Fecha clave para Mercado Pago y los bancos: en diciembre puede cambiar la forma en la que usás tu plata

El BCRA lanzó estableció que todas las billeteras incorporen las tarjetas al QR interoperable en la misma fecha que pidió el cierre del Debin

La pelea entre Mercado Pago y los bancos por el denominado "QR Tarjeta" suma un nuevo capítulo. Tal como anticipó en exclusiva iProUP, el unicornio había pedido una postergación para su implementación y el Banco Central corrió la fecha al 15 de octubre.

La autoridad monetaria también le había puesto "fecha de vencimiento" al Debin, sistema que utiliza Mercado Pago para que los usuarios fondeen su billetera desde cuentas bancarias, al reemplazarlo por las transferencias pull.

Si bien el ministro de Economía Sergio Massa había exigido al BCRA que no avance con esto último, en Reconquista 266 le "pasaron la pelota" a la Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA) para que se expida.

Sin embargo, el BCRA ordenó el jueves la entrada en vigencia del QR tarjeta desde el 1º de diciembre, la misma fecha que estipuló para el cierre del Debin.

Mercado Pago vs. MODO: QR interoperable

El sistema Transferencias 3.0 permite, hasta el momento, que todo QR sea leído por cualquier billetera y abonar con dinero en cuenta (bancaria o fintech), con una comisión para el comercio de 0,8%. Sólo se puede pagar con tarjeta si el código y la app pertenecen a la misma empresa, que tiene libertad para fijar la tasa.

Fuentes cercanas al unicornio habían indicado a iProUP que la potergación respondía a que "Mercado Pago pidió crear un estándar para todo el sistema. Un 'idioma común' que integre a todos los actores del sector, como bancos, fintech, agregadores, tarjetas; cumpliendo con normas de seguridad y prevención de fraude".

"Tranferencias 3.0 se lanzó después de 13 meses de trabajo informático y regulatorio. No se podía hacer esta nueva actualización en tres meses y medio", refuerzaron.

Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por Paula Arregui, CCO de Mercado Pago, quien en el evento Nuevo Dinero explicó cómo el unicornio "se puso al hombro" la tarea de expandir los pagos con QR desde 2018 y que ahora los bancos se quieren colgar con todo el trabajo ya hecho.

Por el momento, de las dos billeteras que permiten enrolar tarjetas de terceros, sólo MODO cumple la normativa y es interoperable con:

Nave (Galicia)

MasPagos (Banco Nación)

SíPago (Credicoop)

Taca Taca (Banco de Córdoba)

Getnet (Santander)

Plus Pagos (Grupo Petersen)

En la actualidad, sólo dos empresas ofrecen la "última milla" de los pagos con plásticos: Fiserv y Prisma, que se conectan de forma directa a las redes de las tarjetas y cobran a los comercios comisiones máximas dispuestas por el BCRA: 0,8% para débito y 1,8% para crédito.

Se trata de las tarifas más bajas del sector y que sólo aplican los QR de sistemas de cobro bancarios (MODO, Galicia Nave, etcétera) pues los códigos "en papel" o los dinámicos creados en los terminales de Prisma (Payway) o Fiserv (Clover y POSNet).

Esto permite que MODO acumule las promociones propias a las específicas de cada banco. En cambio, las fintech (como Ualá Bis) deben subirse a las redes de estas empresas, cuyos costos operativos trasladan a los comercios.

Según confirmaron en el sector a iProUP, Mercado Pago en Latinoamérica logró la figura de autoadquirente: se conecta directamente a las redes de las tarjetas. Esto le permite establecer tarifas más bajas a comercios sin incurrir en dumping: esos cargos son máximos y la normativa no impone mínimos.

"Nos cobra comisiones sensiblemente menores a las de mercado, por eso lo incluimos en nuestras cajas", dice a iProUP el gerente de una cadena de consumo masivo top que ya lo implementó. Lo mismo ocurriría con estaciones de servicio, supermercados, farmacias, etcétera.

Sin embargo, para clientes "generales" impone una comisión de hasta 4,3% para cobros con crédito y prepaga (acreditación en 10 días). Es decir, más del doble del 1,8% que percibe MODO (acreditación en 8 días). O más del triple: 6,39% para tener el cash en el momento en la billetera.

Mercado Pago vs. MODO: transferencias pull

Dentro del secto fintech coinciden en que las transferencias pull son una modalidad que se consensuó con todos los jugadores de medios de pago. Sin embargo, remarcan que "no hacía falta darlo de baja, se puede mantener la coexistencia ya que es algo (el Debin) que funciona muy bien y tiene bajo nivel de fraude".

Aseguran que el 0,02% del total de operaciones. Pero el BCRA no pone la mira sobre las fintech de "pagos" sino sobre las "prestamistas" (postulan a Wenance como caso testigo), ya que usan este mecanismo para debitar automáticamente las cuotas y recae un gran número denuncias de créditos apócrifos en proveedores no financieros de crédito.

En el caso de Mercado Pago, diversas fuentes advierten a iProUP que el unicornio no ve esta medida como una forma de "nivelar la cancha"; más bien como uno de los tantos ataques del Gobierno a una empresa que consideran "opositora".

