Un nuevo guiño de Elon Musk al Bitcoin disparó todo el mercado de las criptomonedas: qué dijo

Después de estar en contra, esta semana Elon Musk se vuelve a mostrar a favor de Bitcoin. Idas y vueltas del millonarios más famoso.

La semana pasada no fue de las mejores para Bitcoin. Después de sufrir varias correcciones que lo situaron cerca de los US$ 30.000, este martes amaneció con un valor de US$ 37,466 mientras que Ethereum se ubica en US$2,544. Pero este repunte, no parece ser casual. Resulta que Elon Musk, CEO de Tesla, decidió volver a brindarle su apoyo a la cripto más famosa. Lo que hizo que Bitcon repuntara un 4 por ciento.

Los vaivenes de Musk

Esta vez twitteo: "Hablé con mineros norteamericanos de Bitcoins. Se comprometieron a hacer público su uso actual y previsto de las energías renovables y a pedir a los mineros de todo el mundo que lo hagan. Potencialmente prometedor", escribió Musk en Twitter.

Los mineros son aquellas personas que ejecutan los nodos de una red critpo, y son una parte esencial del funcionamiento y la integridad de las redes de criptomonedas.

Sin embargo, esta comunicación con los mineros no es aleatoria. La semana pasada, el CEO de Tesla se había manifestado en contra de aceptar Bitcoin, ya que había considerado que el impacto ambiental era muy alto.

Por eso comunicó que su empresa, Tesla iba a dejar de recibir transacciones con Bitcoin, ya que le generaban un perjuicio en el medio ambiente.

¿Indeciso o especulativo?

"Tesla ha suspendido la compra de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el incremento del uso de combustibles y energías no renovables para la realización de transacciones y minado. Especialmente carbón, el cual tiene la mayor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera. Las criptomonedas son una buena idea en muchos niveles, pero su futuro no debería significar un inmenso impacto negativo para el medio ambiente", había escrito en un tweet.

Al mismo tiempo, sacaba de su página el botón que permitía realizar la compra de los vehículos con Bitcoin. Esto, provocó que la semana pasada, la criptomoneda se contrajera cerca de 2.000 dólares y que las acciones de Tesla cayeran un 1 por ciento.

Otro de los factores que contribuyeron a la caída de las criptomonedas la semana pasada fue la advertencia de China, que se manifestó a favor de comenzar a utilizar regulaciones para operar con criptomonedas.

El país asiático aseguraba que eran medidas para prevenir los riesgos financieros, y hacia especial incapie en Bitcoin. Al mismo tiempo que prohibìa el uso de tokens como forma de pago. Por eso, desde febrero, hasta mayo Bitcoin llegò a superar el billón de dòlares, y tuvo una perdida de US$ 500 millones. Habrá que ver que pasa en los siguientes días, y si es que Elon Musk sigue saliendo al rescate.