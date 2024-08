Bitcoin (BTC), la criptomoneda con mayor capitalización del mercado, termina la semana con una fuerte suba y pasada la media tarde se ubica en torno a los u$s63.656 por unidad, según los datos de la web de Bitso.

No obstante, una publicación reciente en X adelanta que "el futuro del activo está a punta dar un gran salto en su valor, si se toma en cuenta ciertas métricas viejas".

El posteo menciona que "según ciclos anteriores y cómo según cómo se comportó el precio de Bitcoin, la moneda viene con un tramo inicial hacia arriba antes de una reducción y luego seguido de una carrera aún mayor".

Esta análisis tiene como base los dos últimos ciclos alcistas, los cuales tienen varias similitudes en común.

En el rally alcista de 2017, el precio de Bitcoin experimentó un aumento inicial de 4 veces antes de desacelerarse.

Si bien la desaceleración parecía ser el fin del mercado alcista, solo se trató de una breve parada, ya que fue seguido por un repunte del mercado donde su valor aumentó 10 veces y que envió el precio de BTC a nuevos máximos históricos.

¿Bitcoin podría experimentar un alza del 1000% de su valor?

Luego, en el marco del rally alcista que ocurrió entre 2020 y 2021, el precio de Bitcoin haría un juego similar.

Hubo un aumento inicial de su valor de 4 veces su precio que terminó en 2020. A esto le siguió una desaceleración antes de otro aumento.

Cuando terminó el ciclo alcista, el precio de BTC completó un aumento de 7 veces su valor.

Teniendo estos datos sobre la mesa y viendo el comportamiento actual, se cree que Bitcoin podría realizar a un aumento de precio de entre 700% y el 1.000% a partir de ahora.

Incluso, si el precio de BTC tuviera un rendimiento bajo, como lo hizo entre los dos últimos ciclos, la tendencia continuaría y aún así aseguraría un aumento de entre 300% y 400%.

Más allá de del resultado, según la publicación de X, esto significaría que BTC eventualmente romperá el codiciado precio objetivo de u$s100.000.

Que Bitcoin supere los u$s100.000 es emocionante y sumamente posible.

¿Cómo se debe analizar esta teoría alcista de Bitcoin?

Matías Bari, director ejecutivo y cofundador de Satoshi Tango, explica a iProUP que "desde la exchange siempre observan con mucho interés los análisis y predicciones sobre el futuro del Bitcoin, especialmente aquellos que provienen de expertos".

"Consideramos que los datos históricos son una herramienta valiosa para entender cómo se ha comportado el mercado en el pasado y, lógicamente, un análisis que sugiere un posible aumento del 1.000% en el precio de Bitcoin es una señal positiva para todos los inversores", asevera.

Sin embargo, el ejecutivo enfatiza que "es importante recordar que, aunque las tendencias pasadas pueden ofrecer una guía, el mercado de criptomonedas sigue siendo altamente volátil".

"El mercado está influenciado por múltiples factores externos que posiblemente no se han tenido en cuenta (o al menos no de forma completa) como regulaciones, cambios tecnológicos, nuevos jugadores en el mercado, etc", añande.

Por último, el cofundador de Satoshi Tango, agrega que todos estos factores pueden afectar al precio de Bitcoin de forma negativa y también positiva.

"Si bien un escenario en el que Bitcoin supere los u$s100.000 es emocionante y sumamente posible, desde Satoshi Tango siempre recomendamos a nuestros usuarios que se mantengan bien informados y que realicen sus inversiones en base a investigaciones propias y de forma responsable", concluye Bari.