Visa duerme, Mastercard aprovecha: se une a Mercado Libre para dominar los pagos por celular en la región

La firma de los dos círculos proveerá su tecnología al unicornio argentino. Las claves del plan para quedarse con este mercado en la región

En el juego de la transformación digital, Mastercard fue la tarjeta que mejor movió sus fichas en el tablero latinoamericano. Con una astuta estrategia, logró aventajar por varios casilleros a Visa y al resto de sus competidoras.

El plan trazado por la empresa de los dos círculos arrancó hace más de un año. Primero, exigió a los bancos de la región que actualizaran sus tarjetas a contactless, una tecnología que permite agilizar las compras y mejorar la seguridad ya que:

- El cliente apoya la tarjeta sobre el lector para abonar, sin necesidad de entregarla a un tercero.

- El plástico tiene un chip con datos encriptados que permiten que no se "clone" la tarjeta.

- La operación no requiere la presentación del DNI. Tampoco la emisión del cupón ni la firma del cliente en operaciones de hasta $1.000.

- Las tarjetas se pueden "virtualizar" en una billetera electrónica, permitiendo abonar al posar el celular sobre la terminal.

Dentro del sector bancario, deslizaron a iProUP la importancia de esta jugada: "Mastercard bajó el año pasado un mandato a toda la región para migrar los plásticos a contactless. Visa se 'durmió', lo hizo recién este año".

En segundo lugar, Mastercard se convirtió en una fuerte aliada de las fintech, un sector que crece a más del 100% anual en la Argentina, país en la que es socia de la empresa número uno del sector: Mercado Pago. Pero también de Wilobank y Ualá, entre otras.

Sus rivales recién aparecieron en escena en 2019 junto con dos bancos digitales: Visa con Brubank, del ex Citi Juan Bruchou; y American Express con Rebanking, del Grupo Transatlántica.

Este esquema no fue aplicado sólo en tierras albicelestes, sino que se repitió en otros países de Latinoamérica. Otro socio importante es Nubank, una fintech brasileña que aspira a ser el próximo unicornio de estas latitudes y fue elegida recientemente por la prestigiosa revista Fast Company como la empresa más innovadora de la región.

"Introdujo su tarjeta para aliviar los altos niveles de interés, que llegan al 400% en otros bancos brasileños, y simplificó el proceso de comprar, mediante un sistema muy sencillo, virtual y basado en una app. Ahora, es el sexto emisor de plásticos en Brasil", remarca la publicación.

Así, la firma de los dos círculos potencia su plan para convertirse en el procesador de pagos elegido no sólo por los jóvenes, que buscan en las fintech más agilidad y ahorro de costos, sino también por aquellos que no son tenidos en cuenta por la banca tradicional.

En las últimas horas, Carlo Enrico, presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe, y Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, se juntaron para darle las últimas puntadas a un acuerdo que tiene como objetivo que Mercado Pago tenga la billetera virtual más innovadora de la región, gracias a la tecnología provista por la firma estadounidense.

Los directivos estrecharon sus manos. En el tablero ya habían apilado la mayoría de sus fichas sobre los tres grandes mercados de Latinoamérica que, además, ostentan los tres ecosistemas fintech más activos: Argentina, México y Brasil.

Avanza diez casilleros

Mastercard y Mercado Libre son socios desde hace tres años, plazo en el que el unicornio lanzó una tarjeta prepaga, una de crédito junto al Banco Patagonia y se prepara para renovarlas a contactless.

Tal como adelantó iProUP, la compañía estadounidense presentó una agresiva campaña con descuentos de hasta 50% para promocionar este medio de pago y aprovechar la "siesta" de sus competidoras. En especial de Visa, que recién en el segundo trimestre comenzará a migrar hacia esta innovación en la Argentina.

"La Semana Contactless forma parte de una estrategia a nivel global. En el caso de Mercado Libre, incluimos una tarjeta prepaga para quienes actualmente no están bancarizados, pero también queremos que tengan la ventaja de contar con la última tecnología", explica a iProUP Kiki del Valle, encargada de alianzas Digitales para Latinoamérica de Mastercard.

"Hemos visto lo exitoso que ha sido en varios territorios: en Australia, por ejemplo, más del 90% de las transacciones ya se efectúan bajo este sistema", agrega.

Además, la firma establece en todos los mercados que ya operan con esta tecnología que las compras menores a u$s50 (en Argentina se fijó un tope de $1.000) no haga falta presentar un documento de identidad.

De esta forma, la fórmula "contactless + Mercado Pago" da como resultado la "virtualización" de las tarjetas. Es decir, encriptar los datos del plástico físico para que formen parte de la app que posiblita la compra de productos y servicios (billetera virtual).



"Nuestra idea es contar cómo trabajamos de manera conjunta para transformar el proceso transaccional dentro de la plataforma de Mercado Pago", remarca Del Valle.



En virtud de ello, Mastercard acordó con Mercado Libre la provisión de tecnología con el fin de autenticar (logueo) a los usuarios de Mercado Pago para garantizar la seguridad de las operaciones y dotarlas de una mayor rapidez.

