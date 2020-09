Exclusivo: nace una nueva superapp en la Argentina, con billetera digital, delivery y hasta "dark store" incluida

La aplicación se hizo fuerte en el negocio de delivery, pero planea aumentar la cantidad de funcionalidades dentro de su aplicación

Las firmas orientadas a la innovación lo tienen bien claro: los usuarios son reticentes a la hora de instalar nuevas apps en sus teléfonos celulares.

Por ello, el concepto de "superapps" viene ganando terreno y de forma rápida: en lugar de desarrollar múltiples plataformas, son cada vez más las empresas que apuestan a una sola que contenga diferentes soluciones en un solo lugar.

Como si de una navaja suiza 4.0 se trata, estas soluciones permiten acceder a todo tipo de herramientas y, al mismo tiempo, fidelizar su relación con los usuarios: mientras más las utilicen, más probabilidades habrá de que el lazo con la aplicación se extienda en el largo plazo.

"Son modelos de negocios en los cuales la comunidad es lo que vale. La integración horizontal y vertical es lo que le permite a las empresas manejar una mayor parte de la cadena de valor", explica a iProUP el economista y especialista en pagos Ariel Setton. En resumen: el objetivo para las empresas es que todas las necesidades "móviles" del usuario pasen por sus productos.

Ejemplos hay muchos, pero solo alcanza con citar a Wechat y AliPay, los dos gigantes asiáticos que permiten desde sus apps acceder a servicios financieros, de transporte e, incluso, al eCommerce, todo desde un mismo lugar. El fenómeno llegó para quedarse, y son cada vez más los que se quieren sumar, incluso en Argentina.

Superapp, sin descuidar el core de negocio

El dicho dice que el que "mucho abarca, poco aprieta". Sin embargo, el concepto de plataformas holísticas que engloben universos disímiles en pos de "plantar bandera" en distintas actividades no es nuevo en el campo de la innovación.

En el país, el más sobresaliente es el de Mercado Pago, la pata fintech de Mercado Libre que, a la manera de una navaja suiza, ofrece múltiples opciones de perfil transaccional.

A la firma de Galperin se sumó recientemente Rappi, que lanzó en la región una amplia gama de nuevos productos, que van desde los servicios de streaming de video y música a los videojuegos.

PedidosYa va en la misma dirección, con el despliegue de nuevas herramientas apuntadas a expandir su horizonte de acción, pero sin descuidar su principal negocio.

En diálogo con iProUP, Leandro Malandrini, VP of Product Management de la empresa, subraya el ‘core’ sobre el que se mueven: "Dentro de lo que es ‘Quick commerce’, trabajamos sobre dos pilares: conveniencia y eficiencia: entregamos todo lo que sea, de una forma que sea conveniente y eficiente y en intervalos menores a una hora. Hoy el promedio es de 20 y 25 minutos, con zonas en donde baja a 10 o 15 minutos".

El plan de PedidosYa es aprovechar su base de usuarios para ofrecer más servicios de valor

Al respecto, aclara: "Esta es la propuesta de valor de PedidosYa, la posibilidad de en pocos clics tener un bien a un precio competitivo de manera muy rápida".

En base a ello, que forma parte de su ADN y, de algún modo, está explícito en su nombre, la plataforma lanzará nuevas soluciones para que los usuarios mejoren aún más su experiencia dentro de la plataforma.

En esa línea, Malandrini revela a iProUP la presentación en sociedad de su superapp, irá de la mano de dos segmentos de gran crecimiento durante la cuarentena: fintech y couriers.

"En el caso del negocio fintech, el objetivo no es posicionarse como una más de las 200 apps de este tipo que hay en Argentina y Latam, sino potenciar lo ya contruido entre repartidores, partners y usuarios, con la comodidad de poder hacer todo desde una app", explica el ejecutivo.

Desde la empresa entendieron que la masiva adopción de herramientas de pago digitales ha sido un fuerte impulso para el crecimiento del eCommerce, por lo que decidieron encarar una solución propia.

En rigor, el plan estratégico de la firma -anticipado a iProUP- se orienta a la integración de una billetera digital dentro de su app. Si bien en un principio apuntará a los pagos dentro de la plataforma, Malandrini prevé que se puedan sumar servicios que se encuentren fuera del ecosistema.

"El espíritu es llegar con una solución integral y que la respuesta del cliente no sea ‘uh, otra app de fintech, para qué quiero esto’. Esa no es la idea", advierte.

Y añade: "Somos respetuosos del valor que le entregamos a los clientes. Somos superapp en el sentido de que trabajamos con diferentes verticales en quince categorías y ahora se sumará la pata fintech.

