Startup argentina que permite pagar en cuotas sin tarjeta cerró ronda de inversión con cofundador de Netflix

La ronda de inversión que acaba de cerrar es por 2,25 millones de dólares dinamizando a la fintech que sigue en pleno crecimiento

Con el objetivo de avanzar en el mercado de Latinoamérica, Wibond acaba de cerrar una ronda de inversión de 2,25 millones de dólares.Entre los inversores se encuentra Marc Randolph, co-fundador de Netflix, que junto a otros fondos públicos e inversionistas ángeles financian el crecimiento sostenido de la compañía.

La ronda fue liderada por Fen Ventures, un venture capital de Chile que apoya emprendimientos y empresas con impacto en todo el mundo.

"Estoy muy orgulloso de anunciar que cerramos una nueva ronda de inversión por 2,25 millones de dólares para continuar nuestro crecimiento", comenta Ezequiel Bucai, CEO de Wibond.

"Nos apoyan los mejores inversores con un negocio 100% validado y un crecimiento sostenido. En el último tiempo, concretamos una gran alianza con Tienda Nube, sumamos más de 300 comercios y vamos por toda la región", agrega.

Además, participó Newtopia, una firma muy relevante para el ecosistema emprendedor argentino dirigido por Mariano Mayer (ex secretario de Emprendedores y PyMEs de Macri), Patricio Jutard (cofundador de Mural), Juan Pablo Lafosse (fundador y CEO de Almundo), Jorge Aguado (ex secretario de Planeamiento y Política en Ciencia también de Macri) y Sacha Spit (cofundador y partner de Yavu Ventures).

Se suman Latitud, Kalei, FNV, Noa, Incutex y First Check que junto con una gran comunidad de emprendedores apoyan el crecimiento de Wibond: Matías Nisenson, Analía López, Blas Caraballo, Esteban Gutierrez, Ian Cox, Igor Rocha Perdigao, Pedro Rivas, Lucas Emma Gottero, Marc Randolph, Edgar Halac, Damian Brener, Martín Levy, Julián Torres, Ariel Amato, Rod Ebrahimi, Juan Ingrassia, Javier Araya y Santiago Aparicio.

Sobre Wibond

En el 2020, luego del exit de Clickypass, Ezequiel Bucai y Alejandro Silvestre decidieron ir por la segunda compañía y crearon Wibond para decirle adiós a las tarjetas de crédito, a los papeles, a las comisiones ocultas y a las cuentas imposibles de gestionar y pagar. Bucai y Silvestre son una dupla imparable que desde el 2004 y, bajo la lógica problema - solución, no dudan en emprender, pensar, crear y hacer.

La campaña de Wibond que brindaba créditos accesibles

"El 83% de nativos digitales no tienen tarjeta de crédito, el 17% restante tiene tarjeta de crédito pero no tiene límite y el ecommerce creció más del 300% durante la pandemia", cuenta Bucai.

Por eso, no existe contexto más perfecto para el foco de Wibond: bajo el modelo "buy now pay later" brindan soluciones tecnológicas 100% a medida para que las personas puedan acceder a pagar a plazo sin la necesidad de una tarjeta de crédito.

Wibond es un medio de pago digital y flexible para que las personas puedan pagar en cuotas solo con el dni ofreciendo acceso financiero acorde a cada perfil. De esta manera, las empresas aumentan sus ventas con una alternativa innovadora y los usuarios pueden acceder a pagar a plazo.

Después del exit, redoblaron la apuesta. "En 2013, desarrollamos junto a Alejandro Silvestre ClickyPass, una plataforma donde los usuarios accedían a una red de más de 2500 gimnasios y centros deportivos ubicados en 30 ciudades de Argentina y Chile. Luego, ClickyPass fue adquirida por el unicornio Classpass, empresa 1 en el mundo" recordó Bucai.

Esta ronda permitirá llevar a Wibond al siguiente nivel. Con el desafío de brindar acceso financiero y potenciar el comercio digital, tienen en claro sus próximos pasos: 50 alianzas en Chile, desembarcar en México, trabajar en la serie A y ampliar el equipo a 100 colaboradores.