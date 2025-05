La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos del mes de mayo en el cual, jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, SUAF y otras asignaciones recibirán sus haberes con un ajuste del 3,7% conforme a la fórmula de movilidad previsional.

Aunque mayo incluye dos feriados nacionales —el Día del Trabajador (1° de mayo) y el aniversario de la Revolución de Mayo (25)—, no se esperan cambios en el calendario, ya que las fechas de cobro no coinciden con esos días no laborables.

¿Qué se paga este jueves 8 de mayo?

Este jueves 8, ANSES abona distintas asignaciones que no dependen de la terminación del DNI. Entre ellas se encuentran:

Asignaciones familiares para Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignaciones de pago único (por nacimiento, matrimonio o adopción)

Prestación por desempleo

Todos estos pagos estarán disponibles hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del documento. También es importante recordar que el viernes 9 de mayo comienzan los depósitos para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Calendario ANSES mayo 2025: ¿cuándo cobro?

Los pagos se ordenan según la finalización del DNI y el tipo de beneficio. Así queda el cronograma:

Jubilados y pensionados con la mínima:

DNI terminado en 0: viernes 9 de mayo

DNI terminado en 1: lunes 12 de mayo

DNI terminado en 2: martes 13 de mayo

DNI terminado en 3: miércoles 14 de mayo

DNI terminado en 4: jueves 15 de mayo

DNI terminado en 5: viernes 16 de mayo

DNI terminado en 6: lunes 19 de mayo

DNI terminado en 7: martes 20 de mayo

DNI terminado en 8: miércoles 21 de mayo

DNI terminado en 9: jueves 22 de mayo

Jubilaciones superiores al haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminado en 0 y 1: viernes 9 de mayo

DNI terminado en 2 y 3: lunes 12 de mayo

DNI terminado en 4 y 5: martes 13 de mayo

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 14 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: jueves 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF):

Aunque el calendario oficial aún no fue publicado, se prevé que siga el mismo esquema que el de las jubilaciones mínimas, comenzando el viernes 9 de mayo y finalizando el jueves 22.

¿Cómo consultar mi fecha de cobro en ANSES?

Podés revisar tu fecha exacta accediendo al sitio oficial de ANSES, en la sección "Calendario de pagos", o a través de la app Mi ANSES, ingresando tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.