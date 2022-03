Las cervecerías se suben a la moda de los NFT y lanzan sus propias colecciones

Por el Día Mundial del Agua, Stella Artois lanza su NFT, mientras que en el plano local, cerveza MUR también apuesta por este tipo de token

En pleno boom de los NFT, no existe compañía o sector que quiera quedarse afuera. Es que , en pleno auge de esta tendencia, cualquier persona o empresa puede generar sus propios tokens digitales.

En el marco del Día Mundial del Agua, Stella Artois presenta "The Drop Artois", una propuesta solidaria en alianza con la ONG Water.org que incursiona por primera vez en el mundo NFT, con el objetivo de ayudar a millones de personas de todo el mundo que no tienen acceso al agua potable en sus hogares.

A partir del 22 de marzo, el Marketplace Art Blocks, la primera plataforma dedicada al arte generativo descentralizado a nivel mundial, tendrá disponible -en la categoría Liquid Ruminations- 3 mil piezas de arte digital sobre temáticas relacionadas al agua.

The Drop Artois es un proyecto de NFT de arte generativo inspirado en el efecto del agua en movimiento. Para diseñar este proyecto, Stella se alió con Eliya Stein, muy reconocido por sus obras como Prismatic, Labyrometry, Incantation y, Gravity Grid, entre otras. Art Blocks fue la plataforma elegida para hacer este lanzamiento por su desarrollo en el mundo de arte generativo, una práctica en la que el artista usa un sistema como un conjunto de reglas del lenguaje, un programa de computación, o cualquier sistema autónomo no humano que se pone en movimiento con una cierta autonomía y contribuye a un resultado artístico.

Lo particular de estas obras es que no necesariamente la obra de arte o el producto final está en el centro, sino que se hace hincapié en el proceso de creación y las ideas subyacentes. The Drop Artois es la primera serie de arte que Art Blocks desarrolló con una marca.

Los NFT de Stella Artois

En el marco del Día Mundial del Agua, cada NFT plasma el efecto contemplativo de agua en movimiento: olas que ascienden y descienden, una bruma potenciada por un campo de flujo y formas de gota dispuestas en una pista de baile que se distorsionan en una animación rítmica y turbulenta.

Toda la ganancia proveniente de la venta de NFTs se destinará a la organización Water.org para contribuir a que personas de todo el mundo puedan acceder al agua potable. "Con esta propuesta mundial queremos apoyar desde el país el movimiento de arte generativo y promover la misión de Water.org para cambiar vidas. Nos enorgullece que todos los ingresos de esta colección se destinen a la ONG", asegura Juan Giovaneli, director de Stella Artois en Argentina.

El agua es fundamental en todos los productos de Stella, asociada a Water.org desde 2015. Al momento, la marca ha apoyado a la plataforma para ayudar a dar acceso al agua potable a más de 3 millones de personas. "Estamos muy emocionados con el impacto que tendrá "The Drop Artois", asegura Tim Ovadia, vicepresidente global de Stella Artois. "Somos socios de Water.org desde hace mucho tiempo y siempre buscamos innovar en la forma en la que ayudamos a que personas de todo el mundo tengan acceso al agua potable para sus hogares y familias. Este año ofrecemos a los amantes del arte una edición limitada de piezas digitales".

La cerveza MUR saca su NFT

Pero Stella Artois no es la única que apuesta a esta tecnología, en el plano local, la Cerveza MUR, un proyecto argentino que produce, elabora, distribuye y comercializa cervezas, y que busca impulsar y mejorar la experiencia sobre la cerveza mediante la innovación y el talento de su equipo de expertos, en conjunto con el artista argentino Valentín Gatica, alias Aquiles , quien pintó y expuso en diferentes ciudades de Europa y América como Barcelona, ​​Berlín, Costa Rica y Los Ángeles, lanzará su propia colección de NFT.

Además de la producción de cerveza, MUR se dedica a reconceptuar la imagen de esta bebida milenaria, diseñando una imagen disruptiva a lo que tradicionalmente conocemos, a través del arte abstracto, el minimalismo y los colores. Las imágenes saldrán en las latas y se comercializarán en todo el país, con la posibilidad de expandir el negocio a Chile. A partir del diseño de una lata de cerveza que será creada en colaboración con Aquiles, quien se define como un artista abstracto, lúdico y moderno, se creará una colección de NFT que podrá ser adquirida en el primer y más grande Marketplace de NFT, la plataforma Opensea.

Cerveza MUR se convierte en la primera empresa argentina de cerveza que se mete en este mercado.

De esta manera, Cerveza MUR se convierte en la primera empresa argentina de cerveza que pone a disposición de los fans contenidos digitales únicos y exclusivos para coleccionar. A partir del 22 de marzo del 2022, los coleccionistas y seguidores podrán comprar, vender y subastar los diferentes objetos exclusivos de sus cervezas favoritas.

Nicolás Martínez, cofundador de Cerveza MUR, ha comentado que resulta muy difícil para todo el equipo trabajar en la fusión entre el arte gráfico, el arte líquido y el mundo de la tecnología descentralizada. Sentimos gran atracción por el mundo que se viene y por las nuevas formas de trabajar y exponer lo que hacemos. La construcción colectiva es la clave de nuestro progreso.