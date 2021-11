Llega Awesome Fest 2021: el evento virtual que reúne a lo mejor del talento y el empleo digital

El festival virtual se prolongará por 3 días e incluirá conferencias, talleres, y oportunidades laborales. Tendrá un Hackaton con premios de hasta u$s2.000

La plataforma especializada en reclutamiento tecnológico Get on Board (www.getonbrd.com) confirmó que realizará la segunda edición del Awesome Fest, el festival online de talento tecnológico más grande de América Latina.

El evento se realizará entre el 14 y 16 de diciembre próximo y se espera que más de 20,000 asistentes participen de conferencias y talleres a cargo de profesionales destacados de la industria como Alex Puig, Manager of Artificial Intelligence en PepsiCo, y Berni Torres, Software Engineer en Stripe.

La edición 2021 del festival será 100% virtual, gratuita y contará además con un Hackaton, donde los participantes deberán resolver un desafío cuyo premio es de u$s2.000.

La edición de este año del Awesome Fest cuenta con el patrocinio de Cornershop, Walmart, y otras empresas líderes en tecnología en toda la región.

Los organizadores esperan más de 20.000 asistentes, quienes participarán en más de 20 conferencias sobre los temas que mueven la agenda digital en la región como Trabajo Remoto, Programación y Desarrollo Mobile, UX/UI, Machine Learning e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Otros tiempos con hackton presenciales

De igual forma, estará abierto un espacio donde los profesionales TI tendrán acceso a cientos de vacantes de las mejores empresas de la región y podrán dialogar con ellas a través de la plataforma Discord.

"Latinoamérica toma un rol cada vez más protagónico en la innovación tecnológica global y queremos celebrarlo una vez más con el Awesome Fest 2021. Get on Board existe para el talento latino y este festival es el espacio donde dicha capacidad profesional puede mostrarse, brillar y conversar sobre el futuro de la industria tecnológica que queremos construir", indicó Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get on Board.

El evento, creado de manera 100% remota, nació en 2020 como una manera de llevar la experiencia de comunidad de las conferencias físicas a un formato virtual. La edición 2020 congregó a más de 7.000 talentos digitales, y se enviaron más de 5.000 aplicaciones a las empresas participantes, las cuales además recibieron más de 11.000 visitas a sus vacantes durante el evento, y ganarán una gran exposición para su marca empleadora.

¿A quiénes está dirigido este evento? Según Get on Board, a toda persona que forme parte del mundo tecnológico en Latinoamérica.

"Mucho más que una feria de talento, Awesome Fest es una instancia de celebración. Tendremos una hackatón y contaremos con las comunidades de profesionales más activas, y las aceleradoras y startups más prestigiosas de Latinoamérica. No existe otro espacio en la región donde se congregue este nivel de talento e innovación en un mismo sitio. Tanto si estás empezando en tecnología, como si ya eres alguien con años de vuelo, este espacio tendrá algo para ti", agregó Nouvel.

Desde el online se puede seguir el festival

El festival llega en un momento crucial del ecosistema digital Latinoaméricano. Las empresas deben ser cada vez más competitivas, si quieren atraer al talento tecnológico adecuado.

De acuerdo con el Estudio Talento Digital 2020 de la consultora Everis, el 55% de las organizaciones latinas encuestadas admiten enfrentar una gran dificultad en la búsqueda del talento requerido; asimismo, sólo el 25% de las organizaciones afirma estar implementando soluciones para vincular nuevas fuentes de reclutamiento a su estrategia.

El Awesome Fest servirá de puente para apoyar a las empresas en su búsqueda de profesionales top en tecnología, y permitirles contratar en todo Latinoamérica por medio de Get on Board.

En este festival, el talento y las empresas podrán compartir sobre las tendencias y desafíos más relevantes de la industria y contribuir así con impulsar el necesario desarrollo tecnológico de la región.