De hecho, ambas firmas están trabajando en la tokenización de las tarjetas. Es decir, en encriptar los 16 dígitos del plástico para que sólo sirva en esa operación, y bajo otros limitantes.



Así, desplegó el sistema MDES (Mastercard Digital Enablement Service), que ya está siendo adoptado por los bancos de la región.



"Si alguien roba el token, no le servirá fuera de la plataforma de Mercado Libre, al igual que otros aspectos que hemos asegurado. Ahí está el poder de nuestra tecnología", explica la ejecutiva de la firma de los dos círculos.

Además, señala que los datos de la tarjeta "se guardan en el sitio de Mercado Libre, por lo que el consumidor –si reemplaza o se vence el plástico–, no debe volver a guardar esas credenciales, ya que ese cambio pasa digitalmente".

En cuanto al momento en que Mastercard "pateará" el tablero de los pagos digitales (al permitir abonar con el celular, relojes inteligentes y otros dispositivos, como ya ocurre en otros mercados) la ejecutiva fue bien clara.



"Falta muy poco. Ya disponemos de soluciones de este tipo que se están infiltrando en la región. Contamos con programas de Mastercard en México, Argentina y Brasil, en los que ya se cuentan con tarjetas Mercado Libre", completa Del Valle.

Por lo pronto, este servicio estará disponible antes de fin de año, según se infiere del claro compromiso de ambas compañías de "tokenizar" el proceso transaccional.

De ser así, Mercado Pago y Mastercard serán las primeras en operar bajo esta modalidad en el país.



Será un gran hito para el unicornio, al "primerear" así a otros grandes jugadores, como Google Pay, Alipay y Apple Pay. Y también al servicio de su enemigo público número uno: Amazon Pay.



En el acuerdo, además, figura otra funcionalidad que permitirá aumentar la seguridad y facilidad de uso de la billetera de Mercado Pago. Y tiene un nombre: Mastercard ID Check.

"Se trata de una autenticación activa, que es la que exige que el usuario realice una acción, como un lector biométrico, un password o ingresar el código de un SMS", se explaya la directiva.

Y completa: "Pero también existe la pasiva, que identifica patrones de conducta del consumidor al hacer compras digitales: cómo está agarrando su teléfono, cuántos errores comete en la página de checkout, etc. Así, minimizamos la fricción".

Casillero cero

En este juego de la innovación de los pagos móviles, Visa y otras las tarjetas de crédito han dejado pasar varios turnos y miran cómo Mastercard aprovecha al máximo cada movimiento.

La "número uno del mundo" anunció la disponibilidad de VisaNet, su red de procesamiento que puede gestionar más de 65.000 transacciones por segundo.

Hasta hace poco, ese servicio lo ofrecía Prisma, una firma compuesta por 14 de los principales bancos argentinos y que fue obligada a vender el 51% al grupo estadounidense Advent por u$s725 millones, en el marco del proceso de desinversión ordenado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Visa también está trabajando en la tokenización de sus tarjetas, lo que permitirá implementar los cobros desde celulares, autos y relojes inteligentes. La firma aseguró a iProUP que hasta los electrodomésticos podrán ser utilizados para abonar compras de manera no presencial.

Por ejemplo, una heladera inteligente puede combinar la plataforma de VisaNet y la app de un supermercado para que el usuario pida aquellos alimentos en cuanto detecte faltantes, los abone a través de la pantalla del electrodoméstico y los reciba en su hogar.

Prisma, por su parte, ha tenido históricamente la licencia para emitir plásticos de Visa y recientemente obtuvo la autorización para los de Mastercard.

Este año comenzó a trabajar en la migración a contactless y en la adecuación de los terminales de los comercios para aceptar estas transacciones. Y puso en marcha una fuerte campaña de "educación" a los clientes para promover esta tecnología.

"La estrategia hasta ahora es monomarca (solo Visa). Después del primer trimestre vamos a hacerlo con todas", afirmó Agustin Parodi, gerente de Productos Adquirentes de la división Medios de Pago de Prisma, a iProUP.

Si bien la firma maneja ambas tarjetas, esta prioridad podría responder a la necesidad de enfocar los esfuerzos en Visa, que está varios casilleros por detrás de Mastercard en esta contienda.

Prisma cuenta con TodoPago, su propia billetera, con la que también podría apuntar a virtualizar las tarjetas en el celular en reemplazo de los plásticos, en aquellos dispositivos que cuenten con tecnología NFC.

Aunque está bastante rezagada en el mercado de pagos con código QR con respecto a Mercado Pago, que contabiliza más de 260.000 usuarios activos y registró operaciones por $3 millones en 2018.

Además, Mastercard aseguró a iProUP que está trabajando con el gobierno argentino para que sus plásticos puedan ser usados como reemplazo de la SUBE u otras tarjetas de transporte del Interior. De este modo,también sacó ventaja frente a su rivales en este campo.

Con todo, Mastercard y Mercado Libre parecen tener la partida controlada para quedarse tanto con el negocio de los pagos físicos como el de los online. Mientras, la competencia analiza cómo avanzar los varios casilleros que le llevan de distancia en el juego de la transformación digital.