Llega el plan "Ahora 4": cómo podés comprar en cuotas sin interés y sin tarjeta de crédito

Las fintech ofrecen diversas alternativas de financiamiento para todo tipo de usuarios y con requisitos flexibles. Las opciones

En el contexto de inflación e inestabilidad cambiaria, muchos argentinos están apostando a adelantar las compras de ciertos bienes para "cubrirse" ante potenciales incrementos de los precios.

Claro que el "tarjeteo" no es para todos: en el país hay 66 millones de plásticos de débito contra 22 millones de crédito. Y no sólo eso: los que poseen estás últimas padecen serios inconvenientes producto de los límites desactualizados de financiamiento, de modo tal que no pueden adquirir muchos de los bienes y servicios que desean.

En este contexto, las fintech salieron al rescate con los planes "Ahora 4" que permiten abonar en cuatro cuotas sin interés.

¿Cómo funciona el plan Ahora 4 de las fintech?

GOcuotas convierte la tarjeta de débito en una de crédito al instante. Emiliano Canovas, su cofundador, asegura a iProUP: "Al abonar, la persona puede elegir dos, tres o cuatro pagos sin interés".

"Nunca le vamos a cobrar al consumidor. Sólo percibimos una comisión que corresponde al comercio, pero que la termina abonando con las mayores ventas que lo ayudamos a generar, además de la ventaja de fidelizar clientes", señala el emprendedor, quién indica cómo puede financiar el usuario:

"Ir al local y que el vendedor haga el proceso por él, sin descargar una app"

"Leer un código QR y registrarse para no tener que darle la tarjeta al vendedor"

"Hacer una compra online. Somos partners de Tiendanube, de VTEX y estamos presentes en el e-commerce"

"Se puede entrar a cualquier tienda adherida a GOcuotas y comprar directamente"

Wibond ofrece a los usuarios la posibilidad de financiarse sin tener tarjeta de crédito

Wibond es otra de las empresas que ofrece este servicio. Su gerenta de Marketing, Inés Zarazaga, revela a iProUP cómo es el perfil de sus clientes:

" Gran parte llega buscando financiamiento, al no contar con bancos u otras entidades para hacerlo"

"Muchos otros, para ampliar el límite que tienen en los bancos"

"Los que ya son usuarios digitales apuntan a ampliar alternativas, comprendiendo cómo funcionan las billeteras"

De todas formas, aclara, el foco de la compañía está puesto en quienes no tienen tarjeta de crédito. "El 40% de los usuarios realiza una compra online por primera vez a través de Wibond. Esto significa que desconocen el ecommerce y tienen muchas dudas y consultas", señala la ejecutiva.

¿Cómo se otorgan los límites de los planes "Ahora 4"?

Canovas remarca que la firma posee un "modelo de inclusión financiera" que llega a "gente que los bancos no busca". Para ello, usa tecnología para cruzar datos y determinar el límite de compra.

"Logramos un crecimiento sostenido: 500% anual. Tenemos más de 300.000 usuarios y ya otorgamos casi 400.000 microcréditos, por un total de $1.000 millones", señala. Y añade: "Muchos que tienen tarjeta de crédito usa GOcuotas para guardarse el saldo para una operación más grande. Otros, que tienen billetera digital, la utilizan para financiar ciertas compras".

Zarazaga señala que "la mayoría de las personas son sub-bancarizadas, tienen billetera virtual y cuentan con dinero en efectivo. Los bancos no tienden a prestarle dinero o brindarles límite".

La ejecutiva revela que las categorías de mayor demanda son las vinculadas a tecnología e indumentaria, en tanto que el ticket promedio ronda los $45.000, si bien "varía según el producto, el perfil del usuario, la tienda donde se realizará la compra y el análisis que realizamos".

Alprestamo une a personas que necesitan crédito con empresas que pueden otorgarlos

Por otro lado, Canovas remarca que la primera cuota se debita en el momento de la transacción y las siguientes el mismo día del mes en el que se realizó la operación.

"En caso de atraso, se cobra un monto fijo: no es interés porque no está relacionado ni con el monto ni el tiempo. Es la suscripción a GOcuotas, que está siempre bonificada, excepto que te atrases: ese mes la pagás. Cuando estás atrasado con alguna cuota, se te bloquea para que no te hagas daño a vos mismo", subraya Canovas.

El monto promedio que se financia a través de esta fintech es de $13.500, habiendo compras desde los $3.000 hasta los $60.000. La opción de cuatro cuotas es la más demandada.

¿Qué otras opciones existen para financiar compras?

Una de las fintech de crédito de mayor crecimiento es AlPrestamo: funciona como un marketplace que une a quienes requieren productos financieros con compañías que pueden proporcionárselos.

Julián Sanclemente, CEO de de la firma, confía a iProUP que en la plataforma "los usuarios pueden encontrar una variedad de ofertas acorde con sus perfiles crediticios en menos de un minuto. Nos ubicamos entre la oferta y la demanda: le acercamos a las entidades el perfil de usuario que están buscando".

Según el ejecutivo, las solicitudes de crédito aprobadas crecieron 400% este año. "Miles de personas que buscan productos financieros y no encuentran una solución óptima completan un formulario con datos básicos y acceden rápidamente a una variedad de propuestas", asegura.

Paula Regina Manino, product manager de Wenance, coincide con su colega y afirma a iProUP que en la plataforma "el ritmo de solicitud de créditos para bienes de consumo sigue estable, porque son una herramienta clave para comprar productos o servicios que el salario no alcanza a cubrir".

"En los últimos meses, creció notablemente la solicitud de financiamiento para la compra de vehículos, en especial motos, y electrodomésticos. Cuando la inflación golpea fuerte y las tasas suben, no necesariamente implica que la gente tome menos crédito", completa..

En tanto, Wenance ofrece a través de su marca Welp "créditos de manera ágil y sencilla: en sólo 10 minutos se accede al sitio, se responde un breve cuestionario y si el préstamo se aprueba, el dinero se acredita al instante en su cuenta del banco".

Mercado Crédito permite financiarse en la plataforma. "Es un límite de dinero disponible que sirve como medio de pago para comprar en cuotas en Mercado Libre". Para utilizarlo, el usuario debe:

Activar Mercado Crédito en el sitio o app de Mercado Pago

Comprobar el límite de su línea de financiamiento

Elegir el producto en Mercado Libre

Seleccionar Mercado Crédito como medio de pago y la cantidad de cuotas (hasta 12)

Abonarlas mensualmente con tarjeta de débito, transferencia o efectivo

"Los créditos para consumo sirven para realizar compras online en cuotas sin tarjeta, abonar facturas de servicios, hacer recargas de celular y antenas prepagas, opción de pago en comercios con código QR o préstamos personales para usar el dinero en lo que necesite el usuario", señalan desde Mercado Pago a iProUP.

Y añaden que la mayoría de los consumidores que usa Mercado Crédito no tiene acceso al financiamiento bancario, y que el 80% de los tomadores de créditos vuelven a solicitarlos. Respecto del destino de los fondos, revelan que "lo más requerido es la financiación en cuotas para productos de tecnología, electrodomésticos, vestimenta, herramientas y artículos hogareños".