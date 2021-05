Hay alternativas: mirá estos proyectos de minería de bitcoin que no afectan al medio ambiente

Una de las tantas razones de la baja de bitcoin fue el cuestionamiento sobre la energía que consume producirlos: existen proyectos alternaivos

En vez de caer en el mismo tema recurrente sobre cómo Tesla dejó de aceptar Bitcoin como método de pago para comprar vehículos, hoy vamos a enfocarnos en mostrar algunas de las opciones más interesantes para que el éxito de la criptomoneda siga aumentando a la misma vez que reduce el daño al medio ambiente.

En efecto, minar Bitcoins supone un importante consumo de energía. La razón de ello es que es la parte del proceso que se encarga de validar las transacciones e intercambios y también verificar que nadie esté utilizando el mismo bitcoin (o parte del mismo) más de una vez. Estos son los proyectos que están avanzando para un minado sin emisiones contaminantes.

Los proyectos de tecnologías renovables para el minado de Bitcoins

Para iniciar de lleno con el asunto, recordemos que el tema de la contaminación ambiental en el minado de Bitcoins no es algo nuevo. Que el mismo haya surgido con más fuerza tras lo dicho por Elon Musk y Tesla lleva a diferentes empresas a sumar esfuerzos para atacar esta problemática que puede verse como el mayor problema de la criptomoneda (junto a la volatilidad).

Ciertamente las criptomonedas consumen mucha energía para ser creadas, pero existen soluciones a su impacto medioambiental

Ahora bien, sabiendo lo anterior, la primera propuesta a comentar es sobre la alianza entre la compañía minera de criptomonedas, Argo, y la desarrolladora de tecnología blockchains, DMG. Ambas han creado el Grupo de Hash Rate Verde, bajo la firma del denominado Acuerdo Climático de Criptomonedas (CCA). Básicamente, este acuerdo quiere llevar toda la minería de Bitcoin y otras criptomonedas a energías renovables para el 2030.

Tal y como lo han comentado en el comunicado, el plan que ha empezado desde el pasado 14 de mayo es desarrollar herramientas, tecnologías y normas de verificación para que el minado sea 100% con energías renovables.

En segundo lugar, tenemos la propuesta Digital Power-Optimization (DPO), una empresa fundada por Andrew Webber, analista financiero radicado en Nueva York y con experiencia en el sector. Su plan consta de dos partes: ayudar a reducir la volatilidad de los precios en el mercado eléctrico y contribuir con mejores ideas a los desarrolladores de energía solar, eólica y de construcción de baterías para que puedan asignarse a la minería.

El especialista ha dicho que al ayudar a estos desarrolladores podrían encontrar una combinación ideal para poder suministrar energía en la red, a través de estructura de batería y también para el sector de criptografía y así aprovechar la máxima capacidad de fuentes renovables disponibles.

Según ha destacado Webber, una alternativa bastante interesante consta de minar criptomonedas justo en la misma ubicación de un centro eólico, solar u otro tipo de parque de energía. En este sentido, si una central energética no trabaja al 100% las 24 horas del día, todos los días, se puede vender parte de esa generación de energía a los mineros de Bitcoin a precios cercanos a cero, lo que generaría beneficios para ambos sectores.

El uso de un mayor porcentaje de energías alternativas es una de las vías de solución del problema

El dilema de Tesla con el Bitcoin

Puede que la razón emitida por Tesla para no aceptar Bitcoins tenga muy buena base. No obstante, si vemos algunas de las estadísticas presentadas por institutos como la Universidad de Cambridge, los mineros de criptomonedas están utilizando cada vez más las fuentes de energía renovables. Según los resultados de la encuesta realizada por esta casa de estudios, más del 39% de la energía consumida por Bitcoin y Etherereum proviene de fuentes renovables. Pero claro, probablemente la empresa quiere volver a unirse cuando el porcentaje supere más de la mitad en los próximos meses o años.

Como entusiasta del mundo cripto, me resulta un poco confusa la decisión tomada por Elon Musk y Tesla, la cual ha resultado en un batacazo para el Bitcoin y las demás criptodivisas. Sin embargo, al ver que el propio CEO de la compañía declaró en Twitter no haber vendido ningún Bitcoin, sumado a que dijo que está financiando la misión a La Luna con Dogecoin, no está de más pensar en una posible estrategia que involucre hacerse de más monedas virtuales para el futuro… veremos cómo avanza la situación, indicó WWWhatsNew.