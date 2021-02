La ciudad estadounidense "preferida de los argentinos" pagará salarios en Bitcoin

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que la ciudad finalmente pagará salarios y cobrarán servicios municipales en Bitcoin.

Suárez llevó la propuesta incluso a una cuestión de Estado y pidió a la gobernación que invierta parte del tesoro en la criptomoneda, aunque para ello necesitarán la aprobación del Estado de Florida.

El sistema no será obligatorio debido a que los trabajadores que residen en Miami podrán optar por recibir una parte o la totalidad de su salario en Bitcoins. Lo mismo sucederá con los impuestos locales.

Suárez resaltó que la ciudad "está comprometida a promover el seguimiento de la divisa virtual a medida que continúa ganando aceptación".

Exploring:• State legislative priority• Paying employees in Bitcoin• Investing City treasury in Bitcoin We got it done ✅ pic.twitter.com/88laGvVbEG — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 12, 2021