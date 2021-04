Coinbase "la rompe" en la bolsa y ya vale más que gigantes petroleros: la explicación de los expertos

La cotización fue vista como el último paso para que las criptomonedas ganen una mayor aceptación entre los inversores tradicionales

La firma de criptomonedas Coinbase, que gestiona una de las principales plataformas de compraventa de bitcoins y otras divisas digitales, alcanzó un valor de mercado de casi u$s100.000 millones en su salida a la bolsa.

Las acciones debutaron en el Nasdaq a un precio de u$s381 cada una, pero luego cerraron por debajo de los u$s330 por acción. La valoración inicial puso a Coinbase por delante de muchas empresas conocidas, como el gigante petrolero BP y las principales bolsas de valores.

En ese contexto, el precio del bitcoin (BTC) aumentó más de 300% el año pasado, y subió aún más en 2021, ya que empresas como Tesla, Mastercard y BlackRock revelaron planes para incorporar monedas digitales en sus negocios.

El martes, antes del debut en bolsa de Coinbase, alcanzó un récord de más de u$s 63,000. Las monedas digitales menos conocidas también obtuvieron ganancias, como el dogecoin, que se creó como una broma, y subió más del 70% a más de u$s 0.13. Coinbase, con sede en EE.UU., gana dinero principalmente cobrando tarifas de transacción y se benefició de la creciente demanda.

"Barómetro" de la criptomoneda

A fines de marzo, Coinbase, que fue fundada en 2012, tenía más de 56 millones de usuarios en más de 100 países y unos u$s223.000 millones en activos de usuarios. La empresa reportó u$s1.800 millones en ingresos estimados en los primeros tres meses de 2021, más que su total para todo 2020, después de que el interés en el bitcoin y otras monedas digitales haya aumentado.

En comparación con 2018, cuando durante una ronda de financiación privada los inversores calcularon que Coinbase valía u$s8.000 millones, el valor de la empresa se multiplicó ahora en más de diez veces.

Con la nueva cotización el fundador de Coinbase, Brian Armstrong, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. El hombre de 38 años, exingeniero de software de Airbnb, posee una participación de aproximadamente el 21% en la empresa.

Brian Armstrong, fundador de Coinbase

Para los inversores externos, la compra de acciones en Coinbase se considera una forma potencialmente menos riesgosa de aprovechar la actividad en el mercado de criptomonedas que invirtiendo directamente en bitcoins u otras monedas digitales, algo que puso en alerta a los reguladores financieros.

Pero Jane Foley, estratega cambiaria de Rabobank, señala que si se promulgan reglas más estrictas podrían cambiar las perspectivas de Coinbase. "Hay mucha preocupación de que en algún momento los reguladores, los bancos centrales, simplemente digan, ‘bueno, no’, y vuelvan esto mucho más difícil, y mucha gente pierda entonces mucho dinero", advirtió Foley.

El año pasado, los ingresos de Coinbase alcanzaron los u$s1.300 millones, más del doble que en 2019. Las ganancias fueron de u$s322 millones, frente a unas pérdidas de más de u$s30 millones en 2019.

El miércoles, el precio de las acciones de la compañía empezó a subir, alcanzando un máximo de casi u$s 430 en un momento. Pero luego retrocedió, alcanzando un mínimo de u$s 118 antes de finalizar la sesión de negociación en aproximadamente u$s 328, lo que le daría a la empresa una valoración de unos u$s 86.000 millones.

Fuente: Digitalpolicylaw.com