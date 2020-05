Wenance responde a las acusaciones del Gobierno: "Otorgamos créditos transparentes y a tasas bancarias"

El CEO de la firma, Alejandro Muszak, afirmó que los préstamos a jubilados fueron pocos y a condiciones de mercado. Y espera explicaciones de Matías Kulfas

En las últimas horas, el Ministerio de Desarrollo Productivo denunció a varias fintech por presunta estafa y fraude a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Una de ellas fue Wenance, una de las principales compañías digitales digitales que opera en la Argentina, que asegura que no sólo se otorgaron pocos préstamos, sino a tasas de mercado.

"Los jubilados nunca fue el grupo objetivo de Wenance. En abril, hablando con un amigo, le pregunté cómo aportar nuestro grano de arena y me comentó que ofrezcamos un producto a un sector vulnerable. Pero cuando la ANSES anunció que abriría una línea de crédito, lo suspendimos", afirmó a iProUP Alejandro Muszak, CEO de Wenance.

De acuerdo con el ejecutivo, trabajaron contrarreloj para ofrecer el servicio y sólo estuvo activo 10 días. "Otorgamos 315 créditos por $7 millones en ese período, cuando la empresa vende $20 millones por día", aseguró el directivo.

Además, remarcó que nunca prestaron al 1.500% como indica la denuncia. "Iban del 68 hasta el 170% anual, según el riesgo crediticio. Si vos lo comparás con los bancos, prestan entre el 115 y el 165%. Estamos en línea con el sistema bancario", indicó.

Muszak remarcó que los préstamos fueron transparentes y no se incluyó ningún gasto extra. "Se otorgaron en abril y todavía no vencieron. Además, el con pago es voluntario, no por débito automático", agregó.

Sobre la acusación de otorgar créditos a partir de información de beneficiarios que se hizo pública, el directivo señaló que no trabajan con bases de datos, sino que todo su marketing se realiza en buscadores y redes sociales.

"Trabajamos de manera abierta, transparente. Implementamos los sistemas de bureau de los bancos, como Veraz y Nosis. Y hacemos una llamada de bienvenida al solicitante para verificar que sea quién dice ser", subrayó.

Por último, aseguró que quiere mantener una charla personal con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Y adelantó que apelarán también a la instancia judicial.

"Nos duele tener que hablar con esto. Lo aclararemos en todas partes: primero con la prensa, porque nos enteramos por los medios. Luego en la justicia", adelantó.

Mientras tanto, la firma se prepara para el lanzamiento de Liebre Capital, una sociedad de Bolsa que –según Muszak– "ofrecerá instrumentos de inversión más inclusivos de manera digital".

La fintech, que ya tiene operaciones en Argentina, Uruguay y España, además avanza en su plan para desembarcar en México y países de Europa.