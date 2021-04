MicroStrategy, la empresa que invierte parte de su capital en Bitcoin, crece en la Argentina

La empresa MicroStrategy, proveedor líder mundial de Big Data y servicios de análisis y movilidad empresarial, logró excelentes resultados en el 2020 en el país, y sigue incorporando más clientes y nuevos productos.

Luis Lombardi, CEO de MicroStrategy para Latinoamérica Cono Sur, manifestó que el resultado de la empresa en 2020 fue un éxito absoluto y remarcó: "Para nosotros fue un año de muchos logros, aumentamos el volumen de la operación en todas las líneas en Argentina. Este desarrollo positivo de MicroStrategy se ha visto proporcionado por ofrecer a nuestros clientes una experiencia analítica única y fomentar un mayor nivel de interconectividad y productividad para el negocio".

Además, agregó: "Las organizaciones recurren cada vez más a MicroStrategy para que les ayude en las áreas de inteligencia comercial, ventas, marketing, customer experience, logística, entre otras, donde la tecnología está cambiando la forma de trabajar, donde un modelo ágil es clave para el éxito de un negocio. Todo tipo de compañías nos eligen, como por ejemplo Mercado Libre, Arcos Dorados (McDonald`s), Banco Hipotecario, Swiss Medical, Ministerio de Salud, Banco Central, Telefónica, Claro, ICBC, Globant, entre cerca de los 200 clientes".

Dando continuidad a este exitoso desarrollo y crecimiento en el país, MicroStrategy Argentina está ofreciendo de manera gratuita y por 90 días, su innovadora y exitosa herramienta de HyperIntelligence llamada "Hyper Now".

La misma no requiere instalación, sino que corre en la nube permitiendo a cualquier cliente usar el potencial de HyperIntelligence en todas las aplicaciones con sus propios datos, sin instalación y sin configuraciones complejas. Cualquiera puede comenzar a utilizarla sin tener que poner la tarjeta de crédito, solo deben entrar este link y comenzar a probar todos sus beneficios:

HiperIntelligence, es un desarrollo de MicroStrategy que permite llevar conocimiento directamente a las herramientas que usamos a diario, ya sea nuestra casilla de e-mail, planillas de Excel, sitios web o cualquier sistema de integración de datos. Con esta innovadora tecnología, MicroStrategy Argentina ofrece un camino fácil para que las organizaciones aumenten significativamente la productividad y perfeccionen sus negocios y a su vez logren que sus empleados tomen decisiones más inteligentes y rápidas inyectando conocimientos en cada aplicación con cero click.

Con Bitcoin (BTC) cada día más popular entre los inversores y entre el público general, muchos magnates del rubro empresarial deciden sumergirse de forma progresiva en el mundo de las criptodivisas. Y muchos ya representan una parte importante en él.

Uno de los más reconocidos en estas últimas semanas por su aprecio a la criptomoneda es Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos que desembolsó u$s1.500 millones en la moneda virtual en febrero de 2021 y confirmó que empezara a aceptar pagos con ella.

Michael Saylor, CEO de la tecnológica Microstrategy, reveló que, a partir de un diálogo que mantuvo con Musk en la red social Twitter, influyó en la decisión del líder de Tesla de invertir en BTC.

El intercambio en la red social al que hace referencia Saylor ocurrió a fines del año pasado. En aquella ocasión, escribió una respuesta a un tuit de Musk con un meme lascivo sobre Bitcoin.

En su respuesta, Saylor mencionó que debería hacerles a los accionistas de Tesla un "favor de u$s100.000 millones" al convertir el balance de la compañía de dólares a Bitcoin.

"Otras firmas del S&P 500 seguirían su ejemplo y con el tiempo crecería hasta convertirse en un favor de 1 billón de dólares", afirmó el directivo en Twitter por aquel entonces.

Asimismo, replicando a la mencionada respuesta de Saylor, Musk preguntó si eran posibles transacciones tan grandes. A lo que el empresario respondió que sí y que estaba dispuesto a compartir su libro de jugadas con el jefe de Tesla.

Are such large transactions even possible? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020