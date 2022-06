Videojuegos: conocé cuáles son los mejores 4 títulos gratuitos para jugar ya mismo en tu PC

La industria de los videojuegos lanza cada tanto algunos títulos destacados para poder disfrutar sin tener que poner un solo peso. Estos son los mejores

Siempre es bueno estar atento a los videojuegos gratis para PC y consolas que se ofrecen en las diversas plataformas, por suerte nosotros estamos al pie del cañón y te contamos cuáles son las opciones ya disponibles.

Juegos gratis en PC

Wolfenstein - The New Order

Epic sigue con su costumbre semanal de regalar juegos, en esta ocasión le toca el turno a "Wolfenstein - The New Order", solo para Windows, una vez sumados a tu cuenta el juego te queda para siempre.

WTNO es una secuela del histórico "Wolfenstein", un FPS que se desarrolla en un universo alternativo en el que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial y domina el mundo.

Nos metemos en la piel de William Blazkowicz y nuestro objetivo es arruinar los planes del gobierno alemán, saboteando diversos objetivos militares y matando a militares de alto rango de las maneras más sangrientas posibles.

Un juego no apto para gente sensible, se entiende, por lo que si te gusta la acción y la adrenalina, la vas a pasar genial.

Para descargarlos tenés que tener una cuenta de Epic Games, en caso de que no la tengas, podés crearla gratis. El juego está disponible desde el 2 de junio hasta el jueves 9 de junio en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.

Tell me why

Con motivo de la celebración del Mes del Orgullo LGBTQIA+, "Tell Me Why" está gratis en Steam, un título de aventura narrativa desarrollado por DONTNOD Entertainment, el estudio que creó "Life is Strange".

En este juego, los gemelos Tyler y Alyson Ronan tienen que utilizar su vínculo sobrenatural para descifrar los recuerdos de su problemática niñez. Está ambientado en un pueblito de Alaska y busca ahondar en el tema de la identidad de género de una forma adulta y creativa.

Posee una muy interesante historia contada a través de la interacción con personajes realistas, resolución de puzles y toma de elecciones complejas.

Mientras aparecen los recuerdos del pasado, tus elecciones afectarán la relación de los gemelos, determinarán la fuerza de su vínculo y decidirán el rumbo de sus vidas.

Para poder conseguirlo es necesario una cuenta en Steam, si no la tenés podés crearla gratis. Una vez creada, podés sumar el juego a tu cuenta para quedártelo para siempre hasta el 1 de julio en https://store.steampowered.com/app/1180660/Tell_Me_Why/

Diablo Immortal en PC

Blizzard lanzó Diablo Immortal gratis en PC en versión beta abierta, sorprendiendo a muchos tras un par de años de anunciar que iba a ser solo para teléfonos celulares, y se convierte en uno de los lanzamientos más importantes de junio.

Tras cuatro años de desarrollo, ya es posible jugar a este RPG de acción perteneciente a la saga Diablo, una de las más queridas en el mundo gaming.

Esta versión es un juego freemium que contará con microtransacciones y permitirá el juego cruzado entre usuarios de PC y smartphones. Los jugadores de teléfonos pudieron comenzar a disfrutarlo antes con un lanzamiento sorpresa un día antes de la fecha oficial.

La versión en PC ya está disponible para jugar en todo el mundo en Battle.net, Google Play Store y App Store.

Requisitos mínimos en Android

Sistema operativo: Android OS 5.0.

CPU: Snapdragon 660 / Exynos 9611.

GPU: Adreno 512 / Mali-G72 MP3.

Memoria: 2 GB de RAM.

Espacio necesario en disco: 2,4 GB (con un parche de otros 10 GB más)

Requisitos mínimos en iOS

Sistema operativo: iOS 11.

Dispositivo: iPhone 6s / iPad Air 2 / iPad 5ª generación.

Espacio necesario en disco: 3,3 GB (con un parche de otros 9,5 GB más)

Warhammer 40,000: Chaos Gate

Otro sitio que suele dar mucho amor a la comunidad de PC es GOG, esta vez regalan "Warhammer 40,000: Chaos Gate", un viejo pero efectivo juego de estrategia ubicado en el oscuro universo creado por Games Workshop.

Al ser un juego viejo, lo podés jugar en máquinas viejas o con poca potencia y posee varias misiones, por lo que tenés para divertirte un rato largo. El pack además incluye otros juegos sorpresa.

Lo podés reclamar hasta el 8 de junio creando una cuenta gratis en https://www.gog.com/en/game/warhammer_skulls_2022_digital_goodie_pack

Juegos gratis para PS Plus de junio 2022

PS Plus deja de lado los videojuegos deportivos en pro de la acción regalando en junio de 2022 God of War. El título de Santa Monica Studio es sin duda uno de los juegos que tenés que jugar si tenés una Playstation.

God of War: gratis para PS4 entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2022

gratis para PS4 entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2022 Naruto to Boruto: Shinobi Striker: gratis para PS4 entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2022

Shinobi Striker: gratis para PS4 entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2022 Nickelodeon All-Star Brawl: gratis para PS5 y PlayStation 4 entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2022

Juegos gratis con Xbox Live GOLD para junio 2022

Microsoft ofrece diversos juegos gratis cada 15 días con tu suscripción de Xbox Live Gold: