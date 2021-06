¿Estás buscando pareja?: conocé todo sobre Tinder, la app de citas más usada del mundo

Internet sirve prácticamente para cualquier cuestión: trabajo, estudios, ocio, contactar con personas, jugar… ¿por qué no usarla para conseguir una cita?

La fama de Tinder no se debe a la simple casualidad. En 2020 fue una de las palabras más buscadas en Google y las búsquedas relacionadas con su funcionamiento y uso están a la orden del día. A continuación tenés una guía de sus funciones principales.

Qué es Tinder

Tinder es actualmente la principal plataforma del mundo para conocer gente nueva. Aunque para muchos parezca que tiene una corta vida, la verdad es que cuenta con una trayectoria de varios años y apareció por primera vez en 2012. Fue probada por primera vez entre los miembros de un campus de la Universidad del Sur de California.

Desde entonces tuvo un crecimiento imparable y es utilizada por millones de personas en todo el mundo. Aunque dentro de este sector hay otros programas que cumplen el mismo cometido, Tinder ocupa sin lugar a dudas el liderato.

Para quién es Tinder

Cuando su uso comenzó a popularizarse había algunas dudas sobre el público al que estaba destinado. Oficialmente, es una aplicación concebida para conocer gente nueva. No obstante, las personas que la utilizan, por lo general, buscan un acercamiento más íntimo y se puede decir que es con todas las de la ley una aplicación de citas románticas.

Por tanto, si tus intereses están relacionados con este tipo de encuentros, Tinder es una herramienta que puede servirte. Evidentemente, esto no quiere decir que su uso sea exclusivo para levantar. También es una buena forma de chatear con personas de los mismos gustos, hacer amigos y crear comunidad.

Requisitos para usarlo

Al tratarse de una aplicación enfocada a las citas y los encuentros, su uso sólo está autorizado para los usuarios mayores de 18 años. A la hora de crear una cuenta, si no se cumple este requisito, Tinder bloqueará el acceso a sus servicios durante un tiempo determinado. Por supuesto, llegado el momento hay que introducir la fecha de nacimiento para poder acceder de forma legal.

Esta red social, actualmente se encuentra repartida por todo el mundo y está disponibles en más de 190 países. Algunos de ellos, debido a la censura que establecen sus gobiernos, vetaron el uso de la aplicación dentro de su territorio.

Desde que viera la luz, Tinder fue descargada, según los datos oficiales, más de 340 millones de veces y cuenta con versiones traducidas a más de 40 idiomas.

Cómo funciona

La propia plataforma de Tinder según se definen ellos mismos, está concebida "sobre un mundo de posibilidades". Y esta posibilidad es la de crear cualquier conexión a través del método Swipe Right. Esta es la forma de dejar patente que quieres entablar algún contacto con la otra persona.

Si desplazas su perfil a la derecha, estarás diciendo que te gusta y luego decidir si se busca algo más. Si la otra persona también desplaza tu perfil hacia la derecha, se le llama hacer un match. Asimismo, si lo mueves hacia la izquierda querrá decir que no hay interés.

Esta función, llamada Discovery, es la que te permite evaluar a las personas según tus gustos. Si lo deseas, puedes deshabilitarla y tu perfil no le aparecerá al resto de personas. Con la función inactiva podrás igualmente chatear con tus matches.

Otras de las funciones de Tinder es establecer los criterios de búsqueda. Existen filtros para poder tener acceso a determinados perfiles en función de nuestra ubicación, la distancia, el género de la otra persona o su rango de edad.

Plataformas y dispositivos compatibles

Actualmente, Tinder se puede encontrar para su uso en prácticamente todas las plataformas. Cuenta con su aplicación para dispositivos móviles que tenga sistema operativo iOS, Android o HMS (el servicio de aplicaciones de Huawei como alternativa a Google Mobile Services). Pero además de las apps de Tinder, también se puede utilizar desde la propia página web.

Tinder también es compatible con iOS 12.0 y las versiones superiores, así como con Android 6.0 y sus superiores. En su versión web, se puede encontrar para los principales navegadores, como son Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

Precio

Tanto la descarga de la aplicación como el uso de la web son totalmente gratuitos, así como registrar un perfil personal. Con las funciones básicas, es posible hacer matches, chatear, quedar con cualquier persona y establecer con total libertad todas las opciones de configuración principales.

