Luego de Coinbase, ahora esta "criptomoneda" quiere llegar a Wall Street

Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple Labs, afirmó que existe una probabilidad "muy alta" de que la organización se haga pública próximamente.

En el medio del boom de las criptomonedas, Ripple Labs, empresa detrás de la criptomoneda XRP, prepara el camino para su llegada a Wall Street. De esta forma, la empresa seguirá los pasos del exchange Coinbase, que comenzó a cotizar en el mercado de valores hace unas semanas.

Brad Garlinghouse, CEO de la compañía, adelantó que existe una probabilidad "muy alta" de que la organización se haga pública próximamente, aunque no detalló cuándo solicitará su incorporación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

¿Problemas legales?

Sin embargo, antes de su posible salida a bolda, la empresa deberá ver su cuestión legal: la compañía debe resolver un litigio que mantiene con la SEC desde diciembre del año pasado, cuando la comisión demandó a Ripple Labs por la venta de u$s1.300 millones en XRP y la acusó de comercializar títulos valores no registrados.

Por su parte, Ripple Labs explicó que el criptoactivo no se trataba de un título valor, sino de una criptomoneda, por lo que no necesitarían una autorización directa de la SEC para transarlo públicamente. Pero la cuestión aún no está solucionada.

Para llegar a Wall Street, Ripple deberá presentar ante la SEC un prospecto informativo de registro inicial.

En la actualidad XRP es la sexta criptomoneda más grande, según su capitalización total de mercado, la cual ya supera los u$s45.000 millones, y hoy la moneda cotiza al rededor de los u$s0.90 por unidad.

Para llegar a Wall Street, Ripple deberá presentar ante la SEC un prospecto informativo de registro inicial, el cual será analizado por la comisión para decidir si la solicitud procede o no.

Caso Coinbase

Coinbase, la plataforma estadounidense de comercio de criptodivisas estadounidense ha debutado en el Nasdaq. Durante su primer día, la empresa recaudó por su oferta pública u$s85.600 millones, a valor de u$s328 cada acción.

Hasta este momento, los cinco listados directos más relevantes en el país norteamericano (Spotify, Slack, Palantir, Asana, y Roblox) se estrenaron en la bolsa de valores de Nueva York.

El precio por acción de u$s328 significa que la capitalización de Coinbase se estima en unos u$s85.600 millones, un monto superior al estimado por la Bolsa de Valores de Chicago (u$s73.200 millones), así como el de Intercontinental Exchange (u$s66.200 millones).

Al mismo tiempo, esta capitalización es más alta que la de Nasdaq (u$s25.600 millones).

Durante el último año el valor de la empresa se disparó drásticamente debido al gran éxito de diferentes criptomonedas. En el mercado privado la compañía ya tocó un valor aproximado de u$s100.000 millones.

Si la capitalización de Coinbase supera esta cifra durante su primera jornada, se convertirá en una de las 85 empresas más valiosas de EEUU.

Coinbase informa en su sitio web de que dispone de alrededor de 56 millones de usuarios verificados y que el volumen de activos en la plataforma es de 223.000 millones de dólares. Mientras tanto, su beneficio neto alcanzó entre los 730 y 800 millones de dólares en los tres primeros meses de 2021, frente a los 32 millones del año 2020, escribe CNBC.

Coinbase optó por un listado directo en lugar de una oferta pública de venta (OPV) tradicional. Por lo tanto, la compañía no recaudará dinero en efectivo mediante la venta de nuevas acciones a inversores, sino que les permitió vender a sus accionistas actuales a un precio establecido por el mercado.

El valor inicial fue u$s250, un precio de referencia que reflejaba las recientes operaciones en el mercado privado, así como aportaciones de los banqueros de inversión. En el caso de los cinco listados directos más importantes de EEUU, el precio de apertura fue de media un 37% más alto que el de referencia.

La principal fuente de ganancias de Coinbase son las comisiones que pagan los operadores y propietarios de criptomonedas por las transferencias. La compañía espera un significativo aumento en el 2021 gracias a ingresos de transacciones y operaciones de depósito, teniendo en cuenta un creciente interés institucional por los criptoactivos.

Pero las ganancias institucionales son imprevisibles, opina un experto del portal BCS Express. De todos modos, Coinbase logró captar cuota de mercado durante la reciente subida de los precios del bitcóin y se convirtió en la mayor bolsa de compra y venta de esta criptodivisa por volumen. Al mismo tiempo, la empresa tiene muchos competidores, entre los cuales el más serio es Binance.

