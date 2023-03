SVB Financial Group se declara en quiebra y pide protección bajo el Capítulo 11

SVB Financial Group, la antigua entidad matriz de Silicon Valley Bank, solicita protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras

SVB Financial Group presentó una petición voluntaria de reorganización bajo supervisión judicial en virtud del Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para preservar su valor.

Al anunciar la noticia el 17 de marzo, SVB indicó que los fondos de su rama de capital riesgo SVB Capital y del agente de bolsa SVB Securities, así como los fondos de las entidades de los socios generales, no están incluidos en el procedimiento de quiebra.

Las entidades seguirán operando de manera ordinaria mientras SVB Financial Group procede a explorar alternativas estratégicas para sus negocios.

SVB Financial Group también subrayó que la empresa ya no está afiliada a Silicon Valley Bank N.A., ni al negocio de banca privada y gestión de patrimonios del banco, SVB Private.

El sucesor del banco, Silicon Valley Bridge Bank, N.A., opera bajo la jurisdicción de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y no está incluido en la presentación del Capítulo 11.

Según las estimaciones del Grupo SVB, la empresa dispone de u$s2.200 millones de liquidez. Además del efectivo y sus participaciones en SVB Capital y SVB Securities, la empresa tiene "otras valiosas cuentas de valores de inversión y otros activos" para los que también está explorando opciones estratégicas.

La deuda financiada de SVB Group asciende a unos u$s3.300 millones en concepto de principal agregado de pagarés no garantizados, que "sólo tienen recurso ante SVB Financial Group" y no afectan a SVB Capital ni a SVB Securities. SVB Group también tiene u$s3.700 millones en acciones preferentes.

SVB Group pretende desplegar el proceso supervisado por el tribunal para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y sus otros activos, según expresó el director de reestructuración de SVB Group, William Kosturos.

Además añadió, "el proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities".

Kosturos indicó que SVB Capital y SVB Securities seguirán operando y sirviendo a los clientes, dirigidos por sus equipos independientes.

La actual crisis de SVB provocó una gran incertidumbre no sólo en el sistema bancario tradicional, sino también en algunos mercados de criptomonedas.

Circle, el operador de la importante stablecoin USD Coin (USDC), tenía u$s3.300 millones , o aproximadamente el 8% de sus reservas, vinculados a SVB después de que el banco cerrara sus operaciones el 8 de marzo.

Debido a los acontecimientos, USDC se desvinculó brevemente, cayendo a u$s0.87, y posteriormente volvió a vincularse en medio de informes sobre la resolución del SVB.

El 13 de marzo, el gigante bancario HSBC anunció oficialmente que su filial, HSBC UK Bank adquiría Silicon Valley Bank UK por u$s1.2. Según el Consejero Delegado del Grupo HSBC, Noel Quinn, la adquisición tenía un "excelente sentido estratégico" para el negocio de HSBC en el Reino Unido, reforzando su franquicia de banca comercial.