No obstante, hay algunas funcionalidades extra que requieren suscripción. Tinder Plus, además de aquellas cuestiones básicas, permitirá hacer Swipe Right de forma ilimitada, chatear con personas de todo el mundo, o recibir segundas oportunidades.

También existe la suscripción a la función Gold desde 2017. Entre otras funcionalidades, aquí se puede ver a quién le interesa tu perfil sin tener que buscar, más Me Gusta ilimitados, acceder al recuerdo de matches pendientes, etc. La última función Premium disponible es Tinder Platinum, que ofrece funciones aún más exclusivas. En este último caso, se encuentran disponibles solo para los usuarios Plus y Gold.

En cuanto al precio de estas suscripciones, no hay una cantidad fija estipulada. El costo de cada una lo determinan factores como la edad, el plan o el período de tiempo que se quiera contratar.

Tinder Plus

Dentro de las tres opciones Premium, la primera de todas ellas es Tinder Plus. Ofrece las siguientes ventajas.

Me gusta ilimitados

Retroceder (Rewind): esta función permite volver atrás y deshacer nuestro último Me gusta o No me gusta

5 Súper Likes por día: Se usa cuando se considera que un Me gusta no es suficiente y hará saber a la otra persona que se está especialmente interesado en ella.

Boost al mes:para ser uno de los perfiles destacados de una zona durante 30 minutos.

Passport: para buscar por ciudad y colocar un marcador en el mapa para dar Me gusta.

Por último, se navega libres de anuncios.

Para suscribirse, hay que entrar a Ajustes y después en Obtener Tinder Plus.

Tinder Gold

Esta es la segunda de las suscripciones posibles que ofrece la plataforma. Ofrece las mismas funciones que Tinder Plus (me gusta ilimitados, Rewind, 5 Súper likes al día, 1 Boost y Passport). Además, cuenta con otras dos opciones exclusivas.

Podrás saber si Le Gustas a la otra persona sin necesidad de deslizar

Nuevos Top Pick a diario: nos muestra los perfiles con más posibilidades de convertirse en Match.

Tinder Platinum

Como es de esperar, los usuarios de Platinum pueden disfrutar de las mismas ventajas que los Plus y los Gold. Pero esta suscripción incluye además algunos extras.

En primer lugar, se puede escribir un mensaje a la otra persona antes de hacer un match.

Es posible dar a los likes propios mayor importancia con la función Like prioritario.

Cómo Usar

Después de haber conocido algunas de las posibles funciones, es importante saber el proceso para arrancar con Tinder. El requisito previo para empezar a chatear, hacer matches y quedar, es tener nuestra aplicación disponible en el teléfono o, bien, entrar en la web.

Cómo registrarte

Los métodos de registro en Tinder son a través de la cuenta de Facebook, de Google o con un número de teléfono. Una vez con la app descargada, hay que ingresar y darle a Crear Cuenta, lo mismo en el caso de la web.

Una vez dentro de la aplicación hay que verificar el número de teléfono, así como el correo electrónico. En iOS se recomienda además conectar la cuenta de Apple o Facebook para un inicio más sencillo. El último paso es configurar nuestro perfil básico, aceptar los permisos de acceso que nos requiere Tinder y empezar a usar la plataforma.

Como editar tu perfil

Para editar cualquier información hay que pulsar el icono de perfil y después el botón con forma de lápiz. Aquí, seleccionar Editar información. Las opciones que se presentan son varias y responden a las cuestiones básicas. Es posible actualizar las fotos (tanto la principal como las secundarias), editar la biografía e incluir información, el género y la identidad sexual, incluir datos de trabajo y aficiones, o vincular las cuentas de otras redes como Instagram.

Elegir preferencias de búsqueda

La función Discovery permite evaluar positiva o negativamente a las otras personas. Se hace deslizando su perfil principal hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta función también se puede ajustar según las preferencias personales.

