Quién es el "Coinbase para Latinoamérica", y cómo logró convertirse en el segundo unicornio mexicano

La plataforma mexicana de transacciones financieras consigue una inyección de capital millonaria de la mano del auge de las criptomonedas

En 2014, cuando Bitso se fundó,no recibió mucho aliento. Eran otras épocas de las criptomonedas. Pero así y todo se embarcaron en su proyecto. Siete años después, la empresa acaba de levantar 250 millones de dólares en inversión y de ser valuada en 2.200 millones, la segunda startup mexicana lograr ser considerada unicornio.

Bitso se ha convertido en uno de los exchange más importantes de latinoamérica. con tan sólo abrir una cuenta, depositar unos cinco dólares como entrada, el usuario yq estálisto para comprar y vender cualquiera de las nueve monedas digitales en su portfolio.

Con alrededor de 1 millón de usuarios hace un año, y otro millon conseguidos en tan sólo los últimos 10 meses, es una empresa que ha crecido mucho durate la pandemia, de la mano del incremento en el interés por las criptomonedas como medio de inversión y refugio económico. De registrar 1,5 millones de operaciones por un valor de 1.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, en los primeros meses de este año se han alcanzado 7,9 millones de intercambios por un total de 4.814 millones de dólares. La empresa aplica una tasa de hasta el 0,6% sobre las transacciones.

En 7 años de vida Bitso se ha convertido en uno de los exchange más importantes de la región, y segundo unicornio mexicano

"En este mundo ya no se sabe ni qué día es", dice Daniel Vogel, economista e ingeniero de sistemas de 35 años y director general de la empresa. Un frenesí que poco tiene que ver con los inicios. Cuando Vogel leyó por primera vez sobre el bitcoin mientras estudiaba en Estados Unidos, pensó que el invento no tenía sentido. Y en México, donde apenas el 47% de la población tiene cuenta bancaria, todavía menos. "Cuando íbamos a hacer presentaciones, los reguladores bancarios, de competencia, no habían oído hablar de la moneda digital. Fue todo un reto crear conciencia", reconoce.

El inversionista Diego Serebrisky, cofundador del fondo Dalus Capital, cree que hechos como la salida a bolsa de exchages ha contribuido al interés en Bitso, a la que considera un "Coinbase para Latinoamérica". "La criptomoneda se ha empezado a ver como un activo más como el oro y la plata y viene atado de un apetito de los inversionistas más institucionales", señala.

En la ronda de inversión de Bitso han participado fondos reconocidos del sector fintech como Kaszek Ventures y QED Investors. Ambos habían liderado ya otra inyección en la startup de 62 millones de dólares en diciembre pasado, hasta entonces la mayor inversión de capital riesgo en el campo de las criptomonedas en la región, según la Asociación para la Inversión de Capital Privado en Latinoamérica (Lavca, en sus siglas en inglés). Los 250 millones de dólares levantados en mayo, tan solo cinco meses después, ilustran el rápido ascenso del valor de la empresa a ojos de los inversionistas.

"La volatilidad en el modelo del intercambio nos ayuda porque crea volumen, y ese volumen crea ingresos", asegura Vogel. "Cualquier tecnología nueva tiene sus altos y bajos, como fue al inicio con internet. Cada vez que hay una burbuja y estalla, el ecosistema regresa más fuerte".

Daniel Vogel, director general de Bitso

Aun así, Bitso quiere dejar de depender de la especulación en torno a las criptomonedas y darle usos más prácticos y del día a día, como las transferencias entre amigos para, por ejemplo, pagar la cuenta de un restaurante. "La mitad de nuestros clientes solo están especulando, compran y venden, pero la otra mitad no", apunta Vogel. "El intercambio no es donde queremos estar como empresa. En adelante, el objetivo es poder lograr toda la parte de productos financieros, cuentas de ahorro, créditos...". Una meta que no es fácil de alcanzar, según Diego Serebrisky: "En la medida en que el valor de las criptos sea muy volátil, es menos atractivo como medio de pago. Difícilmente vamos a tener precios establecidos en moneda digital".

Además de ensanchar el modelo de negocio, la startup busca utilizar la reciente inyección de capital para reforzar su presencia en Argentina y expandirse en Brasil, donde aterrizaron la semana pasada. Aunque alrededor del 80% de sus clientes actuales son mexicanos, Bitso espera hacer del gigante brasileño su principal mercado. Vogel prefiere no dar proyecciones para 2021: "La industria tiene esta volatilidad, de repente creces de forma rapidísima y de repente no. Lo importante es apostar al largo plazo". Hay que dejar de preocuparse, afirma, y de revisar el precio del bitcoin nada más despertarse, indicó El País México.