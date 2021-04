Conocé el plan impulsado por el alcalde de Miami para ser la primer gran "criptociudad"

La ciudad de Miami, que se está convirtiendo en un núcleo financiero de Estados Unidos gracias a su clima subtropical y la ausencia de impuestos sobre la renta, apunta ahora a atraer a los "techies" de Silicon Valley y Nueva York.

Goldman Sachs y otras firmas financieras ya han puesto el pie en el sur de Florida. La última fue la neoyorquina Blackstone, que alquiló la semana pasada edificio para una unidad tecnológica.

Ahora se están sumando los "techies" -inversores, diseñadores e ingenieros-, atraídos por un ecosistema tecnológico naciente, la cercanía de sus pares, y la pandemia.

El último en anunciar su arribo esta semana fue el cofundador de PayPal, Bill Harris, quien en su perfil de LinkedIn dijo estar construyendo "una nueva FinTech (empresa financiera tecnológica) en Miami".

Uno de los responsables de esta tendencia es el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien se volvió una estrella de la tuitósfera "tech".

Su popularidad se cimentó cuando Delian Asparouhov, director de la firma de "venture capital" Founders Fund, tuiteó "¿Y si mudamos Silicon Valley a Miami?" a principios de diciembre y el alcalde respondió "¿Cómo puedo ayudar?".

El tuit se viralizó y atrajo 15.000 nuevos seguidores para Suárez, entre ellos el fundador de Twitter, Jack Dorsey.

La idea "es que la gente quiera venir a educarse aquí, se quiera quedar y trabajar aquí, comenzar su negocio, criar a sus hijos", explicó a la AFP el alcalde cubanoamericano, quien lleva semanas entrevistándose con inversores y técnicos para convertir a Miami en un núcleo tecnológico.

Por otro lado, en plena pandemia global de coronavirus COVID-19, Suárez, anunció que la ciudad finalmente pagará salarios y cobrarán servicios municipales en Bitcoin.

Suárez llevó la propuesta incluso a una cuestión de Estado y pidió a la gobernación que invierta parte del tesoro en la criptomoneda, aunque para ello necesitarán la aprobación del Estado de Florida.

El sistema no será obligatorio debido a que los trabajadores que residen en Miami podrán optar por recibir una parte o la totalidad de su salario en Bitcoins. Lo mismo sucederá con los impuestos locales.

Suárez resaltó que la ciudad "está comprometida a promover el seguimiento de la divisa virtual a medida que continúa ganando aceptación".

Exploring:• State legislative priority• Paying employees in Bitcoin• Investing City treasury in Bitcoin We got it done ✅ pic.twitter.com/88laGvVbEG — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 12, 2021