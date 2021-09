Unicornio en expansión: Globant invertirá casi u$s90 millones en esta potencia europea

La historia de este unicornio criollo, empresa tecnológica argentina especializada en el desarrollo de software, comenzó en un bar de Buenos Aires en 2003 delante de unas cervezas.

En aquel momento Martín Migoya, CEO de Globant y sus tres socios (Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti) sentaron las bases de un gigante de perfil bajo que está detrás de los procesos tecnológicos de algunas de las principales empresas del mundo.

Desde entonces, la empresa no para de crecer, sentando bases en países de la región primero, y con la ampliación de su negocio a nivel mundial después, tras su consolidación como uno de los primeros unicornios argentinos.

En este contexto, la multinacional confirmó el desembolsó de más de $88 millones a lo largo de los próximos tres años para reforzar su presencia en una potencia europea: Reino Unido. Durante ese período, la firma pretende cuadriplicar sus equipos de trabajo, crear un Centro de Sostenibilidad y ampliar su sede en Londres, como principales objetivos.

El proyecto de expansión fue presentado por Martín Umaran, cofundador y presidente de Globant en EMEA, a Lord Gerry Grimstone de Boscobel Kt, ministro de Inversiones británico, en la Cumbre Global de Innovadores organizada por la London Tech Week.

Europe is a key market for Globant and the UK a global leader in tech and sustainability. Today we announced an investment plan of £65m over the next 3 years to strengthen our operations. We will be hiring 600 Globers and building a new London office. ????https://t.co/Nh2bM61VIO pic.twitter.com/pxHxi1B9mN — Globant (@Globant) September 20, 2021