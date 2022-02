Artista gana u$s3,6 millones en 3 minutos con la venta de NFT: revela las 3 claves de su éxito

Aunque hay muchas historias de éxito de ventas de NFT dando vueltas por Internet, el proceso no es tan sencillo como puede parecer. Danny Casale es uno de los creadores que sacó provecho del boom de los coleccionables digitales, tendencia que el año pasado generó un récord de u$s25.000 millones en ventas, según DappRadar.

El 18 de diciembre de 2021 Casale puso a la venta una colección de NFT de 10.000 piezas, las cuales se vendieron en solo 3 minutos. El ingreso total de esta venta fue casi 925 ethereum, lo que equivale a unos u$s3,6 millones, según el valor de aquel día de esta criptomoneda en Coinmarketcap.

Casale creó su canal de YouTube en 2008. No tenía ninguna intención de ser artista o animador pero su viaje artístico realmente despegó en 2017, después de lanzar un vídeo animado que se hizo viral con más de 100 millones de visitas.

Para él, el mensaje que hay detrás de ese primer vídeo será relevante durante el resto de su vida, sobre todo porque no toma ningún partido: es una caricatura política que conecta con cualquier persona del mundo.

Una de las claves de la creación del vídeo es que los efectos visuales no tienen por qué ser perfectos, pero el mensaje que hay detrás sí. Sus personajes tienen diferentes personalidades que hablan de las emociones humanas y esa es, en su opinión, la principal razón de su éxito: el mensaje.

Este es uno de los 3 elementos que Casale considera claves en el éxito de sus NFT. Los otros fueron ser un artista serio con una historia detrás de su trabajo y crear una comunidad a su alrededor.

Los personajes de aspecto simple y abigarrado que dibuja pueden considerarse simpáticos o tontos, consideró Casale, pero también abordan los problemas humanos más complejos, como la ansiedad, la depresión, el odio a uno mismo, la falta de motivación e, incluso, el dolor.

El objetivo es recordar a las personas que son especiales, que las cosas van a ir bien e incluso que no son tan feas como creen, comentó.

Y añadió: "Esto trasciende la edad, la cultura e incluso el idioma. Esa era la base antes de que los NFT fueran siquiera un destello ante mis ojos".

Algunos expertos advierten de que las valoraciones de arte digital son insostenibles y forman parte de una burbuja que ha cautivado a creadores y especuladores por igual.

Sin embargo, Casale no cree que los NFT sean solo especulación, sino que son solo el principio y que el sector va a crecer porque reducen la barrera de entrada para que otros artistas puedan dar a conocer su trabajo.

No fue hasta diciembre de 2021 cuando decidió transformar su arte, que ya circulaba por las redes sociales, en NFT. No lo hizo antes porque tenía fans de 12 años que lo seguían en Instagram y Facebook y no quería influenciarles para que compraran algo.

Sin embargo, cree que tener una masa de seguidores y una larga trayectoria como artista fue un buen valor para los entusiastas e inversores de NFT que quizá no conocían su trabajo anteriormente.

Posteriormente, creó un Discord que cuenta con 21.000 miembros y utilizó su Twitter y Twitter Spaces para presentar el proyecto, ambas herramientas son clave para llegar al público de NFT.

just let out a well needed cry after re-watching thisthe past few months have been life-changing. this piece was made about me when i living in a NYC garage, December 2019how humbling. the focus stays the same: to make art to help the world ????https://t.co/mkbBQHUezR pic.twitter.com/zDDHiZ5zLL — coolman coffeedan (@coolcoffeedan) February 12, 2022