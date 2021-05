Elon Musk mostró sus cartas: tras el golpe a Bitcoin, reveló cuál es su relación con Doge

Elon Musk está sacudiendo el mundo de las criptomonedas de una manera inesperada. El miércoles, muchos quedaron perplejos por su decisión de dar la espalda a Bitcoin. Pero, con el pasar de las horas, todo parece tener una explicación: el multimillonario empresario ya está involucrado en el desarrollo la moneda Doge.

"Trabajando con los desarrolladores de Doge para mejorar la eficiencia del sistema de transaccion. Potencialmente prometedor", afirmó Musk en Twitter este jueves.

El mensaje de Elon Musk generó un enorme salto en el precio de Doge, que se disparó más del 22% en menos de dos horas (hasta los u$s0,49). En tanto, las monedas digitales más consolidadas, seguían penando tras la mala jornada del miércoles. Bitcoin, debajo de los u$s50.000; y Ethereum, sin poder llegar a los u$s3.800. Esto, ya no sólo por las declaraciones del cofundador de Paypal, sino porque se conoció que autoridades de EE.UU. avanzan en una investigación sobre la plataforma exchange Binance.

El martes, Musk ya había dado un guiño muy llamativo hacia Doge. También mediante Twitter, publicó una encuesta en la que preguntó a sus seguidores si quería que Tesla -su compañía de autos eléctricos- aceptara esta moneda como forma de pago.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

Este miércoles, multimillonario empresario generó el desplome de la cotización de Bitcoin tras anunciar que Tesla, su compañía de autos eléctricos, dejará de aceptar ese medio como pago por sus vehículos.

En un mercado "cripto" fuertemente dominados por las expectativas, el tuit de Musk sobre Tesla y Bitcoin generó pánico. Así, muchas otras monedas digitales fueron arrastradas a la baja.

"Tesla ha suspendido las compras de vehículos mediante Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido incremento en el uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible", justificó Musk.

Al momento de conocerse este mensaje contra Bitcoin, el estupor fue tal en el mundo de las criptomonedas que incluso algunos llegaron a especular que la cuenta de Twitter de Elon Musk había sido hackeada. Pero nada más alejado de la realidad.

De hecho, este jueves Musk volvió a la carga contra el actual esquema de Bitcoin y enfatizó nuevamente el enorme gasto energético que genera esa criptomoneda.

Tras afirmar que el impacto energético de Bitcoin es demencial, consideró necesario puntualizar: "Para ser claro, creo firmemente en cripto, pero no puede impulsar un incremento masivo en el consumo de combustible fósil, especialmente carbón".

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021