasta 8% en dólares

Se trata de los pocos instrumentos de inversión que ofrece el mercado bursátil con renta en moneda estadounidense. Las claves de los expertos

Desde hace tiempo, los argentinos acuden al dólar como refugio de valor, para cubrirse de la inflación y devaluación del peso. Sin embargo, tener los billetes bajo el colchón, inmovilizados, hoy en día tampoco es negocio.

En ese escenario, hay una serie de alternativas de inversión que ofrecen retornos en dólares para que, además de estar posicionados en la divisa estadounidense, puedan obtener retornos.

Más allá de los reconocidos CEDEAR y algunos fondos comunes de inversión, existe en el mercado otra opción quizá no tan conocida. Una especie de figurita "tapada" que brinda ganancias en dólares y que, según explican especialistas, son aptas para perfiles conservadores.

Se trata de las obligaciones negociables: emisiones de deuda de empresas con esquema de repago en dólares.

Obligaciones negociables: por qué son una buena opción de inversión

Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, afirma a iProUP que "dejando de lado instrumentos más habituales, como las acciones, fondos comunes que coticen en dólares y bonos de Nación o provincias con repago en esa moneda, las obligaciones negociables (ON) son una opción más que interesante", asegura.

Torcha aclara que en "algunos casos proponen un esquema de repago en dólares", y destaca:

Pampa: MGC9D, con vencimiento el 8 de diciembre de 2026

Telecom: TLC5D (06/08/2025)

YPF: YCA6P (28/7/2025)

Respecto a sus ventajas, expresa: "Son instrumentos a los que se puede acceder tanto en dólares como en pesos, esperar un rendimiento cercano al 8% en moneda estadounidense a valor MEP".

"Debe comprenderse que el retorno esperado es sobre el capital de forma anual manteniendo los activos hasta su vencimiento", aclara. En cuanto a sus desventajas, asegura que "su liquidez (volumen operado) no suele ser muy amplio, pudiendo generar dificultades para su compraventa".

"Si bien son empresas privadas, están basadas en Argentina. Es por ello que tienen cierto grado de riesgo, por las normativas que pudieran surgir del Banco Central a raíz del contexto político y económico al momento del vencimiento. Por ello, son opciones para perfiles de riesgo moderado preferentemente", señala.

Obligaciones negociables: cuáles son las preferidas de la City

Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline, asegura a iProUP que "para inversores con perfil conservador-moderado que buscan una inversión relativamente segura, priorizamos las ON de empresas sólidas en su rubro y retornos similares a la inflación de EE.UU. con un riesgo relativamente bajo".

Así, desde la compañía recomiendan un portfolio compuesto por "tres títulos con iguales porcentajes: Capex (CAC2O), Telecom (TLC5O) e IRSA (IRCFO)". "En esta cartera se logra un rendimiento anual promedio en dólares (TIR) estimado del 6,8% con duración modificada de 1,8 años y vencimiento promedio de 2,1", remarca el experto, y las detalla:

Capex (CAC2O) : compite en rubro energético , con un negocio diversificado en eléctrica, térmica y renovable y explotación de hidrocarburos. Paga cupones semestrales al 6,875% anual , con rendimiento anual en dólares de 5,1% a la fecha

: compite en , con un en eléctrica, térmica y renovable y explotación de hidrocarburos. , con rendimiento anual en dólares de 5,1% a la fecha Telecom (TLC5O): líder del sector telecomunicaciones con más de 28 millones de usuarios. Sus ratios de solvencia lucen lógicos y presentan baja volatilidad, uno de los aspectos más positivos para afrontar pagos de deuda. Abona cupones semestrales al 8,5% anual y la amortización de capital en cuatro cuotas a partir del 2023. Hasta hoy, tiene un rendimiento anual del 7,3%

líder del sector telecomunicaciones con más de 28 millones de usuarios. Sus ratios de solvencia lucen lógicos y presentan baja volatilidad, uno de los aspectos más positivos para afrontar pagos de deuda. Abona y la amortización de capital en cuatro cuotas a partir del 2023. Hasta hoy, tiene un IRSA (IRCFO): es la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y cuenta con gran cantidad de activos en dólares. Paga cupones semestrales al 8,75% y a partir de 2024 abonará cuotas anuales de capital (cinco amortizaciones). Ofrece a la fecha un rendimiento del 8%