"Por el contrario, creen que el Debin es una forma de nivelar de cancha al permitir una forma de 'acreditar' el salario. Cuando asumió Alberto Fernández, se derogó una norma para que los sueldos se depositaran en CVU", afirma a iProUP una fuente de las fintech que bajó su perfil.

En medio del debate, algunos bancos que habilitaron las transferencias pull ponen a la billetera del unicornio al tope de las entidades desde la cual debitar fondos. Una fuente bancaria asegura que "la UX (experiencia de usuario) se diseña para que realice menos pasos. Lo más probable es que los clientes de un banco tengan una cuenta en Mercado Pago que en otro banco, por lo tanto el enrolamiento es más rápido".

"Además, no hace más que confirmar un mecanismo usado por miles de personas: pasar el sueldo a Mercado Pago, hacerlo rendir hasta el último momento y reingresar luego la plata en el banco, ya sea para cancelar la tarjeta u otros débitos automáticos", completa. De hecho, el sistema de transferencias pull de los bancos utiliza el servicio de MODO como logueo y este nuevo mecanismo para traspasar fondos entre cuentas de un mismo titular funciona igual que en esa billetera.

Mercado Pago vs. MODO: denuncias

Esta semana se sumó un nuevo capítulo a la tensión entre la banca y las fintech: expresidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) denunciaron a la billetera MODO por actuar en "contra de las fintech y millones de consumidores".

Los abogados Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla lanzaron un escrito en el que acusan a los principales bancos y a MODO de "realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores".

Los exfuncionarios cargan contra Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia, Supervielle, Itaú y HSBC por "prácticas anticompetitivas" que "perjudican a los consumidores argentinos, ya que estas acciones resultan en una menor oferta de servicios y precios artificialmente altos".

Con las transferencias pull, ahora también se puede llevar saldo de las billeteras a los bancos (y viceversa), algo que no ocurría con el Debin

De esta forma, exigieron "a la CNDC que ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y se ordene la desinversión de los bancos en MODO", debido a que:

"En lugar de competir entre ellos y ofrecer más y mejores promociones, los bancos acuerdan y definen conjuntamente las acciones promocionales y comerciales . Eso califica como 'colusión' o 'cartelización', la conducta más grave entre todas las anticompetitivas"

. Eso califica como 'colusión' o 'cartelización', la conducta más grave entre todas las anticompetitivas" "Restringen el acceso a los competidores de MODO (en particular, a las billeteras digitales fintech) a la información de las cuentas bancarias de los usuarios para brindar servicios equivalentes a los de MODO"

para brindar servicios equivalentes a los de MODO" "Las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia cuentas virtuales (CVU) han sido limitadas o directamente imposibilitadas por los bancos y por MODO"

El anuncio cayó como un baldazo de agua helada y cerró momentáneamente la "grieta" en una parte considerable de los actores del ecosistema fintech y bancario, que interpretan a la medida como lobby de la billetera más importante del país.

"Es curioso que esto aparezca a 10 días de las elecciones. Tiene más de tres años MODO, ¿recién ahora se dieron cuenta? Esto tiene aroma a unicornio", advierte a iProUP un directivo del sector bancario, que prefiere mantener su nombre bajo reserva.

Según una fuente respetada del sector de pagos, el unicornio "debe estar fogoneando esta medida. Seguro busca marcar la cancha, más sabiendo que el próximo BCRA, gane quien gane la presidencia, no será tan confrontativo hacia la industria fintech". Uno de sus colegas coincide mediante un escueto mensaje de WhatsApp: "1+1=2".

Además, recuerda que el propio Mercado Pago usó argumentos similares a la reciente denuncia para responder a las acusaciones de monopolio que le dirigió una de las principales cámaras del sector financiero.

"Contrario a lo que los bancos de ADEBA sostienen, el QR de Mercado Pago, lejos de ser un monopolio o actor dominante, es un medio de cobro que compite en un mercado mayormente controlado por bancos y jugadores tradicionales", señaló en aquella ocasión la firma liderada por Marcos Galperin.

También remarcó que "tres años después (del lanzamiento del QR), algunos bancos lanzaron MODO, que no es más que una iniciativa en donde se coordinan en lugar de competir".

Desde las fintech aún no se pronunciaron oficialmente sobre el tema, aunque algunos empresarios del sector no disimulan cierto descontento. "No podemos ir a la guerra todo el tiempo por Mercado Pago, menos en época de campaña", lamenta en diálogo con iProUP un directivo muy escuchado en la industria.

En el sector señalan que existe una "grieta" en la que los bancos son identificados como oficialistas y las fintech, como opositoras. Este caso lo confirma: los letrados que denuncian a MODO son los mismos que estuvieron detrás de la desinversión de Prisma, que allanó el camino para las billeteras, en especial Mercado Pago. El BCRA, por lo tanto, estaría tomando una decisión también política: poner en agenda el QR Tarjeta y las transferencias pull, y que decida la próxima conducción de la autoridad monetaria.