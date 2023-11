Peso digital y blanqueo: así es el plan de Sergio Massa, y el equipo detrás de una "nueva" moneda argentina

A paso rápido, Massa avanza en la Moneda Digital Argentina, con la idea de atarla a un blanqueo de dólares en el colchón, y consulta a expertos

El equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, apura las definiciones en distintas áreas para lanzar la Moneda Digital Argentina (MDA) desde el Banco Central, ya que planea acompañar la medida con un blanqueo impositivo de los dólares bajo el colchón para quienes adopten el nuevo instrumento.

"Estamos armando el esquema de la MDA en mesas de trabajo, en las que se exploran los distintos aspectos a tener en cuenta para asegurar privacidad y ciberseguridad", revela a iProUP una fuente oficial.

Asegura que "la idea avanza fuertemente y está la voluntad política de lanzar una moneda digital desde el Banco Central. Se trata de ir hacia una incorporación de la mayor cantidad de gente a la formalidad".

"Por este motivo, se trabaja en el equipo del ministro Massa sobre la idea de un blanqueo de capitales que sea un incentivo para incorporar ciudadanos al uso de la moneda digital en distintos pagos", añade.

Moneda Digital Argentina: quiénes están detrás

El equipo de Massa para la MDA está liderado por el jefe de asesores del ministro, Leonardo Madcur, quien suena fuerte en estos días para presidir el Banco Central si el candidato de Unión por la Patria se impone en las elecciones presidenciales.

Madcur posee la colaboración de los actuales directores que responden a Massa, como el economista Agustín D'Atellis, para los aspectos financieros y normativos de la MDA.

Todos estos funcionarios mantuvieron reuniones con actores del sector, como la Cámara Fintech y los ejecutivos de billeteras digitales. Algunos de los aspectos tratados son comparaciones entre las aplicaciones de bancos centrales de otros países que están adoptando este tipo de moneda.

Los temas tecnológicos de la blockchain serán aportados por diversos técnicos que acerca al Gobierno el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi.

Moneda Digital Argentina: qué aspectos tecnológicos se analizan

Las fuentes afirman a iProUP que "para adoptar una moneda digital estatal, la base es construir la blockchain con estándares de seguridad apropiados".

Por este motivo, revelan que "Madcur se está reuniendo con expertos en este tema para aportar la infraestructura tecnológica para validar la aplicación, así como en infraestructura de ciberseguridad".

"También estamos hablando con el sector de las billeteras virtuales, fijándonos en el DREX brasileño, que utiliza PIX, una especie de Mercado Pago en todo Brasil", sostienen.

En este sentido, subrayan que "esto en Brasil agrandó notablemente la torta del dinero que se opera en blanco y aportó fuertemente a la recaudación impositiva", subrayan.

El proyecto lo lidera Leonardo Madcur, jefe de Asesores de Massa y posible titular del BCRA si gana la presidencia

Fuentes cercanas a Massa aseguran que los desarrollos que planea un eventual futuro gobierno "no van en competencia de lo que hoy ofrece el mercado sino que apuntan a mejorar y ampliar la oferta, para incorporar a muchos más ciudadanos".

Moneda Digital Argentina: el rol de Vaca Muerta

Massa, con Madcur y Cheppi, se reunió dos días después de imponerse en primera vuelta, con el activista cripto Santiago Siri, quien acercó a Massa y equipo su proyecto $UD: una divisa digital que tendría como garantía Bitcoins creados con la energía generada con gas residual de Vaca Muerta. Además, permitiría fortalecer las reservas del BCRA.

Según Massa, "se conversó sobre la posibilidad de que el Estado aproveche esta tecnología y de seguir impulsando la capacitación de jóvenes talentos argentinos que están a la vanguardia global en materia de su desarrollo".

En las redes se escucha al ministro decirle a Siri: "Me gusta lo de Vaca Muerta, porque combina la reducción de la emisión de carbono y tecnología. Tiene todo el capital simbólico de lo que la Argentina necesita para los próximos años".

El 11 de julio de 2014, Siri propuso al Gobierno de Cristina Kirchner invertir el 1% de las reservas del Banco Central de la República Argentina en Bitcoin (u$s315 millones en ese entonces), con lo que se podría haber comprado un millón de bitcoin (equivalente hoy a u$s30.000 millones).

"Si me hubieran hecho caso en ese momento, hoy la Argentina no tendría problemas de deuda externa", dice Siri, quien programa desde los 10 años.

El $ud promete ser una moneda con colateral en bitcoins generados con el gas de venteo de Vaca Muerta

En 2021 creó otro token: UBI (por Universal Basic Income), una criptomoneda de renta básica universal: "En lugar de estar cada uno de nosotros trabajando para las máquinas, una forma de que las máquinas trabajen para nosotros es que nos paguen un dividendo de renta básica universal. Eso es lo que hace el UBI", afirma.

Este proyecto ofrecía un UBI por hora a quienes se registraran y se basa en proof of humanity o prueba de humanidad, tecnología que puede ser usada también en el peso digital de Massa.

"Es universal, para cualquier ser humano: no distinguimos políticamente, raza, ni género. Lo que hace el protocolo es evitar que haya robots o duplicados. Los humanos se verifican todos entre sí de forma abierta y descentralizada. No hay autoridad central que tenga la última palabra sobre quién es quién: entre todos nos vamos verificando", explica.

Marcos Galperin fue de los primeros en hacerse su proof of humanity. "Apareció un sábado a la mañana. Un amigo me dijo "¿viste que está Galperin en proof of humanity?" Manu Ginobili también se copó. También participaron Martin Migoya, de Globant, y Alexis Ohanian, de Reddit. Todos legitiman el proyecto porque la gente ve los videos", dice Siri.

En tanto, con $UD, la moneda digital que se crearía a partir de los bitcoin que se generen con el gas de venteo de Vaca Muerta, el Estado podría aprovechar una fuente de energía que es desperdiciada y fortalecer las reservas del BCRA.