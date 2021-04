Bitcoin cayó vertiginosamente a u$s 52.000: mala racha para la criptomoneda de referencia

Bitcoin (BTC) cayó repentinamente a mínimos de u$s 52.000 el 18 de abril en un oportuno recordatorio de cómo la acción del precio a menudo sigue la tasa de hash.

Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron una hora brutal para los alcistas de Bitcoin en todas partes a primera hora del domingo, cuando el mercado pasó de u$s 59.000 a u$s 52.000 en cuestión minutos.

Después de haber perdido el soporte de u$s 60.000 a principios del fin de semana, el par BTC/USD todavía estaba bastante estable antes del brusco movimiento del precio, que liquidó posiciones por valor de casi u$s 10 mil millones en las últimas 24 horas.

En torno a los u$s 7.000, la pérdida por hora desafía el retroceso récord visto en febrero después de que Bitcoin alcanzara los u$s 58.000 por primera vez.

Tras la caída, los analistas apuntaron a dos acontecimientos como posibles causas: una caída de la tasa de hash y los rumores de fuentes no identificadas de que los reguladores estadounidenses estaban a punto de acusar a "instituciones financieras" no identificadas de blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas.

La tasa de hash, una estimación del poder cómputo dedicada a la red por los mineros, se desplomó casi a la mitad según algunas estimaciones. Esto se debió a un apagón masivo en la provincia china de Xinjiang, donde se encuentra un gran número de mineros, que comenzó hace dos días.

En una representación clásica del viejo adagio, "el precio sigue a la tasa de hash", el par BTC/USD se puso entonces al día con la realidad.

"El precio y la tasa de hash siempre han estado correlacionados", argumentó el estadístico Willy Woo, señalando un evento similar de noviembre de 2017.

Woo añadió que, como entonces, el impacto en la acción del precio fue temporal y que la tasa de hash ya se había recuperado mientras tanto "casi por completo".

El cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, se mostró igualmente imperturbable cuando comenzaron los problemas de Xinjiang, pero pronosticó que el interés de los medios de comunicación por el suceso sería importante.

"Si el apagón dura 3 semanas, Bitcoin tendrá un ajuste de dificultad históricamente grande, pero creo que eso es poco probable: o la red vuelve a estar en línea o los mineros moverán su hardware", dijo como parte de una discusión en las redes sociales el sábado.

La dificultad de Bitcoin disminuye cuando los mineros abandonan la red, pero según las últimas estimaciones, su próximo ajuste sólo supondrá un modesto descenso del 1.8%.

Mientras tanto, otro tema que supuestamente agitaba el sentimiento parecía ser un único tuit sobre las acciones legales de EE.UU.

U.S. TREASURY TO CHARGE SEVERAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR MONEY LAUNDERING USING CRYPTOCURRENCIES -SOURCES — FXHedge (@Fxhedgers) April 18, 2021