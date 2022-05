La FIFA firma un acuerdo con una criptomoneda su precio se dispara: ¿qué hay detrás de esta alianza?

La criptomoneda, que inició la semana con una fuerte baja, revertió la tendencia y su precio está el alza tras darse a conocer la alianza

La criptomoneda Algorand es una de las que mayor suba en su precio acumuló este martes dentro de las 30 que mayor capitalización de mercado poseen, alza impulsada por el acuerdo de patrocinio y colaboración técnica que firmó con la FIFA. El token de esta red, ALGO, se disparó más del 14% en apenas una jornada y su precio por unidad se ubicó en la órbita de los u$s0.67.

El acuerdo entre las partes implica que Algorand se convertirá en la plataforma oficial de blockchain de la FIFA y proporcionará la solución oficial de billetera con soporte en la cadena de bloques.

Además, ALGO será sponsor regional de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en Norteamérica y Europa -dos de los mercados más importantes del ecosistema del fútbol- y también patrocinará la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.

Algorand se disparó tras darse a conocer el acuerdo con la FIFA

¿Qué ganan la FIFA y Algorand con esta alianza?

Algorand asistirá a la FIFA en el desarrollo de su estrategia de activos digitales, mientras que el máximo organismo dentro del mundo del fútbol proporcionará activos de patrocinio, entre ellos publicidad, presencia en los medios y oportunidades de promoción.

Al respecto Gianni Infantino, presidente de la FIFA, manifestó en la presentación del acuerdo que esta colaboración con Algorand es una prueba clara "del compromiso que tenemos en buscar continuamente canales innovadores para el crecimiento sostenible de los ingresos con el fin de reinvertirlos en el fútbol, garantizando la transparencia para nuestras partes interesadas y los hinchas de todo el mundo, un elemento clave de nuestra visión para hacer que el fútbol sea verdaderamente global".

Por su parte Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó que "Algorand es a todas luces un socio innovador y con visión de futuro, que puede ayudarnos a alcanzar estos objetivos".

El anuncio del acuerdo en el Twitter de ALGO

El deporte ya está en la mira de las criptomonedas

La industria deportiva ya está acostumbrada a reinventarse y parece haber hallado en los activos digitales una nueva fuente de financiación.

Para muestra basta un botón y lo podemos encontrar en nuestro país. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió en este sector a su segundo mejor contrato de patrocinio, solo después del que mantiene con Adidas. El acuerdo por 5 años con el mayor exchange de bitcoin y criptomonedas del mundo (por volumen de operaciones), viene a reemplazar el compromiso previo de la organización madre del fútbol argentino con socios.com, empresa pionera y líder del mercado de fan tokens.

La incursión de los activos digitales en el mundo deportivo ya es un hecho. Esta alianza estratégica no se limita solo al patrocinio si no que generan nuevas formas de ingreso a través de la venta de "fan tokens", de "figuritas digitales" en formato NFT (Token No Fungible) y hasta les permite explorar la posibilidad de que las transacciones dentro del estadio se realicen por este medio.