En el medio de la embestida contra China encabezada por Donald Trump mediante el cobro de tarifas, el mandatario del país asiático, Xi Jinping, se refirió a las medidas de su colega estadounidense.

El presidente chino expresó que las guerras comerciales y arancelarias ponen en riesgo los derechos e intereses legítimos de todos los países.

¿Qué dijo Xi Jinping?

Pero además, el mandatario arremetió contra Trump y afirmó que estos conflictos debilitan el sistema multilateral de comercio y: "generan un impacto negativo en el orden económico global".

Es por eso que, en el marco de un encuentro en Pekín con su colega de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el presidente chino manifestó la disposición de su nación a fortalecer la cooperación con aquel país.

Además, el mandatario hizo hincapié en que China ayudará a Azerbaiyán en diversos temas como seguridad y la aplicación de la ley, además de reiterar su compromiso con la defensa del sistema internacional centrado en las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, el presidente expresó: "China está dispuesta a trabajar con Azerbaiyán para preservar la equidad y la justicia a nivel internacional".

Por otra parte, ambos mandatarios acordaron y anunciaron la creación de una alianza estratégica integral entre ambas naciones.

Este pacto cuenta con la firma de 20 convenios de cooperación con foco en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en temas como el derecho, el desarrollo sostenible, la economía digital, la propiedad intelectual y la industria aeroespacial de estos países.

Se debe recordar que Azerbaiyán limita con Irán, Rusia, Georgia y Armenia, y fue una de las primeras naciones en respaldar esta iniciativa lanzada por el mandatario chino en 2013.

En aquel año, el objetivo de China mediante esta iniciativa era expandir la influencia geopolítica y económica de la nación asiática mediante el desarrollo global de infraestructuras.

¿Trump dio marcha atrás con China?

Por último, en lo que respecta al conflicto de aranceles, parece que Trump bajó un poco su política agresiva hacia el país asiático y expresó que se "reducirán sustancialmente".

Además, el mandatario estadounidense se mostró sumamente optimista acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas naciones y atenuar el conflicto.

Es por eso que Trump dijo: "Vamos a ser muy amables, ellos también lo serán, y veremos qué sucede". Confirmó a la prensa que reduciría sustancialmente el actual arancel del 145% que le impuso a China.

Finalmente, Trump sentenció que este arancel "no será tan alto, no será tan alto", y además instó a Pekín a llegar a un acuerdo, porque si no será él mismo quien "lo pactará".