En cuanto a la pata "courier", la firma ya avanzó este año con soluciones C2C (cliente a cliente) y ahora quiere ganar terreno en el B2C, ayudando a aquellas empresas que necesitan distribuir paquetes en medio de la pandemia.

Respecto de esta solución, aclara que no apuntan a ingresar en el nicho de la fletería (como Flex de Mercado Libre) sino que, por el momento, expandirán sus servicios apoyándose en su ecosistema de "riders".

"No intentamos quebrar la dinámica por la que los clientes nos eligen. Cuando preguntás, la respuesta es por la velocidad de entrega, eficiencia y conveniencia, por lo que no nos queremos ir mucho más allá de esto", destaca el ejecutivo.

Los cambios que trajo la pandemia

Según Malandrini, uno de los principales avances este año fue la expansión de su modalidad PedidosYa Market, su propia red de dark stores. Con la idea de no competir contra las grandes cadenas, estos espacios se nutren de los flujos de demanda de los clientes y trabajan con inventarios acotados con el foco puesto en la conveniencia.

De esta manera, se logró superar el "cuello de botella" que experimentó el delivery de supermercados en los primeros meses de aislamiento, achicando los tiempos de entrega.

También se trabajó fuerte en la personalización de la app. Según Malandrini, el incremento de pedidos obligó a cambiar el despliegue de la oferta en la plataforma: si antes un local recibía 10 pedidos por noche, durante la cuarentena podía llegar a 100. Para no saturar las cocinas, se hizo uso de machine learning para distribuir la demanda de manera de no saturar comercios y que, a la vez, todos puedan vender.

Por último, otra implementación impulsada por la coyuntura que destaca Malandrini fue un sistema de gestión más eficiente para dar de alta a nuevos comercios. Con una pandemia que obligó a miles de emprendedores a digitalizarse, hubo que acelerar los tiempos de on boarding.

De esta manera ya sumaron 55.000 comercios en los 7 países de la región en los que operan con la marca PedidosYa (que forma parte del holding europeo Delivery Hero).

Rappi, con su propia estrategia

No es noticia que el segmento de delivery crece a pasos acelerados en toda América Latina. A los esfuerzos de PedidosYa se sumaron recientemente los de Rappi, que también avanza con su estrategia de superapp, aunque con un eje distinto al de la empresa de origen uruguayo.

La startup colombiana, que va camino a convertirse en el primer unicornio de su país, presentó su pata de entretenimiento, que se suma al delivery urbano. En diálogo con iProUP, Juan Sebastián Ruales, director Global del flamante vertical Rappi Entertainment, explicó: "En América Latina hay potencial para construir un ‘WeChat’ para esta parte del mundo, ¿por qué no puede ser Rappi el que lo haga?".

Con una región que va camino a las 500 millones de conexiones móviles para 2025, hay consenso en señalar el primero en llegar, se queda con casi todo, por lo que los colombianos buscaron "marcarle la cancha" a la competencia.

Su competidor Rappi también apuesta al modelo "superapp"

Detrás del vertical "Entertaiment", la firma delimitó cuatro grandes negocios en los que se concentrará para ser una superapp, todos ellos con potencial "multimillonario" de recaudación.

- Rappi Games: suma unos 150 videojuegos y apunta, según Ruales, a ganar terreno en un mercado que ya mueve u$s156.000 millones en revenue

- Live Events: un servicio de streaming en vivo que apunta a 50 shows mensuales y a ingresar en el lucrativo negocio de los conciertos con pagos virtuales

- Live Shopping: shows patrocinados o tutoriales con los que las marcas pueden comercializar distintos productos

- Rappi Music: una plataforma "a la Spotify" que hace foco en el streaming de artistas latinos

La empresa ya lo había adelantado a iProUP en noviembre pasado: consolidada su operación en la región, ahora apunta a que el 70% de la interacción móvil de las personas pase por su plataforma.

"No somos sólo una app de restaurantes. Queremos estar presentes en todos los quehaceres de la vida cotidiana de cada usuario. Desde una simple transacción bancaria o un mínimo requerimiento hasta cuestiones vinculadas con el auto, viajes o temas universitarios", señaló a iProUP Carlos Correa, director de nuevos negocios de Rappi.

De esta manera, con distintas estrategias, las apps de delivery avanzan para ser las superapps que perduren en el bolsillo de los argentinos. Algunas apuestas a fortalecer los envíos con un ecosistema de múltiples opciones a su alrededor; otras, expandiéndose a todo tipo de nuevas prestaciones.

Así, en la era del "Winner takes it all", todo plan es válido para sumar nuevos usuarios y no perderlos en el camino.