Fútbol y criptomonedas: la tecnología llegó al deporte con NFT y Fan Tokens, entre otros

Axel Becker - Content Manager,de Decrypto.la escribe sobre las ventajas de poseer los Fan Tokens y la elección de los clubes deportivos

La tokenización de la economía ya se hizo presente en el deporte en forma de fan tokens y comienza a tomar cada vez más protagonismo. La búsqueda de nuevas formas de ingreso y la creciente adopción de criptoactivos a nivel mundial impulsan su uso.

Ahora bien, ¿qué es un Fan Token? Son criptoactivos que sirven para incrementar los ingresos de las instituciones y aumentar el sentido de pertenencia de los hinchas con sus clubes. Podríamos decir que funcionan como una membresía, otorgando en algunos casos la posibilidad de decidir sobre cuestiones del club.

Poseer Fan Tokens de un determinado club te permite participar de experiencias exclusivas como sorteos, entrenamientos, meet and greet con jugadores u otro tipo de actividades organizadas por el club.

Gracias a la posesión de los mismos, un hincha podría votar con qué canción quiere que salga el equipo a la cancha o el diseño de una futura camiseta. A su vez, al comprar el token gana exposición a las variaciones en el precio de ese criptoactivo, pudiendo obtener ganancias si el mismo sube y uno vende sus posiciones.

En la Argentina, Independiente y la Selección Argentina son los únicos en tener su propio fan token. Esto supone un ingreso adicional en medio de un contexto de pocos escasos ingresos económicos.

El club de Avellaneda por ejemplo vendió la primera ronda de tokens (250.000 $CAI a U$S 1,25 por unidad) en u$s312.500. El token actualmente se encuentra enlistado en CoinMarketCap en la posición 1635° en el ranking de criptomonedas con una capitalización de mercado de u$s1,4 millones y un valor nominal es de u$s2,30.

Por su parte, el token de la Selección Argentina ($ARG) se encuentra en la posición 1144° con una capitalización de mercado de u$s6,4 millones y su valor por unidad es de u$s4,50.

Como parte del arreglo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Chilliz, la Liga Argentina 2021 lleva el nombre de "Torneo Socios.com". Según la propia AFA informó, Socios.com obtuvo beneficios por u$s150 millones entre sus partners en el primer semestre del año.

A nivel mundial varios clubes ya tienen su propio fan token como, por ejemplo, Barcelona, PSG, Manchester City, Atlético Madrid, Milan o Roma, entre otros. Pero este tipo de criptoactivos no sólo se encuentran en el mundo del fútbol, sino que también podemos encontrarlos por ejemplo en la Fórmula 1, la NBA y en UFC.

El caso del PSG tomó mucho protagonismo con la llegada de Lionel Messi a la institución. Días después de que el futbolista rosarino firmó su contrato con el PSG, se dio a conocer que parte de su sueldo será en "fan tokens" del club parisino.

Este token fue creado en enero de 2020 junto a Socios.com y su suministro es escaso: solo habrá 20 millones en circulación. El activo digital pasó de u$s22 a u$s58 con el anuncio de la contratación de Messi, tuvo su pico en u$s61,53 y se ubica en torno a los u$s30 actualmente.

El hecho de que Messi cobre parte de su sueldo en cripto es un voto importante de confianza a una modalidad que seguramente veremos cada vez más seguido. El monto que percibirá en criptoactivos no se dio a conocer pero desde el club informaron que sería una suma importante.

El caso del jugador rosarino llama la atención pero lejos está de ser el primero. Nikolaj Rosenthal, jugador danés de hockey sobre hielo, fue el primer deportista profesional en el mundo en cobrar todo su salario en criptomonedas a finales de 2017.

A nivel clubes la adopción también es evidente. En 2018, la plataforma eToro, bróker que opera múltiples activos financieros, realizó un acuerdo comercial con 7 equipos de la Premier League que fue pagado íntegramente en bitcoins. Otro caso es el del Benfica de Portugal, club que acepta criptomonedas para la compra de entradas y merchandising.

En la Argentina podemos destacar al Club Atlético Huracán, que acaba de sumarse al mundo de las criptomonedas de la mano de Decrypto.la; el exchange es el nuevo Main Sponsor de la institución.

Pronto los jugadores y cuerpo técnico podrán optar por cobrar su sueldo, o parte del mismo, en criptomonedas dentro de la plataforma. Esto les dará la posibilidad de sacarle el máximo partido a sus salarios, ya que van a tener la oportunidad de invertirlos en distintas criptos como Bitcoin, Ethereum, en stablecoins o bien con activos tokenizados como acciones de Apple o Google.

Esta alianza tendrá también como objetivo capacitar a jugadores e hinchas sobre esta nueva tecnología, para que a futuro puedan comprar el fan token del club o pagar su cuota social con criptomonedas.

Otro club que incursionó en el mundo de las cripto es Deportivo y Mutual Leandro N. Alem como precursor en lo que respecta a pagos en criptomonedas en el país. El equipo de General Rodríguez abonará parte del sueldo de los jugadores surgidos de las inferiores del club en USDT (stablecoin que tiene paridad 1 a 1 con el dólar).

Las autoridades informaron también que asesorarán y darán material de estudio a sus futbolistas en temas relacionados con las criptomonedas y la tecnología blockchain. AZ Alkmaar, Southampton, Gibraltar United FC, y Harunustaspor son otros clubes que también ofrecen el pago en criptoactivos.

El maravilloso mundo de los NFT

Otro ecosistema estrechamente ligado es el de los tokens no fungibles (NFT). Estas son piezas únicas e irrepetibles de arte que no pueden ser hackeadas ni manipuladas. Las mismas ofrecen autenticidad y trazabilidad a un objeto virtual (una imagen, foto, video o fragmento musical) a través de la tecnología blockchain, utilizada en monedas como Bitcoin. De tal manera podemos saber a ciencia cierta quién es dueño de determinada pieza de arte digital.

El propio Messi presentó hace unas semanas su propia colección de NFTs con el nombre "Messiverse", un título de fantasía que combina el apellido del mejor jugador del mundo con el término "universe", que hace referencia a todas las dimensiones existentes.

Son cuatro piezas tituladas "Man from the Future", "Worth the Weight", "The King Piece" y una cuarta sobre la histórica consagración en la Copa América 2021. Estas piezas únicas de arte digital están a la venta en la plataforma Ethernity Chain.

Este cruce entre el mundo de las criptomonedas y el deporte también se dio a través de la empresa Sorare, que se encarga de la comercialización de cromos digitales (tarjetas de jugadores de fútbol o de la NBA).

La compañía ya cuenta con acuerdos comerciales con más de 100 clubes (entre ellos Real Madrid, Juventus, Liverpool, PSG, Boca y Vélez) y cuenta con inversores como Gerard Piqué, Antoine Griezmann y Rio Ferdinand. Podemos ver el enorme potencial económico que tiene esta tecnología en la venta del cromo digital de Cristiano Ronaldo: fue vendido en u$s289.920 ¡Una locura!

Dicen que la pasión mueve multitudes y qué mejor para los clubes que sacarle un rédito económico a ese fanatismo extremo, al mismo tiempo que generan un sentido de pertenencia único de los hinchas para con sus clubes. Los fan tokens llegaron para quedarse y prometen ser un vehículo ideal para la creciente adopción de las criptomonedas en el deporte.

* Por Axel Becker, Content Manager de Decrypto.la