¿Querés invertir en Bitcoin, pero tenés miedo al desplome?: las apps que dan salida de emergencia a otros activos

Existen diferentes plataformas de inversión que permiten intercambiar rápidamente entre diversos instrumentos en caso de un derrumbe. Las claves

El martes 13 de abril parecía desafiar todas las supersticiones en el mundo cripto: Bitcoin pasaba los 63.000 dólares e ilusionaba a los ahorristas que lo fueron sumando a su portafolio de inversiones.

Sin embargo, tal euforia fue la antesala de una puñalada, al tumbarse hasta los u$s50.000 diez días después y, en las últimas horas, volver a caer hacia los u$s32.000 actuales.

Para los bitcoiners, estos abruptos altibajos son uno más de muchos: surfearon varios de estos vaivenes y los interpretan como una "corrección depurativa" que terminará filtrando al inversor meramente especulativo y cortoplacista.

Como contrapartida, una gran masa de ahorristas (se estima que hay dos millones de cuentas cripto en el país) que se lanzó el último año al calor de la tendencia alcista, vivió una verdadera película de terror: quedaron acorralados y muchos decidieron volver a los pesos para no ver desangrar su inversión.

En este contexto, hay plataformas de inversiones que se proponen como "salvadoras", al permitir huir de un activo, supuestamente moribundo, para apostar por otro en alza o que, al menos, conserve su valor. Por cierto, ya son usadas por cientos de miles de usuarios en el país.

Porcionar inversiones

La mayoría de las plataformas de inversión transforma activos de todo tipo (acciones, monedas digitales, divisas soberanas, etcétera) en tokens, una opción que incorporaron las criptomonedas:

Las plataformas compran los activos generando un "stock" propio

Los dividen en miles de partes digitales

Así, los usuarios pueden adquirir una fracción de una criptomoneda o acción

Y logran una renta proporcional según se revalúe el activo que representa ese token

Utilizando una definición más simple, un token es equiparable a una ficha de casino: el usuario "apuesta" dinero en una acción o criptomoneda y gana más fichas, convertibles a otro activo.

Como la plataforma es la que gestiona ese token, reduce considerablemente las comisiones que se abonarían, por ejemplo, si usa una red como Ethereum o Bitcoin. Y permiten moverse rápidamente del mercado cripto a otros tipos de inversiones.

"Para los usuarios experimentados que desean dedicarse al trading les proporcionamos el acceso a través de la plataforma MetaTrader 5, pero quienes recién empiezan pueden usar nuestros fondos de inversión, los cuales ofrecen rendimientos mensuales de hasta un 20%", señala a iProUP Iván Marchena, de Arum Trade.

Según el ejecutivo, este último producto es el más utilizado por el público argentino, mercado en el que poseen más de 100.000 usuarios registrados. El mínimo para entrar es de 30 dólares.

En tanto, SeSocio permite apostar tanto a criptomonedas como a la etapa inicial de una startup o una opción más conservadora, como el financiamiento colectivo (crowdfunding) de una porción de un inmueble con renta en dólares en EE.UU.

"Contamos con alternativas de inversión en la economía real, en las que SeSocio brinda la plataforma a emprendedores para que busquen financiamiento y a los usuarios de ser parte y socios de esos negocios", señala a iProUP Guido Quaranta, CEO de la firma.

Las plataformas de inversión digitales permiten pasar de cripto a fiat u otro activo rápidamente y con bajas comisiones

Además, remarca que ofrecen "la mejor variedad de criptomonedas y proyectos DeFi (finanzas descentralizadas) que una persona puede elegir para obtener una rentabilidad adicional para sus criptoactivos con porcentajes de ganancia variable".

SeSocio utiliza su propio token InveCoin, que es la moneda de cambio dentro de la plataforma (se puede entrar con un peso). Ofrece un mercado secundario para que sus 200.000 usuarios en el país entren y salgan rápidamente de sus tenencias.

Más allá de las opciones "4.0", también los usuarios pueden migrar sus fondos a acciones de empresas de primer nivel para diversificar su cartera cripto con activos menos volátiles.

Uno de esos casos es el de TiendaDólar, que permite adquirir billetes verdes a menor precio que los bancos, si bien se fue diversificando para ofrecer compraventa de Bitcoin, Ether y DAI, la divisa digital estable más usada por los argentinos.

"En el exchange es posible vender criptomonedas las 24 horas y esos pesos operarlos de forma bursátil (de 11 a 17) o llevártelos a tu banco. También, comprar acciones argentinas o extranjeras vía CEDEAR desde 5.000 pesos", confía a iProUP Federico Goldberg, CEO de la compañía.

Según el directivo, la plataforma ya posee casi 200.000 usuarios y "no hay costos por operar, la cuenta es 100% gratis y todos los precios de pantalla ya tienen comisiones incluidas. El traspaso demora minutos tanto de cripto a pesos como de pesos a CEDEAR".

Por su parte, Iván Tello, gerente de operaciones de Decrypto.la, revela a iProUP que la firma "ofrece compraventa de criptomonedas como Bitcoin o las stablecoins USDT, DAI", pero también "activos tokenizados de las compañías más grandes del mundo, como Google, Apple, Amazon, Tesla y Yolo".

"A diferencia de una acción tradicional, los activos tokenizados tienen varias ventajas: no es necesario adquirir (un activo) entero, sino que podés hacer una compra fraccionada, ya que son divisibles hasta 10.000 partes, y se puede invertir desde 25 dólares", completa.

