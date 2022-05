En la previa de la "Finalissima", la AFA lanza nuevos NFT con la historia de la Selección

La AFA presentó una nueva colección de tokens no fungibles (NFT) de la Selección Argentina donde se representan el pasado de la "Albiceleste", con jugadores emblemáticos como Diego Maradona, y el presente del conjunto entrenado por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como figura destacada.

Estas piezas digitales, disponibles en la plataforma descentralizada Ethernity, retratarán los últimos torneos ganados de la Selección, y también representarán a la "Finalissima", el torneo intercontinental entre Italia y Argentina que se disputará este miércoles 1 de junio en el mítico estadio de Wembley, Londres.

"Únase a nosotros para celebrar a los héroes argentinos del pasado y las leyendas del futuro con la icónica nueva colección @Argentina #NFT en #Ethernity. Disponible el 31 de mayo, solo en https://ethernity.io", anunciaron desde las redes sociales de Ethernity.

