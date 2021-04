En crisis: el Bitcoin se desploma y baja ya un 25 % desde su último récord

La criptodivisa, que retrocedió ayer un 6 %, se deja hoy otro 6 % y ronda los 48.400 dólares (40.140 euros), el nivel más bajo desde mediados de febrero

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha acentuado su tendencia a la baja y ha perdido el nivel de los 49.000 dólares (40.600 euros), con lo que ya cae un 25 % desde el máximo histórico registrado hace nueve días.

Según Sergio Ávila, de IG, el fuerte descenso del Bitcoin responde a los altos precios a los que había llegado y a la subida de impuestos que prepara el nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, que podrían ser más acusadas en el caso de las inversiones en criptomonedas.

La criptodivisa, que retrocedió ayer un 6 %, se deja hoy otro 6 % y ronda los 48.400 dólares (40.140 euros), el nivel más bajo desde mediados de febrero, según datos de Bloomberg.

En algunos momentos de la sesión, el Bitcoin ha llegado a caer hasta los 47.500 dólares (39.400 euros).

La criptomoneda está muy lejos de los 64.869 dólares (53.795 euros) que alcanzó el pasado 14 de abril, su máximo histórico.

El ether, la criptodivisa de la red Ethereum, también baja, aunque el jueves registró un nuevo récord, en 2.644 dólares (2.192 euros).

La segunda criptomoneda más usada cae hasta los 2.180 dólares (1.810 euros), lo que supone un descenso del 9 %.

El precio de las otras criptomonedas:

Tether: u$s1,00 (0,00%)

XRP: u$s1,10 (-14,34%)

Bitcoin Cash: u$s795,27 (-13,19%) : u$s795,27 (-13,19%)

Chainlink: u$s32,89 (-10,08%)

Binance Coin: u$s504,47 (-8,57%)

Litecoin: u$s234,85 (-13,76%)

Polkadot: u$s30,37 (-11,90%)

Cardano: u$s1,09 (-9,66%)

El problema del hash

Son varias las razones detrás este enorme desplome del Bitcoin. Entre otras, muchos sitios especializados explicaron que la repentina baja en la cotización se debió a que la tasa hash rate se desplomó 49%, en paralelo con el valor del BTC.

Pero, ¿que es la tasa de hash? Se trata de uno de los términos más usados en el mundo de la minería cripto. Es un valor que indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero o la red de mineros en todo su conjunto es capaz de efectuar en un determinado momento.

Se relaciona con el precio del Bitcoin, en que este último necesita una gran potencia eléctrica para ser creado. Este proceso es realizado por máquinas "mineras" y son ellas quienes demandan sistemas de refrigeración y electricidad para funcionar.

Minar monedas digitales es el "acto" de crear las monedas a cambio de ganarlas. A modo de recompensa, los mineros pueden recibirlas y no tienen que comprarlas ni realizar ningún tipo de operación para hacerse con ellas. Es decir que, básicamente, sin mineros no hay Bitcoin y sin electricidad no hay mineros.

La tasa de hash se desplomó casi a la mitad debido a un apagón masivo en la provincia china de Xinjiang, donde se encuentra un gran número de mineros, que comenzó hace dos días. El hecho repercutió duramente en instalaciones de minería y, por lo tanto, en la red blockchain.

Es tan influyente la minería en ese país para el precio de la moneda digital, que la actividad minera en China representa un 65% del total de hash rate de Bitcoin, mientras que el porcentaje de la provincia de Xinjiang está entre 20% y 36% del total de hash.

Varios especialistas en el ecosistema destacan que el hash rate, aparte de un indicador de potencia, sirve para medir la seguridad de la red. Es decir que, a mayor hash, más difícil es atacar a Bitcoin. Esto también tiene el efecto contrario.

No hay hash sin blockchain

Para entender el funcionamiento de la tasa hash primero hay que saber cómo funciona la red blockchain: La cadena de bloques es una lista de información en constante crecimiento.

Esa información se encuentra en bloques, y todos estos bloques están unidos entre sí. Cada bloque encaja con el precedente y el siguiente, y la información que el bloque del medio contiene se encuentra cifrada por un algoritmo mediante una función criptográfica denominada hash.

Esto hace que esta información sea inviolable. Se trata de una base de datos segura, abierta y pública.

Para ilustrar el funcionamiento de la cadena de bloques, se suele usar la metáfora de un libro contable distribuido entre muchas personas. Se trataría de un gran libro donde se registran acontecimientos digitales. Lo fundamental aquí es que ese libro se encuentra "distribuido", o sea, compartido entre muchas partes diferentes (nodos).

Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada. La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho en su historia.

Todo bloque almacena información de la transacción en criptomonedas. A la vez, este bloque es generado por equipos de hardware conocidos como los "mineros" que participan de la generación de la propia red.

Entonces, la tasa de hash es la velocidad en la que los mineros escriben y generan los bloques en la cadena de bloques o blockchain.