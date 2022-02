Informe: por qué habría que pensar en regular el mercado de NFT

Surge del informe "Estudio sobre la facilitación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del comercio de obras de arte"

El 6 de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe bajo el título "Estudio sobre la facilitación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del comercio de obras de arte". De hecho, solo una mínima parte del documento de 40 páginas está dedicada al "mercado emergente del arte digital", por el que el departamento entiende el mercado de tokens no fungibles, o NFT (por sus siglas en inglés). Aun así, incluso una breve mención del espacio emergente de los NFT en este contexto puede tener importantes implicaciones para el tono del incipiente debate regulatorio con respecto a la clase de activos.

Lo que dice el informe

El tono general del informe no es alarmante para el espacio de los NFT: El documento menciona casualmente el creciente interés en el mercado del arte digital tanto por parte de los inversores privados como de los agentes institucionales tradicionales, como las casas de subastas y las galerías. Sin embargo, varios puntos clave iluminan posibles áreas de ansiedad regulatoria con respecto a este sector en auge de la industria de activos digitales, que, según las estimaciones del Tesoro, generó 1.500 millones de dólares en volumen de trading en los primeros tres meses de 2021.

En primer lugar, los NFT aún carecen de una clasificación financiera definitiva. Dada su naturaleza única, los tokens no fungibles podrían clasificarse como objetos de colección en lugar de como instrumentos de pago o inversión. Pero, en ciertos casos, también podrían tener el estatus de "activos virtuales" según la definición del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las plataformas que facilitan el comercio de NFT se convertirían entonces en "proveedores de servicios de activos virtuales", lo que les haría estar sujetos a la normativa de la Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN). Eso significa, en primer lugar, que tendrían que someterse a los requisitos de información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Para el organismo los NFT también debería ser considerados como forma de intercambio a regular

Existe la posibilidad de que la cuestión de la clasificación acabe por no ser clave para el futuro normativo de NFT, si el GAFI mantiene su posición, expresada a principios de octubre de 2021, de que los tokens no fungibles no deben considerarse "activos virtuales", sino que "estarían cubiertos por las normas del GAFI como ese tipo de activo financiero". La guía del GAFI, sin embargo, dejó todo tipo de puertas abiertas al afirmar que "los países deben [...] considerar la aplicación de las normas del GAFI a los NFT sobre una base de caso por caso".

Tatiana Revoredo, miembro fundador de la Oxford Blockchain Foundation, señaló que el GAFI no recomienda la regulación directa de las transferencias peer-to-peer (P2P). Parece que "el informe del Tesoro de Estados Unidos va un poco más allá", sentando potencialmente las bases para una regulación que vaya más allá de las directrices del grupo de trabajo internacional.

Otro aspecto importante del informe del Tesoro relacionado con los NFT es el potencial de blanqueo de dinero de esta clase de activos. Los autores sostienen que la principal ventaja de los NFT para los blanqueadores de capitales es la ausencia de la necesidad de trasladar físicamente los objetos de arte digital, lo que significa que no hay "costes financieros, normativos o de investigación del envío físico". Sin embargo, la conexión entre la capacidad de evitar el envío físico de un objeto y su vulnerabilidad al blanqueo de dinero no es precisamente convincente. Ryan Fayhee, socio del bufete de abogados Hughes Hubbard señaló que: "Este riesgo no es exclusivo de los NFT: hay riesgos de blanqueo que surgen de la venta de cualquier otro bien de lujo fácilmente transferible, como una costosa botella de vino, un diamante o una pequeña obra de arte física".

Por último, el informe aborda brevemente la vulnerabilidad de los NFT a la hiperespeculación. A diferencia del mercado de arte tradicional, que tiene ciclos comerciales relativamente lentos (por ejemplo, el cuadro debe ser adecuada y repetidamente identificado, evaluado, subastado, etc.), las propiedades del arte digital "pueden crear un incentivo para conformar un mercado en el que la obra se negocia repetidamente en un periodo corto" y producir una "situación en la que no es posible llevar a cabo la diligencia debida si las transacciones se realizan en rápida sucesión". Estas propiedades, sostiene el informe, también pueden generar un entorno favorable para las operaciones de repercusión del blanqueo de capitales.

¿Qué tan reales son los riesgos?