Según el ejecutivo, "corren sobre la red de RSK, que está montada sobre Bitcoin. A diferencia de un broker tradicional, los tokens se pueden retirar a una billetera cripto de custodia personal para transferirlas a quién quieras". Tello confía que Decrypto tiene más de 100.000 usuarios, 80% de Argentina y 20% de Perú, mientras prepara la apertura de la operación en Colombia.

El argentino Juan Pablo Thieriot, cofundador y CEO de Uphold, afirma a iProUP que su plataforma anything to anything permite a los usuarios que "intercambien directamente entre diferentes clases de activos, ahorrando tiempo y dinero".

"No existe un monto mínimo para invertir en acciones. Uphold permite comprar fracciones de acciones estadounidenses, como Google o Amazon. Una característica diferencial es que los inversores pueden intercambiar, de forma directa, entre más de 50 títulos de empresas, metales preciosos, criptomonedas, créditos de carbono y monedas fiat. Es algo único", asegura.

Por su parte, la plataforma Dsdaq ofrece un mix de cripto y tradicional, aunque el "ingreso" se hace con monedas digitales. "Se pueden comprar con varias modalidades de pago desde nuestro partner Paxful". Y añade que es posible enviar los fondos a diferentes subcuentas que permiten operar:

Contratos de futuros en criptomonedas

Finanzas tradicionales: acciones, índices, commodities, fondos cotizados (por ejemplo, un índice de acciones de tecnológicas), monedas fiduciarias, etcétera

"El monto mínimo para invertir son u$s10. En Dsdaq se puede depositar y retirar en cualquier momento y lugar, en solo unos minutos y con pequeñas comisiones", agrega.

También posee una opción para usar criptomonedas "en garantía" para obtener una doble ganancia. "Si utilizamos Bitcoin como colateral y su precio se incrementó en el tiempo mientras apostamos a futuros, no solo obtendremos las ganancias de esta operación sino también por el incremento de Bitcoin".

La plataforma no tiene comisiones para en finanzas tradicionales (ahí la firma gana con el spread o diferencia entre puntas vendedoras y compradoras), pero sí para trading de monedas digitales (0,1%) y contratos de futuros cripto (0,02%).

Boom en el país

Al calor del interés de los argentinos en las criptomonedas y nuevos instrumentos que permitan proteger ahorros sin pasar por el mercado de cambio, ya existen al menos 900.000 usuarios en el país que optan por estas estrategias para hacer rendir sus fondos.

Obviamente, la principal ventaja es poder mover fondos de una inversión a otra, a bajo costo e inmediatamente, en caso de que un activo se derrumbe, como ocurrió con el mercado cripto.

Según Thieriot, Uphold "no posee costos de apertura de cuenta, mantenimiento ni por inactividad, ní mínimo de inversión. Nuestro modelo de precios es todo incluido: el importe que ves antes de intercambiar, es el que pagarás al operar. Sólo cobramos un spread (diferencia entre puntas compradora y vendedora) cada vez que se realice un intercambio entre dos activos".

"Luego del desplome, se repartió entre quienes se refugian en stablecoins, haciéndolas rendir en protocolos DeFi, los que compraron CEDEAR y, algunos que directamente fueron al dólar", señala Goldberg, quien señala que los argentinos apuestan también a acciones de Mercado Libre, Apple y Tesla.

En el mismo sentido, Quaranta afirmó que en SeSocio "los usuarios eligieron algunos protocolos DeFi y de la economía real. La gran mayoría opta por una cartera diversificada. Entre las cripto más elegidas por los usuarios está Ethereum, Cardano, Stellar y Dogecoin".

Por el lado de Dsdaq, Part aporta que "cuando el mercado está muy inestable suelen salir del mismo invirtiendo en stablecoins, como USDT, BUSD, DAI que están atadas al valor del dólar y no corren el riesgo de la volatilidad".

Al tokenizar activos, estas plataformas permiten invertir con montos y comisiones bajas

En tanto, los clientes de Decrypto mostraron un comportamiento particular. Según Tello, "muchos contaban con pesos, dólares y USDT esperando esta bajada de Bitcoin para entrar". Para apoyar la educación financiera de sus clientes, las compañías aseguran que tienen diferentes iniciativas para que aprovechen cada oportunidad que les ofrezca el mercado.

"Quienes recién comienzan pueden utilizar la cuenta demo de Dsdaq, en la que pueden usar paper money (dinero falso) para explorar la plataforma, operar y conocer el mercado. Y una vez que se encuentren listos y decididos puedan hacer el cambio a dinero real", señala Matías Part.

Quaranta, de SeSocio, asegura a iProUP que tienen "varios ciclos de educación, Socio Talks, en las realizamos webinars con especialistas en finanzas, innovación y tecnología, también tenemos un podcast llamado la 'Libertad de tus finanzas'".

"Tenemos un blog llamado Master Socio donde explicamos términos complejos para principiantes y profundizamos sobre productos nuevos e innovadores", completa. Por su parte, Tello afirma que siempre recomiendan "estudiar antes de invertir y hacerlo una vez que estén listos. Los socios de Decrypto.la participamos en charlas propias y de terceros, como universidades, congresos, etc".

Las inversiones 4.0 recibieron una gran bienvenida en el país. Más accesibles, con menos trabas y en minutos, lo que permite migrar de un activo a otro y evitar otra puñalada de la volatilidad cripto.