Atención inversores: gurú revela cinco altcoins que podrían trepar hasta 230% en las próximas ruedas

Otra altcoin en la lista de traders es Synthetix Network Token (SNX), una criptomoneda que permite el comercio de activos sintéticos. De acuerdo al experto, SNX esta por terminar su fase de acumulación, por lo que su tendencia alcista podría ser inminente.

En el caso de SNX, el analista basa su predicción en la teoría de las ondas de Elliott, un enfoque de análisis técnico que predice la acción futura de los precios siguiendo la psicología de la multitud que se manifiesta en ondas.

La teoría especifíca que un ciclo alcista pasa por cinco ondas distintas. Según el recuento de cinco ondas de Smart Contracter, SNX podría alcanzar los u$s35 por unidad, cifra que representa un potencial alcista superior al 230% desde su precio actual de u$s10 por unidad.

last chart for the day i also think $snx bottomed and going to ATH from hereclean abc down on daily from march highs clear 1-2 basing/accumulation structuremight need more time to accumulate but defi should catch a bid in the next few wks10% off fees https://t.co/6ACQmAOztz pic.twitter.com/5hA4tFwjbq — Bluntz (@SmartContracter) September 9, 2021

El analista también destaca que la criptomoneda Curve (CRV), el token de gobernanza de Curve Finance, arroja signos de que se encuentra preparado para duplicar su valor sobre tres de sus pares:

La última critpodivisa en la lista del trader es la solución de escalado de blockchain Polygon (MATIC), que, según él, va en camino a invertir su tendencia a la baja y subir hasta los u$s2.50 por unidad.

some coins look like they already did big fuck off abcs correcting the 5 wave rises on daily.not all of them look like this yet but $matic is one.need lower tfs to confirm but probably more then likely that was the bottom pic.twitter.com/iwzceNmwAl — Bluntz (@SmartContracter) September 7, 2021