Solo hay que irse al icono del perfil y elegir Ajustes. Desde aquí, bajar hasta Ajustes de Discovery. Los filtros en este caso son varios. Se pueden establecer requisitos en función de la ubicación, la distancia de contactos, la edad y la identidad de género.

Hacer Matches

El Match implica un sentimiento recíproco por ambas partes. Al encontrarse con un perfil y le damos a Me Gusta, en el momento en que la otra persona haga lo mismo con nosotros, ¡se habrá hecho un Match!

No obstante, si lo deseamos, es posible arrepentirse y deshacer un match. Para ello hay que abrir el chat con esa persona y pulsar en el icono de la bandera (iOS) o en los puntos suspensivos (Android). Luego tocar en Deshacer match. Así, se desaparece de la lista de matches de la otra persona y viceversa. Esta función es además permanente.

Enviar un mensaje a un match

En el momento en que la otra persona también se ha fijado en uno y se tiene el match, ya es posible chatear con ella. Este es un requisito indispensable para empezar a comunicarse. Para animar el primer mensaje, es posible un GIF o un emoticono.

En Tinder no es posible eliminar mensajes enviados. Pero sí se puede borrar una conversación entera al deshacer un match. Ya se ha explicado el proceso en el apartado anterior así que solo debemos repetir la acción y, si se desea, borrar la conversación al completo. Hay que tener en cuenta que es un proceso irreversible.

Conceptos que debes aprender

Existen una serie de conceptos que serán un tanto desconocidos al principio, sobre todo si se tienen una cuenta con funciones básicas. Estas opciones Premium solo están disponibles si se tiene una suscripción, ya sea Tinder Plus, Tinder Gold o Tinder Platinum.

Le gustas

Esta función permite saber a quién le gusta justo antes de decidir si esa persona te gusta a ti o no. Solamente los suscriptores Gold y Platinum tienen esa opción. Para activarla hay que ir al icono del perfil, luego a los Ajustes y elegir la suscripción correspondiente.

Para usuarios Premium, hay que activarer la opción tocándole al icono de mensajes de la pantalla principal. Dentro de la sección Nuevos matches, hay que tocar la primera foto de perfil con un marco dorado y, seguidamente, el icono con forma de corazón. Aquí ver a quién se le gusta. Hay que meterse en el perfil de la persona y tan solo desplazarlo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Rewind

Esta opción, también llamada Retroceder, hace posible volver hacia atrás y deshacer el anterior Me gusta o No me gusta. Es posible haber desechado a alguna persona por error y dicha función permitirá que vuelva a entrar en el círculo de interés.

Para acceder a Rewind, hay que tocar en el perfil deseado el icono con forma de flecha amarilla que hay en la pantalla principal. Como se ha citado, esta opción está solo disponible para usuarios que hayan adquirido una suscripción.

Super Like

Un Super Like también indica a esa persona que nos gusta. Pero lo hace de una forma especial. Para activarlo hay que presionar en el icono con forma de estrella azul. Así, el otro usuario sabrá que tenemos en él un interés especial. En este caso, nuestro perfil aparecerá adornado con un borde azul brillante y una estrella. Si es recíproco, será un match.

Todos los usuarios de Tinder pueden hacer uso de un Super Like, pero los suscriptores verán ampliadas sus opciones con cinco al día. Asimismo, también se pueden comprar algunos Super Like adicionales en distintos paquetes. Se consiguen desde el icono de perfil > Ajustes > Conseguir más Super Likes. En ningún momento caducan y podrán usarse cuando queramos.

Boost

La opción de Boost, también disponible exclusivamente para suscriptores Plus, Gold y Platinum, hace posible que seamos uno de los perfiles destacados de nuestra zona durante 30 minutos. Esto podría generarnos un aumento en las posibilidades de encontrar matches con hasta 10 veces más de visitas a nuestro perfil personal.

Para activarlo hay que pulsar el icono en forma de rayo que encontraremos en la pantalla principal. Los suscriptores tienen uno gratis al mes, pero se pueden obtener algunos más adicionales. Lo haremos desde el icono de perfil, seleccionando después Ajustes y, por último, pinchando en Obtener Boosts.

Fuente: Adslzone.net