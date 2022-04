"Comprá ahora, pagá después": cómo es el sistema para abonar en cuotas sin tarjeta que es furor en el país

El sector de créditos fintech ofrece diferentes formas de acceder a financiamiento, siendo esta modalidad una de las más utilizadas

Buy now, pay later . En castellano: comprá ahora, pagá después. Se trata de una modalidad que crece fuertemente en la Argentina y además no requiere tarjeta de crédito.

El sistema se integra dentro de la página de venta del negocio o puede utilizarse en persona a través del uso de un código QR. De esa forma, el cliente puede optar por abonar su compra en cuotas, mientras que el comerciante recibe el dinero en el momento.

¿Cuál es la importancia del Buy Now, Pay Later?

En este contexto, el sistema permite acompañar el buen momento de los pagos y compras online, de acuerdo a cifras de FIS a los que accedió iProUP:

El mercado de comercio electrónico argentino aumentará un 150% , alcanzando los 42.000 millones de dólares para 2025

, alcanzando los 42.000 millones de dólares para 2025 Los medios de pago online más populares son tarjetas de crédito (37,2%), billeteras digitales (25,6%), débito (18,4%) y transferencias bancarias (6,7 %)

Pero además, desde FIS señalan que los métodos de pago de más rápido crecimiento son las cuotas y compras a crédito (buy now, pay later) con 32% anual y las billeteras digitales (28%).

Otro dato del contexto actual que no debe perderse de vista es que Argentina tiene un bajo grado de bancarización, por lo que el acceso a la financiación de estas entidades no está al alcance de todos. Así, un gran porcentaje importante de la población queda fuera de determinadas promociones, como los Programas Ahora.

"Nuestra tasa de crecimiento de facturación fue de 400% entre el primer semestre de este año y el anterior", asegura a iProUP Pablo Blanco, CFO y cofundador de AlPrestamo, primer marketplace de la región que une a usuarios que requieren soluciones financieras con entidades proveedoras.

Desde la firma, que ya opera en Argentina, Uruguay y México, indican que "el sector fintech posee una amplia diversidad de jugadores, productos y verticales en constante evolución que ofrecen líneas que los usuarios pueden obtener a través de un celular".

"Actualmente, llevamos financiados más de 400.000 créditos. Siguiendo el modelo buy now, pay later, lanzaremos una tarjeta propia y comenzamos a financiar en punto de venta", señalan a iProUP desde Wenance.

¿Qué ofrece Buy Now, Pay Later?

Juan D'Antiochia, vicepresidente senior Worldpay de FIS para América Latina, comenta a iProUP que esta modalidad permite a los usuarios abonar a través de una factura única o en cuotas.

Popularizado por marcas de pago global, como Affirm, Afterpay y Klarna, pero también a nivel local por fintech como Ualá y Wibond, el buy now, pay later (BNPL) representó casi el 3% del valor de transacción del e-commerce a nivel global (unos u$s157.000 millones) en 2021. Y crecerá a pasos acelerados en los próximos años.

"La séptima edición mejorada de The Global Payments Report hace un seguimiento de BNPL en el punto de venta por primera vez. Aunque representa poco menos del 1% del valor de transacción del año, se proyecta que duplique esa participación para 2025, hasta los $s940.000 millones", puntualiza el ejecutivo.

La "cuotificación" permite pasar a cuotas consumos realizados en un pago

"Frente al desequilibrio real entre el nivel de ingresos y de gastos de los hogares, la opción de financiar el consumo, más que una alternativa es una necesidad. Esa situación explica, en medida, el gran desarrollo del sector fintech en los últimos años", analiza Máximo Diez, CMO de Wenance.

Por su parte, Ezequiel Bucai, CEO de la empresa Wibond, que recibió fondeo del cofundador de Netflix , indica a iProUP que esta modalidad permite comprar en el momento y pagar más adelante a personas que están subatendidas en el sistema financiero.

Si bien abonar a plazo es algo ya instalado en la cultura de los argentinos, el buy now, pay later posibilita un mayor consumo a quienes no poseen tarjeta o límite acorde a una compra importante.

"En Argentina, las fintech ocupan un lugar muy relevante ya que el 51% de la población no está bancarizada. Existen altos niveles de informalidad, requisitos burocráticos y estáticos para abrir cuentas y comunicación poco transparente, entre otras falencias", remarca Bucai.