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis estima que se realizaron transacciones de criptos por valor de más de 1 millón de dólares a los mercados NFT desde direcciones ilícitas conocidas (las asociadas a actividades de estafa) en el tercer trimestre de 2021 y algo menos de 1.4 millones de dólares en el cuarto. Las cifras también van en aumento para los fondos robados y el dinero enviado a los marketplaces de NFT desde direcciones con riesgo de sanción, por ejemplo, desde la plataforma Chatex, con sede en Letonia, que fue noticia el año pasado por las acusaciones del Departamento del Tesoro de facilitar transacciones nefastas.

Como señala Chainanalysis, sigue siendo "una gota de agua" en comparación con los 8,600 millones de dólares de blanqueo de dinero basado en criptomonedas que rastrearon los analistas en 2021. También vale la pena señalar que los NFT están muy por detrás del mercado de arte tradicional en términos de atracción de fondos. Sin embargo, es probable que no siempre sea así. Joseph Weinberg, que es asesor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Consejo de Estabilidad Financiera, observó que: "Tiene sentido que el desarrollo de los NFT, que ya ha avanzado a gran velocidad, crezca para incluir la tecnología que crea soluciones para la regulación. Lo mismo ha sucedido con las criptomonedas en general y con la mayoría de las industrias que crecen de algo pequeño a algo masivo".

Thibault Verbiest, que dirige el departamento de fintech y criptofinanzas de Metalaw, coincidió en que, a medida que el sector crece, es necesario contar con cierta autorización regulatoria e incluso los procedimientos de Know Your Customer (KYC) no deberían considerarse un problema demasiado grande:

Con las medidas de KYC implementadas, la principal ventaja de los NFT sería ofrecer una mejor forma de transferir la propiedad de los activos [...] aunque las ventajas en términos de privacidad y resistencia a la censura podrían verse disminuidas. Este es probablemente el camino correcto y un buen compromiso mientras el sector de los NFT crece y se profesionaliza y la tecnología se democratiza.

Nick Donarski, fundador y director de tecnología de la empresa de HFT Ore System, está de acuerdo en que un marco regulatorio claro solo ayudará a reforzar el sector y a reducir el impacto de las "noticias falsas" y la desinformación: "La tecnología blockchain y los NFT en concreto son solo imágenes digitales. Eso es todo. Por muy poco sexy que suene, no son más que un hash y una mancha de datos. La aplicación de los mismos es lo que define los controles que deben existir. Hace 20 años, Internet atravesaba estos mismos problemas de crecimiento y ahora la gente no podría vivir sin ella [...] La regulación de la inversión monetizada y la legitimidad solo indicarán un mayor crecimiento".

Ya se han detectado fraudes en el mercado de NFT, lo que aviva la llama de la posible regulación y el incremento de controles

El futuro del mercado del arte digital

Ninguno de los expertos que hablaron con Cointelegraph sobre el asunto se mostró convencido con la narrativa de "NFT como herramienta de lavado de dinero" del informe del Tesoro. Fayhee cree que la naturaleza digital de los NFT podría hacerlos menos susceptibles al blanqueo de dinero que otras formas de arte, dada su capacidad para proporcionar una cadena de propiedad permanente que no existe en el mercado de arte tradicional, donde "es más difícil para los individuos acceder e inspeccionar el historial de propiedad".

También es importante recordar que el mercado de los NFT no existía ni siquiera hace dos años, y que hay todo un proceso de maduración y consolidación por delante. Donarski argumenta que "al igual que tenemos espectáculos, galerías, medios de comunicación, etc., lo mismo ocurrirá en el espacio digital".

Vergiest espera que el mercado del arte digital establezca su propia reputación en el futuro. Sin embargo, esto no significa que no haya nada que hacer para que el sector aborde las inquietudes de los reguladores de forma proactiva. Aparte de crear las herramientas y los mecanismos vitales para el nuevo mercado —como los sistemas de pago de derechos, los mecanismos de autentificación de obras de arte y los mecanismos de alquiler para las galerías digitales—, es importante difundir la información entre el público. Vergiest señaló que: "La educación también es necesaria para informar al público y a los reguladores sobre los riesgos de la blockchain, los riesgos financieros y los riesgos legales, de modo que el mercado de los NFT acelere su proceso natural de crecimiento para convertirse en la versión democratizada y digitalizada del mercado del arte tradicional".

En última instancia, como observó Revoredo, el asunto en cuestión "implica una tecnología aún en construcción" y, hoy por hoy, parece imposible contar con una legislación que aborde adecuadamente todos los escenarios posibles. En esta situación, ser proactivo a la hora de dar forma al valor social y a las narrativas reguladoras es realmente crucial para la industria emergente.