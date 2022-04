De la Selección al metaverso: "Dibu" Martínez lanza su propio personaje NFT

Thomas Partey, mediocampista del Arsenal F.C, fue el primer jugador en unirse y ahora es el arquero del Aston Villa inglés el que sigue sus pasos, al igual que lo hecho por otros futbolistas.

El "Dibu", campeón de la Copa América 2021 ganada por Argentina con Lionel Messi como capitán, mostró su entusiasmo al llegar al mundo virtual como un jugador NFT: "Me encanta, es como el Football Manager, solo que dentro de un metaverso".

The soccer #metaverse is starting to be filled with stars ???? as @Thomaspartey22 @emimartinezz1 and @10Ronaldinho have joined us as licensed players.Who else would you like to see as a #MetaSoccer #NFT?Let us know your thoughts ???? in the comments pic.twitter.com/TpNxsceXPR — MetaSoccer (@MetaSoccer_EN) April 14, 2022