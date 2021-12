Nadie se quiere quedar afuera del boom: esta reconocida "ex primera dama" lanza sus propios NFT

En lo que va del año, las ventas de NFT sumaron más de u$s13.000 millones a nivel mundial y gran parte de esa suma se produjo en los dos últimos meses. Y este es solo el comienzo.

Así, desde memes, pasando por videos de futbolistas y hasta personajes de videojuegos se adaptan al universo de los NFT gracias a la ayuda de diferentes herramientas que permiten adaptar estos contenidos.

En un contexto creciente para este mercado, ahora una personalidad destacada de la moda y la politíca se une a esta tendencia. Se trata de , Melania Trump, ex primera dama de los Estados Unidos, que anunció su incursión en el mundo del arte digital con el lanzamiento de su propio token no fungible.

La esposa del expresidente Donald Trump informó en un comunicado en sus redes sociales acerca de su incursión en este nuevo emprendimiento, siendo la primera iniciativa pública desde que dejó la Casa Blanca hace casi un año. Se trata de una línea de NFTs benéfica consistentes en varias piezas de arte digital que serán subastadas.

Excited for this new venture, which combines my passion for art and commitment to helping our Nation’s children fulfill their own unique American Dream. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021

Según el comunicado, las ganancias generadas por las ventas de las obras tokenizadas se destinarán a organizaciones benéficas para ayudar "a los niños que envejecen fuera del sistema de cuidado de crianza a través del empoderamiento económico y con un mayor acceso a los recursos necesarios para sobresalir en los campos de la informática y la tecnología".

"Me enorgullece anunciar mi nuevo esfuerzo de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa Be Best", destacó Trump en su cuenta de Twitter.

A través de esta nueva plataforma basada en tecnología, buscará brindar a los niños habilidades en ciencias de la computación, incluida la programación y el desarrollo de software, para que "prosperen después de que envejezcan en la comunidad de crianza".

NFT en la red Solana

La colección primer NFT de la modelo, titulado ‘Melania’s Vision’ (‘La visión de Melania‘), se trata de una acuarela elaborada por el artista francés Marc-Antoine Coulon que muestra los ojos de la ex primera dama buscando servir como "un amuleto de inspiración" para los coleccionistas.

Esta pieza de arte digital de edición limitada también incluye una grabación de audio de Melania Trump "con un mensaje de esperanza".

Primer NFT de la ex primera dama Melania Trump

"La visión de Melania" estará a la venta hasta fin de año por 1 SOL, la criptomoneda perteneciente a la red Solana, que cotiza en unos u$s 180 a las 14H00 GMT, según CoinMarketCap. La anterior primera dama empleó dicha cadena de bloques para tokenizar la obra. El NFT se está subastando en la página oficial de Melania, y estará disponible para comprar entre el 16 y el 31 de diciembre de 2021.

La venta se podrá efectuar con la criptomoneda SOL, como también con tarjeta de crédito a través de la aplicación MoonPay.

Los pagos se realizarán en una plataforma impulsada por la conservadora red social Parler, desconectada brevemente luego de que partidarios de Donald Trump irrumpieran el Congreso en Washington el pasado 6 de enero con miras a impedir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.

Los pagos del primer NFT de Melania se realizarán en una plataforma impulsada por la conservadora red social Parler

La iniciativa convierte a la antigua primera dama en la última celebridad en sumarse a la moda de los NFT. Otras como Paris Hilton, Shakira y Snoop Dog ya incursionaron famosos en el ecosistema con sus propios activos, que generaron repercusión en todos los casos por tratarse de personalidades famosas.

Del lado de las marcas gigantes, puede mencionarse algunas como Gucci, Pepsi, Mc Donald´s, Adidas, Playboy, entre tantas otras.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.