Alternativas de inversión con montos bajo de dinero

Donzelli asegura que, como este tipo de carteras están conformadas por ON de Ley Extranjera, el desembolso mínimo para operar cada instrumento es elevado: entre u$s500 y u$s1.000.

asdf

"Para quienes consideren que esos montos no se ajusten a su perfil, sugerimos posicionarse de este modo: un 50% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), 25% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 25% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO)", sostiene el experto de IOL.

"En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual del 7,3% y un vencimiento ajustado de 2,7 años. Requiere una inversión mínima, de aproximadamente u$s100", subraya Donzelli, quien desglosa:

YPF (YMCHO): Vence en 2026, está bajo Ley Extranjera (LE) y garantizada por las exportaciones de la firma. Paga cupones trimestrales al 4% anual hasta el 2023 y luego pasa al 9%. "Destacamos los buenos resultados financieros junto al saneamiento de deuda de los últimos años. A la fecha, tiene un rendimiento en dólares del 7,6% anual ", señala

Vence en 2026, está bajo Ley Extranjera (LE) y de la firma. Paga hasta el 2023 y luego pasa al 9%. "Destacamos los buenos resultados financieros junto al saneamiento de deuda de los últimos años. A la fecha, tiene un ", señala Cresud (CS38O): empresa argentina líder en el negocio agropecuario y presencia en la región a través de inversiones en Brasil, Paraguay y Bolivia. "En sus aspectos financieros, destacamos la positiva evolución de las ratios de solvencia y claras mejoras en términos de endeudamiento. Esta ON de ley local vence en 2026, paga cupones semestrales al 8% y tiene un rendimiento del 6% anual en dólares", afirma

Otras alternativas de inversión para "ganar" en dólares

Julio Calcagnino, Research Team Leader de TSA Bursátil, asegura a iProUP : "Fuera de los bonos, soberanos o corporativos, las alternativas para invertir en dólares son los fondos comunes de inversión y los CEDEAR".

"Los FCI son una 'canasta' de distintos activos financieros, dividida y representada en 'cuotapartes'. Dentro de este grupo, es posible hallar alternativas de renta fija latinoamericana y Treasuries de EE.UU., para diversificar el riesgo soberano argentino sin necesidad de abrir una cuenta de inversiones en el exterior".

En este sentido, remarca que "los retornos probablemente sean menores a los de las obligaciones negociables o títulos públicos, pero los riesgos también son más bajos". Para invertir, sólo hace falta abrir una cuenta comitente en un agente local.

"A través de alianzas con distintas gestoras de fondos, desde TSA Bursátil ofrecemos FCI LATAM + Treasuries, ya sea focalizados en títulos de 'grado de inversión' o 'high yield'. Al realizarse las suscripciones y pagos en moneda extranjera, el inversor con pesos previamente compra MEP o CCL, (según corresponda), para invertir en estos instrumentos", explica Calcagnino.

Añade que "al ser inversiones principalmente de renta fija, conviene pensar en plazos medianos y largos. Ante una baja en las tasas de interés internacionales, pueden generarse importantes retornos de corto plazo".

Los Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR) son una representación de acciones e índices que cotizan en Wall Street. A la hora de considerar los más "atractivos", desde IOL destacan:

"Las acciones de Google (GOOGL) y la compañía de seguros y atención médica estadounidense United Heatlh (UNH) "

y la compañía de seguros y atención médica estadounidense " Los índices cotizados (ETF) del S&P500 (SPY), que busca replicar el comportamiento de uno de los índices de referencia más importantes de EEUU; y del Dow Jones (DIA), un "fondo que está compuesto por 30 acciones estadounidenses de primer nivel".

Finalmente, remarca Torchia, "por fuera del entorno bursátil y buscando opciones con retorno en moneda dura, quedan las criptomonedas que, por su volatilidad (riesgo), son solo considerables para inversores con perfil agresivo y tolerancia a disminuciones de capital".