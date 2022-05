En pocos días, la criptomoneda de la FIFA crece 15%: como invertir y en dónde hacerlo

Con vistas al Mundial de Qatar 2022, la máxima entidad del fútbol concretó una alianza con Algorand para el lanzamiento de su divisa digital. ¿Cuánto vale?

Las criptomonedas crecen y estrechan sus lazos con el mundo del fútbol, el cual le abrió sus puertas gracias a la nueva ola de ingresos económicos que representan los contratos generados entre las partes.

En este sentido, recientemente ambos sectores consolidaron una de las noticias más importantes del año en conjunto: el acuerdo de patrocinio y colaboración técnica que firmó la FIFA con el protocolo Algorand.

Mediante esta alianza, el principal organismo del fútbol se suma a la tendencia e incorpora la tecnología blockchain, en víséras del Mundial de Qatar 2022.

La FIFA firmó un acuerdo con la red cripto Algorand, en vísperas del Mundial de Qatar 2022

FIFA y Algorand: detalles del acuerdo

El acuerdo entre las partes implica que Algorand se convertirá en la plataforma oficial de blockchain de la FIFA y proporcionará la solución oficial de billetera con soporte en la cadena de bloques.

Asimismo, ALGO será sponsor regional de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en Norteamérica y Europa -dos de los mercados más importantes del ecosistema del fútbol- y también patrocinará la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.

El objetivo de la firma será también ayudar a la federación en su estrategia de activos digitales. FIFA, en tanto, proporcionará bienes y servicios de patrocinio, entre ellos publicidad, presencia en los medios y oportunidades de promoción.

"Esta colaboración es una prueba clara del compromiso de la FIFA en buscar continuamentecanales innovadores para el crecimiento sostenible de los ingresos con el fin de reinvertirlos en el fútbol, garantizando la transparencia para nuestras partes interesadas y los fans de todo el mundo", indicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respecto al acuerdo.

A partir del acuerdo, ALGO se convierte en sponsor oficial de Qatar 2022 y el mundial femenino de 2023

ALGO, el token que crece gracias a la FIFA

Tras concretarse el acuerdo, ALGO, la criptomoneda de Algorand, experimentó una de las mayores subas en su precio el martes 3 de mayo, día de la firma.

El token de la red, ubicada en el puesto 29 de las que mayor capitalización de mercado poseen, se disparó más del 14% en apenas una jornada y su precio por unidad se ubicó en la órbita de los u$s0.67. Este viernes 6 de mayo, se mueve en torno a los u$s0,6840 por unidad.

Algorand se inventó como respuesta a los tiempos de transacción duraderos y costosos de Bitcoin y otras cadenas de bloques.

El sistema busca acelerar las transacciones y mejorar la eficiencia.

El token de la red, ALGO, se disparó un 14% en apenas una jornada

La plataforma está diseñada para la dispersión de tarifas de transacción bajas. Incluso, esta no requiere minería, ya que se basa en un protocolo de blockchain de prueba de participación (PoS).

Esta se puede comprar en exchanges populares como Coinbase, Binance, OKEx, Kraken y Huobi.

A nivel local, los servicios de SatoshiTango, Lemon Cash y Ripio, entre otros, cuentan con el token en sus listados.

El deporte ya está en la mira de las criptomonedas

La industria deportiva ya está acostumbrada a reinventarse y parece haber hallado en los activos digitales una nueva fuente de financiación.

Para muestra basta un botón y lo podemos encontrar en nuestro país. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió en este sector a su segundo mejor contrato de patrocinio, solo después del que mantiene con Adidas.

El acuerdo por 5 años con Binance, el mayor exchange de Bitcoin y criptomonedas del mundo (por volumen de operaciones) viene a reemplazar el compromiso previo de la organización madre del fútbol argentino con Socios.com, empresa pionera y líder del mercado de fan tokens.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó un acuerdo histórico con el exchange Binance

La incursión de los activos digitales en el mundo deportivo ya es un hecho.

Esta alianza estratégica no se limita solo al patrocinio si no que generan nuevas formas de ingreso a través de la venta de "fan tokens", de "figuritas digitales" en formato NFT (Token No Fungible)

Y hasta les permite explorar la posibilidad de que las transacciones dentro del estadio se realicen por este medio.