¿Cómo funciona el Buy Now, Pay Later?

Según Bucai, esta modalidad se centra 100% en el usuario, brindando mejores servicios financieros a partir de nuevas tecnologías, con propuestas a medida para cada persona. En lo que respecta a la propuesta de la empresa, el ejecutivo comenta que Wibond posibilita financiar sus consumos en centenares de comercios de su red .

"Es una plataforma para que las personas puedan comprar en cuotas productos sin tarjeta, desde celulares, aires y televisores hasta zapatillas, entre otros artículos. Solo hay que crear una cuenta para operar sin bancos ni burocracia en las tiendas adheridas", señala Bucai.

El experto indica que los usuarios tienen que:

" A gregar al carrito los productos "

" " Seleccionar Wibond como medio de pago "

" "El sistema muestra opciones para abonar según las posibilidades de esa persona en ese momento, como 3 y 6 cuotas sin interés, 12 pagos con recargo, etćetera"

Finalmente, deberá elegir el plan de pagos que considere más conveniente y abonar con Wibond.

¿Cómo comprar a crédito en Ualá?

Ualá brinda desde su plataforma la opción de financiar consumos realizados con su tarjeta prepaga. Así, su sistema de "cuotificación" ofrece el reintegro del importe de una compra ya efectuada y devolver el monto en 1, 3 o 5 meses.

En diálogo con iProUP , Joaquín Diz, gerente de riesgos de Ualá, señala que este mecanismo posibilita pasar pagos ya hechos a cuotas y así disponer de la plata en el momento. Funciona así:

Al ingresar a la app, las personas deben buscar entre los consumos realizados aquellos que tengan un círculo verde

Luego, deben seleccionar aquel que deseen pasar a cuotas

Eligen la cantidad (1, 3 hasta 5) y el día del mes en que quieran abonar

El monto total se acreditará en la cuenta instantáneamente

Según Diz, "se pueden escoger consumos con tope de $5.000. El monto promedio va de $1.500 a $2.000", aunque aclara que el otorgamiento del préstamo está sujeto a evaluación crediticia.

¿Quiénes se benefician más con esta financiación?

El CEO de Wibond resalta que la propuesta de valor de su empresa es atractiva para distintos públicos, aunque la principal franja es el 51% de no bancarizados. Bucai agrega que igualmente "hay un clúster importante de personas que sí tienen tarjeta, pero encuentran en Wibond una forma de ampliar su límite".

"Hay una fuerte tendencia de las nuevas generaciones, los nativos digitales, en usar esta modalidad. Acceden a productos y servicios de forma online y pagan en cuotas sin tarjeta de crédito", indica.

El CEO afirma que está cambiando el comportamiento del consumidor, que es cada vez es más exigente y busca productos personalizados que satisfagan sus necesidades.

Diz remarca que la cuotificación de Ualá "fue pensada para llegar a un grupo grande de personas sin historial crediticio. Pero hoy escaló: ya lo están utilizando cada vez más usuarios".

Wibond ofrece a los usuarios la posibilidad de financiarse sin tener tarjeta de crédito

"Todos los actores del ecosistema debemos trabajar en pos de la inclusión y educación financiera. Vemos con buenos ojos cualquier producto que contribuya a que más gente acceda al crédito formal y estamos convencidos de que hay espacio para todos en la industria", señala.

¿Cómo se pagarán las compras online en el futuro?

D'Antiochia, de Worldpay, añade que las preferencias de pago en ecommerce siguen alejándose del cash y las tarjetas de crédito, inclinándose hacia las billeteras digitales y el buy now, pay later.

Entre los factores que influyen en la disminución de la participación de los plásticos se destacan el aumento de medios de transaccionales alternativos, el cambio de volumen a billeteras digitales vinculadas a tarjetas, la opción de los consumidores de usar crédito sin interés en forma de BNPL y la recuperación del sector de los viajes de los impactos de la pandemia.

"Se prevé que la share de las tarjetas de crédito en el gasto global del comercio electrónico disminuya del 21% al 18% para 2025, si bien el valor absoluto aumentará a más de u$s1,56 billones. También se proyecta que el débito disminuya de forma menos drástica: de 13,2% a un 12,9%, superando superará los u$s1,07 billones", concluye D'Antiochia.