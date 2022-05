May the 4th: Los mejores videojuegos de Star Wars para celebrar la saga en su día

El 4 de mayo (en inglés "May the fourth") se celebra en todo el mundo el "Día de Star Wars" y es ideal para repasar los mejores videojuegos de esta saga

Ya hace unos cuantos años que se celebra el 4 de mayo el "Star Wars Day" y la elección del día no fue al azar. Gracias al parecido fonético en inglés entre "May the 4th" y la frase "May the force...be with you" ("que la Fuerza esté contigo" o "que la Fuerza te acompañe"), el "fandom" aprovecha para exponer todo su orgullo por seguir todo lo que tenga que ver con la franquicia creada por George Lucas.

Este día también viene muy bien para hacer un repaso de los mejores videojuegos de Star Wars, algo bastante complicado porque la saga está plagada de títulos con mucha variedad de temáticas y de una gran calidad.

Pero nosotros ya hicimos el esfuerzo y tras varios años pegados al joystick, logramos quedarnos con los títulos que mejor representan el espíritu de esta icónica franquicia que ahora pertenece a Disney.

Dark Forces (1995)

Tras el terrible impacto que ID Software causó en la escena de los videojuegos para PC con el lanzamiento de Doom, fueron cientos las empresas que le compraron la tecnología para hacer sus "clones".

De ahí surge "Dark Forces", el primer FPS situado dentro del increíble mundo de Star Wars y que nos permite ponernos en la piel de Kyle Katarn, un mercenario que trabaja para los rebeldes que busca robar los planos de la estrella de la muerte.

Mucha acción, tiros y el placer de poder usar un blaster para bajar troopers a lo loco.

Lo podés comprar para Windows y Linux en Gog.com

X-Wing vs.TIE Fighter (1997)

Otro de los sueños cumplidos para muchos fans, el de poder ponerse a los mandos de una nave del imperio o de los rebeldes.

Si bien ya se habían publicado otros juegos estilo "simulador de combate espacial" de Star Wars, este es el primero que entrega gráficos en alta resolución (para la época) y un increíble modo multijugador que permitió a muchos hacer sus primeros combates en el espacio en una muy joven internet.

Lo podés comprar para jugar en Windows en Steam y Gog.com.

Republic Commando (2005)

No se exploró demasiado las aventuras de los pobres clones encargados por la República para luchar contra el ejército de droides utilizados por los separatistas.

Por suerte este juego, mezcla de FPS y shooter táctico, nos lleva a cumplir varias misiones en las que tenemos que utilizar todas las diversas habilidades de nuestro equipo de 4 soldados.

El juego fue recientemente relanzado en Switch y PS4, pero también lo podés jugar en Windows en Steam o en la Xbox original.

Star Wars: Squadrons (2020)

Otro simulador de combate con unos gráficos asombrosos y un gameplay frenético y realmente inmersivo, que cuenta incluso con la posibilidad de ser jugado en realidad virtual.

Posee una campaña que si bien es corta, es intensa y muy bien contada y nos permite jugar tanto del lado de los "malos" como de los buenos, pudiendo probar las diversas naves de cada una de las facciones, cada una con una jugabilidad y un control distinto.

Además tiene multiplayer online. Lo podés jugar en Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, y PS4.

Jedi Fallen Order (2019)

Después de años de estar pidiendo un juego de acción single-player en el que darnos el gusto de usar un sable láser, Respawn Entertainment nos regala este título en el que se nota la influencia de Dark Souls.

En este caso, debemos guiar al aprendiz de Jedi Cal Kestis a lo largo de una muy extensa aventura en la que tenemos que resolver puzzles y luchar contra todo tipo de soldados imperiales, robots, y razas exóticas.

Timing, precisión, y mucha habilidad es necesaria para llegar al final de esta increíble aventura disponible en Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S.

Battlefront II (2005)

Uno de los favoritos de los cybercafés de todo el mundo. Si bien no tuve muchas chances de jugarlo con otras personas, aún con bots es una de las experiencias más divertidas que tuve.

Un minuto estás en un X wing, luego en un AT-ST, luego en un tanque, y así todo el tiempo.

Un frenético FPS multijugador que se sigue jugando y que el "reboot" que lanzó Electronic Arts en 2017 no logró superar.

Disponible en Gog.com y Steam para Windows.

Jedi Knight: Jedi Academy (2003)

Otro de los sueños de todo fan de la saga creada por George Lucas: entrar en una academia en la que Luke es mi maestro, y salir a una misión con el sable en mano....y a veces unos blasters para solucionar cualquier malentendido.

El primer juego en el que realmente sentí la adrenalina de tener un lightsaber y el de poder usar "la Fuerza".

Disponible en Gog.com y Steam para Windows.

Rogue Squadron 3D (1998)

Si lo tuyo no son los simuladores de combate y simplemente querés eliminar naves enemigas al mando de un X Wing, Rogue Squadron es tu juego.

Un título en el que la velocidad de reacción es clave y en el que visitaremos algunas de las batallas más famosas de la saga.

Acción constante y controles muy precisos, matizados con la famosa banda de sonido de Star Wars en formato midi.

Lo podés jugar en Windows en Steam y Gog.com.

Rogue Leader: Rogue Squadron II (2001)

Otro juego de combate espacial enfocado en la acción y que al día sigue siendo exclusivo de Gamecube.

En su época sus gráficos eran de otra generación y al día de hoy siguen siendo impresionantes, por lo que si lo podés conseguir para revivir las batallas más icónicas de las películas junto a Luke, no te vas a arrepentir.

También podés jugarlo en una Wii con un joystick de Gamecube y con un poco de "investigación" podés hacerlo andar en alguna compu con Windows.

Knights of the Old Republic (2003)

Uno de los mejores RPG de la historia y sin duda uno de los juegos de Star Wars más pulidos y recomendable, incluso para el que no sepa nada de este universo.

Ubicado unos 4.000 años antes de los hechos narrados en las películas originales, este juego nos lleva a jugar como un Jedi que debe buscar a un Sith a lo largo de la galaxia, junto a un grupo de combatientes de los más variados orígenes.

Su sistema de juego, una narrativa soberbia y el hecho de poseer uno de los mejores plot-twist de los videojuegos de los últimos tiempos, me lleva a poner a KOTOR en lo más alto de esta lista de juegos ubicados en una galaxia muy, muy lejana.

Disponible en Steam para Windows, iOS, Android y Switch.